Γιατί οι Κινέζοι εξελίσσουν νέα αυτοκίνητα τόσο γρήγορα;

Ο CTO της GAC εξηγεί γιατί οι κινεζικές εταιρείες εξελίσσουν αυτοκίνητα ταχύτερα, αξιοποιώντας νέες πλατφόρμες και λογισμικό.

Η ταχύτητα με την οποία οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσιάζουν νέα μοντέλα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα της σύγχρονης αγοράς αυτοκινήτου.

Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, εταιρείες που ήταν σχεδόν άγνωστες εκτός Κίνας δημιούργησαν πλήρεις γκάμες ηλεκτρικών μοντέλων, ανέπτυξαν νέες πλατφόρμες και ξεκίνησαν την επέκτασή τους στην Ευρώπη.

Η πρώτη εξήγηση που συνήθως δίνεται είναι ότι οι κινεζικές εταιρείες εργάζονται απλώς με ταχύτερους ρυθμούς. Σύμφωνα, όμως, με τον Masato Katsumata, Chief Technology Officer της GAC International, το πραγματικό πλεονέκτημά τους βρίσκεται βαθύτερα, στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε εξαρχής η ανάπτυξη των αυτοκινήτων τους.

Ξεκίνησαν από μια σχεδόν λευκή σελίδα

Πολλοί από τους νεότερους κινεζικούς κατασκευαστές δεν κουβαλούν πίσω τους δεκαετίες εξέλιξης κινητήρων εσωτερικής καύσης, παλαιών πλατφορμών και περίπλοκων εταιρικών δομών.

Δεν χρειάζεται να μετατρέψουν πρώτα μια εταιρεία που δημιουργήθηκε για τη βενζίνη και το diesel σε κατασκευαστή ηλεκτρικών και ψηφιακά καθοριζόμενων αυτοκινήτων.

Μπορούν να σχεδιάσουν από την αρχή:

νέες ηλεκτρικές πλατφόρμες

σύγχρονες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές

κεντρικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων

λογισμικό που ελέγχει περισσότερες λειτουργίες

διαδικασίες εξέλιξης προσαρμοσμένες στην ηλεκτροκίνηση.

Αντίθετα, ένας παραδοσιακός κατασκευαστής πρέπει συχνά να αντικαταστήσει υπάρχουσες πλατφόρμες, να αλλάξει προμηθευτές και να αναδιοργανώσει ολόκληρα τμήματα που δημιουργήθηκαν για μια διαφορετική εποχή.

Δεν τρέχουν μόνο πιο γρήγορα

Η βασική διαφορά δεν είναι απλώς πόσο γρήγορα εργάζονται οι μηχανικοί, αλλά πόσα παλαιά συστήματα πρέπει να αλλάξουν πριν μπορέσουν να προχωρήσουν.

Οι καθιερωμένες αυτοκινητοβιομηχανίες διαθέτουν τεράστια εμπειρία, εξελιγμένες διαδικασίες ασφάλειας και δοκιμών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαχειρίζονται:

παλαιότερες τεχνολογικές πλατφόρμες

πολυετείς σχέσεις με προμηθευτές

εργοστάσια σχεδιασμένα για θερμικούς κινητήρες

διαφορετικές γενιές ηλεκτρονικών συστημάτων

πολύπλοκες διοικητικές δομές

εκατομμύρια ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα που χρειάζονται υποστήριξη.

Οι νεότερες κινεζικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εξαρχής πιο απλές και περισσότερο συγκεντρωτικές δομές. Μια αλλαγή στο λογισμικό ή σε μια ηλεκτρονική μονάδα μπορεί να ενσωματωθεί χωρίς να απαιτεί επανασχεδιασμό δεκάδων διαφορετικών συστημάτων.

Το λογισμικό έχει αλλάξει την εξέλιξη των αυτοκινήτων

Κατά τη δεκαετία του 1990, περίπου το 95% της εξέλιξης ενός αυτοκινήτου σχετιζόταν με τον φυσικό και μηχανικό κόσμο.

Η προσοχή επικεντρωνόταν κυρίως:

στον κινητήρα

στο κιβώτιο

στο πλαίσιο

στην ανάρτηση

στο αμάξωμα

στα υλικά

στην παραγωγική διαδικασία.

Σήμερα, το λογισμικό, η συνδεσιμότητα, η τεχνητή νοημοσύνη και η διαχείριση δεδομένων αντιπροσωπεύουν περίπου το μισό ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη μεγαλύτερο μέρος του αναπτυξιακού έργου ενός νέου μοντέλου.

Το σύγχρονο αυτοκίνητο παραμένει ένα σύνθετο μηχανικό προϊόν, όμως μεγάλο μέρος της λειτουργίας και της συμπεριφοράς του καθορίζεται πλέον από κώδικα.

