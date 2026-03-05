Γιατί οι πλούσιοι αγοράζουν plug-in hybrid SUV;

Τα plug-in hybrid SUV έχουν γίνει η νέα τάση στην κορυφή της αγοράς, καθώς ακόμη και οι πιο πολυτελείς κατασκευαστές αντικαθιστούν τους μεγάλους κινητήρες με υβριδικά σύνολα υψηλής ισχύος.

Η κορυφή της αγοράς αυτοκινήτου βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο μετάβασης. Για δεκαετίες, τα υπερπολυτελή SUV ταυτίζονταν με μεγάλους κινητήρες, υψηλό κυβισμό και πολυκύλινδρες διατάξεις που αποτελούσαν σύμβολα ισχύος και κύρους. V12, W12 και V8 μοτέρ κυριαρχούσαν σε αυτή την κατηγορία, προσφέροντας επιδόσεις αλλά και ένα ιδιαίτερο μηχανικό χαρακτήρα. Σήμερα όμως το τοπίο αλλάζει. Οι κανονισμοί εκπομπών, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ίδια η ζήτηση της αγοράς οδηγούν όλο και περισσότερους κατασκευαστές προς την υιοθέτηση plug-in hybrid συστημάτων κίνησης. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και τα πιο ακριβά SUV του κόσμου συνδυάζουν πλέον θερμικούς κινητήρες μικρότερου κυβισμού με ηλεκτροκινητήρες, δημιουργώντας νέα επίπεδα απόδοσης και αποδοτικότητας.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η κορυφή της κατηγορίας βασιζόταν σε κινητήρες που σήμερα μοιάζουν σχεδόν… αναχρονιστικοί. Οι 6.0 V12 κινητήρες της Mercedes, που για πολλά χρόνια αποτελούσαν το απόλυτο μηχανικό σύνολο των κορυφαίων μοντέλων της μάρκας, έχουν πλέον αποσυρθεί από τα μεγάλα SUV. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Bentley Bentayga. Το μοντέλο λανσαρίστηκε αρχικά με τον περίφημο W12 κινητήρα, ένα από τα πιο ιδιαίτερα μηχανικά σύνολα της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο κινητήρας αυτός προσέφερε τεράστια ισχύ και αποτέλεσε για χρόνια βασικό στοιχείο της ταυτότητας του μοντέλου. Σήμερα όμως και αυτός έχει καταργηθεί. Στη θέση του βρίσκονται πλέον plug-in hybrid συστήματα, τα οποία συνδυάζουν μικρότερους κινητήρες με ηλεκτρική υποβοήθηση, προσφέροντας παρόμοια ή και υψηλότερα επίπεδα συνολικής ισχύος.

Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τις παραδοσιακές luxury μάρκες. Ακόμη και κατασκευαστές που είχαν συνδέσει την εικόνα τους με καθαρά θερμικούς κινητήρες στρέφονται προς την υβριδική τεχνολογία. Η Lamborghini Urus, το πιο επιτυχημένο εμπορικά μοντέλο στην ιστορία της μάρκας, απέκτησε πλέον plug-in hybrid έκδοση. Η κίνηση αυτή αποτελεί σαφή αναγνώριση της αυξανόμενης ζήτησης για PHEV συστήματα στην κατηγορία των πανίσχυρων SUV. Με τον συνδυασμό θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, το νέο σύστημα προσφέρει υψηλότερη συνολική ισχύ, άμεση ροπή και παράλληλα τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε μικρές αποστάσεις.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της BMW XM. Σε αντίθεση με άλλα μοντέλα που προσαρμόστηκαν στην υβριδική τεχνολογία, η XM σχεδιάστηκε από την αρχή ως plug-in hybrid SUV. Το μοντέλο συνδυάζει έναν V8 κινητήρα με ηλεκτροκινητήρα, δημιουργώντας ένα από τα ισχυρότερα συστήματα κίνησης που έχει τοποθετήσει ποτέ η BMW σε μοντέλο παραγωγής. Η επιλογή αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι για ορισμένους κατασκευαστές τα PHEV σύνολα αποτελούν πλέον βασικό μέρος της στρατηγικής τους.

Παρά την ταχεία εξάπλωση των υβριδικών συστημάτων, υπάρχουν ακόμη μερικές εξαιρέσεις στην κορυφή της κατηγορίας. Στα υπερπολυτελή SUV, δύο μοντέλα εξακολουθούν να διατηρούν έναν καθαρά θερμικό χαρακτήρα. Η Aston Martin DBX και η Rolls-Royce Cullinan παραμένουν από τα ελάχιστα SUV της κατηγορίας που βασίζονται αποκλειστικά σε μεγάλους κινητήρες εσωτερικής καύσης, χωρίς υβριδική υποβοήθηση. Ωστόσο ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι στο μέλλον θα υπάρξει κάποια μορφή εξηλεκτρισμού, καθώς οι κανονισμοί εκπομπών γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί.

Πέρα από τις τεχνολογικές εξελίξεις, υπάρχει και ένας πρακτικός λόγος που εξηγεί γιατί τα plug-in hybrid SUV κερδίζουν έδαφος, ιδιαίτερα μεταξύ των εύπορων αγοραστών και των εταιρικών στόλων. Σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, τα PHEV μοντέλα επωφελούνται από φορολογικά κίνητρα λόγω των χαμηλότερων εκπομπών CO₂. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για εταιρική χρήση. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όταν ένα plug-in hybrid αυτοκίνητο αποκτάται μέσω leasing, υπάρχει ένα σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα. Το κράτος επιτρέπει να περνά στα έξοδα της επιχείρησης το 125% του μισθώματος, δημιουργώντας ένα ισχυρό κίνητρο για την επιλογή ενός PHEV μοντέλου. Με άλλα λόγια, ένα plug-in hybrid SUV δεν προσφέρει μόνο υψηλές επιδόσεις και τεχνολογία, αλλά μπορεί να αποτελέσει και μια φορολογικά συμφέρουσα επιλογή.

Τελικά, οι εύποροι αγοραστές στρέφονται στα plug-in hybrid SUV γιατί συνδυάζουν τρία στοιχεία που δύσκολα βρίσκονται μαζί σε άλλη τεχνολογία: υπερβολικές επιδόσεις, πρακτικότητα στην καθημερινότητα και φορολογικά πλεονεκτήματα. Έτσι, τα plug-in hybrid SUV καταλήγουν να αποτελούν σήμερα το ιδανικό σημείο ισορροπίας για την κορυφή της αγοράς. Προσφέρουν την ισχύ και το κύρος ενός υπερπολυτελούς SUV, τη δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης στις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και τα πρακτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που εξηγούν γιατί ολοένα και περισσότεροι εύποροι αγοραστές τα επιλέγουν.

Τι κρατάμε

• Οι μεγάλοι κινητήρες όπως οι V12 της Mercedes και ο W12 της Bentley Bentayga έχουν καταργηθεί

• Τα υπερπολυτελή SUV στρέφονται πλέον σε plug-in hybrid σύνολα με μικρότερους κινητήρες

• Στην Ελλάδα, μέσω leasing, το 125% του μισθώματος ενός plug-in hybrid περνά στα έξοδα ως φορολογικό κίνητρο