Τι είναι το software-defined vehicle

Ο όρος software-defined vehicle περιγράφει ένα αυτοκίνητο στο οποίο πολλές λειτουργίες δεν καθορίζονται οριστικά από το hardware με το οποίο βγήκε από το εργοστάσιο.

Το λογισμικό μπορεί να ελέγχει ή να επηρεάζει:

τη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης

τη διαχείριση της μπαταρίας

την απόκριση του κινητήρα

τη φόρτιση

το σύστημα πολυμέσων

τη συνδεσιμότητα

την ενεργειακή απόδοση

τη διάγνωση πιθανών προβλημάτων.

Με μια πιο σύγχρονη ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, οι μηχανικοί μπορούν να εξελίσσουν παράλληλα το hardware και το software. Αυτό μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών και επιτρέπει ταχύτερες αλλαγές κατά τη διάρκεια της εξέλιξης.

Το αυτοκίνητο συνεχίζει να εξελίσσεται μετά την πώληση

Στο παρελθόν, ένα νέο μοντέλο έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο την ημέρα που έβγαινε από τη γραμμή παραγωγής. Μετά την πώληση, οι δυνατότητες ουσιαστικής αναβάθμισης ήταν περιορισμένες.

Σήμερα, οι ενημερώσεις Over-the-Air επιτρέπουν στους κατασκευαστές να βελτιώνουν ή να τροποποιούν επιλεγμένες λειτουργίες χωρίς επίσκεψη στο συνεργείο.

Η ποιότητα δεν αφορά πλέον μόνο την ακρίβεια της συναρμογής, την αντοχή των υλικών και την αξιοπιστία των μηχανικών εξαρτημάτων. Περιλαμβάνει και τη δυνατότητα του αυτοκινήτου να παρακολουθεί την κατάστασή του, να διαγιγνώσκει δυσλειτουργίες και να παραμένει τεχνολογικά επίκαιρο.

Αυτή η δυνατότητα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την κυκλοφορία ενός ημιτελούς προϊόντος. Επιτρέπει, όμως, σε ένα σωστά εξελιγμένο αυτοκίνητο να αποκτά βελτιώσεις σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του.

Γιατί οι παραδοσιακοί κατασκευαστές δυσκολεύονται περισσότερο

Οι ευρωπαϊκές, ιαπωνικές και αμερικανικές εταιρείες δεν στερούνται τεχνογνωσίας. Αντίθετα, διαθέτουν τεράστια εμπειρία στη μηχανολογία, στις δοκιμές αντοχής και στη μαζική παραγωγή. Η μετάβαση, όμως, απαιτεί να αλλάξουν πολλά συστήματα ταυτόχρονα, χωρίς να διακοπεί η παραγωγή και η υποστήριξη της υπάρχουσας γκάμας.

Πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσουν και να διαθέτουν θερμικά, υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα επενδύουν σε νέες πλατφόρμες, λογισμικό και εργοστάσια. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και αυξάνει τον χρόνο που απαιτείται για τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων.

Ο ρυθμός φαίνεται και στις εξαγωγές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η GAC, οι εξαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 50,6% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Ο συγκεκριμένος αριθμός δεν αποδεικνύει από μόνος του ότι κάθε κινεζικό αυτοκίνητο εξελίσσεται ταχύτερα ή ότι όλοι οι κατασκευαστές ακολουθούν την ίδια μέθοδο.

Αποτυπώνει, όμως, τη μεγάλη ταχύτητα με την οποία η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αυξάνει την παραγωγή νέων μοντέλων και επεκτείνεται στις διεθνείς αγορές.

Η ταχύτητα δεν αρκεί

Η γρήγορη εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεν εγγυάται όμως από μόνη της ποιότητα, αξιοπιστία ή μακροχρόνια υποστήριξη.

Ένα αυτοκίνητο εξακολουθεί να χρειάζεται εξαντλητικές δοκιμές, σωστή μηχανολογική βάση, αποτελεσματικό δίκτυο συνεργείων και επάρκεια ανταλλακτικών.

Ο ίδιος ο Katsumata επισημαίνει ότι η πραγματική αξιοπιστία δεν αποδεικνύεται σε μια παρουσίαση ή σε ένα σύντομο test drive. Κρίνεται μετά από χρόνια χρήσης και από τον τρόπο με τον οποίο ο κατασκευαστής αντιμετωπίζει τα προβλήματα των πελατών.

Οι κινεζικές εταιρείες απέκτησαν ταχύτητα επειδή ξεκίνησαν με διαφορετικές τεχνολογικές και οργανωτικές βάσεις. Η επόμενη και δυσκολότερη δοκιμασία είναι να αποδείξουν ότι μπορούν να συνδυάσουν αυτόν τον ρυθμό με ποιότητα και συνέπεια σε βάθος χρόνου.

Τι κρατάμε;