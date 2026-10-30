Γιατί τα αυτοκίνητα έχουν διαφορετική θέση στο πορτάκι του ρεζερβουάρ;

Σε ορισμένα αυτοκίνητα βρίσκεται αριστερά, σε άλλα δεξιά, ενώ πιο παλιά μπορούσες να το βρεις ακόμη και πίσω από την πινακίδα κυκλοφορίας. Η θέση της τάπας του ρεζερβουάρ δεν είναι τυχαία και πίσω της κρύβονται κατασκευαστικές επιλογές, ζητήματα ασφάλειας και αρκετή ιστορία.

Είναι μια απορία που πιθανότατα έχει περάσει από το μυαλό πολλών από εμάς, ειδικά όταν έχουμε βρεθεί στη θέση πίσω από το τιμόνι ενός ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου που δεν γνωρίζουμε καλά. Φτάνεις στο βενζινάδικο, σταματάς δίπλα στην αντλία, νιώθεις σαν να παίζεις στο NetBet στοιχημα λαιβ αφού το έχεις τζογάρει, κοιτάς αμήχανα τον άνθρωπο που έρχεται να σου βάλει καύσιμο και ανακαλύπτεις ότι το πορτάκι του ρεζερβουάρ βρίσκεται τελικά στην απέναντι πλευρά. Γιατί, λοιπόν, οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν έχουν δώσει τα χέρια να τοποθετούν την τάπα καυσίμου στο ίδιο σημείο; Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια απλή σχεδιαστική λεπτομέρεια, όμως η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο ενδιαφέρουσα. Για πάμε να δούμε.

Δεν υπάρχει ένας κοινός κανόνας

Σε αντίθεση με άλλα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων, η πλευρά στην οποία τοποθετείται το στόμιο ανεφοδιασμού δεν καθορίζεται από κάποιον ενιαίο διεθνή κανόνα. Κάθε κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη θέση που εξυπηρετεί καλύτερα τη σχεδίαση του οχήματος, αρκεί φυσικά να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας στο έπακρο. Αυτό εξηγεί γιατί ακόμη και δύο μοντέλα της ίδιας εταιρείας μπορεί να έχουν την τάπα σε διαφορετική πλευρά. Η επιλογή δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη χώρα κατασκευής, ούτε με τη θέση του τιμονιού. Παρόλα αυτά, με τα χρόνια έχουν διαμορφωθεί ορισμένες συνήθειες που χαρακτηρίζουν διαφορετικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Στο παρελθόν η τάπα βρισκόταν ακόμη και πίσω από την πινακίδα

Η ιστορία του ανεφοδιασμού είχε πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε αρκετά παλαιότερα αμερικανικά αυτοκίνητα, το στόμιο του ρεζερβουάρ βρισκόταν στο πίσω μέρος, συχνά κρυμμένο πίσω από την πινακίδα κυκλοφορίας. Η λύση αυτή προέκρινε ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ο οδηγός μπορούσε να πάει προς την αντλία από οποιαδήποτε πλευρά, χωρίς να χρειάζεται να υπολογίσει πού βρίσκεται η τάπα. Ωστόσο, η εξέλιξη των προδιαγραφών ασφαλείας και της σχεδίασης των οχημάτων περιόρισε τέτοιες διατάξεις. Η προστασία του συστήματος καυσίμου σε περίπτωση σύγκρουσης απέκτησε βαρύνουσα και φυσικά μεγαλύτερη σημασία. Σταδιακά επικράτησε η τοποθέτηση του στομίου στο πλάι του αμαξώματος, συνήθως κοντά στους πίσω τροχούς, όπως συμβαίνει στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Η πραγματική εξήγηση βρίσκεται από κάτω

Ο σημαντικότερος παράγοντας για τη θέση της τάπας είναι η κατασκευή του ίδιου του οχήματος. Κάτω από το αμάξωμα βρίσκονται το ρεζερβουάρ, το σύστημα εξάτμισης, οι αναρτήσεις, οι σωληνώσεις και διάφορα μηχανικά εξαρτήματα. Όλα πρέπει να χωρέσουν σε έναν μικρό και ενίοτε περιορισμένο χώρο. Το στόμιο ανεφοδιασμού συνδέεται με τη δεξαμενή καυσίμου μέσω ενός σωλήνα. Οι μηχανικοί έχουν στοχεύσει η διαδρομή του να είναι όσο γίνεται πιο πρακτική και ασφαλής, αποφεύγοντας υψηλές θερμοκρασίες και άλλα εμπόδια. Έτσι, σε ένα μοντέλο μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα η αριστερή πλευρά, ενώ σε κάποιο άλλο η δεξιά. Ακόμη και η ύπαρξη συρόμενης πόρτας σε ένα επαγγελματικό όχημα μπορεί να επηρεάσει την τελική επιλογή, αφού είναι νόμος να αποφεύγεται η επαφή της με το ανοιχτό πορτάκι του ρεζερβουάρ.

Γιατί ορισμένες εταιρείες προτιμούν στα δεξιά;

Πολλοί ευρωπαϊκοί κατασκευαστές, όπως η Volkswagen και η BMW, έχουν χρησιμοποιήσει συχνά τη δεξιά πλευρά για τον ανεφοδιασμό. Μία από τις εξηγήσεις συνδέεται με την ασφάλεια. Στις χώρες όπου η κυκλοφορία γίνεται στη δεξιά πλευρά του δρόμου, η τοποθέτηση της τάπας δεξιά επιτρέπει στον οδηγό να παραμένει μακριά από τα διερχόμενα οχήματα, εάν χρειαστεί να συμπληρώσει καύσιμο σταματημένος στην άκρη του δρόμου. Από την άλλη, αρκετοί ιαπωνικοί κατασκευαστές προτιμούν σε πολλά μοντέλα την αριστερή πλευρά. Για έναν οδηγό σε χώρα με αριστεροτίμονα αυτοκίνητα, αυτή η διάταξη μπορεί να είναι πιο βολική, καθώς δεν χρειάζεται να περπατήσει γύρω από το όχημα.

Πρόκειται, βέβαια, για γενικές τάσεις και όχι για τίποτα απαράβατους κανόνες.

Το μικρό βελάκι σού λύνει την απορία

Υπάρχει πάντως ένας εύκολος τρόπος να γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται η τάπα, ακόμη κι αν οδηγεί για πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο. Στα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα, δίπλα στο εικονίδιο της αντλίας καυσίμου στον πίνακα οργάνων, υπάρχει ένα μικρό βέλος. Εάν δείχνει αριστερά, το πορτάκι βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Εάν δείχνει δεξιά, βρίσκεται στη δεξιά. Μια τόσο μικρή ένδειξη μπορεί να γλιτώσει τον οδηγό από μια άβολη μανούβρα και πίσω μπρος στο πρατήριο. Τελικά, η διαφορετική θέση της τάπας δεν αποτελεί ιδιοτροπία των αυτοκινητοβιομηχανιών. Είναι αποτέλεσμα δεκαετιών τεχνολογικής εξέλιξης, σχεδιαστικών συμβιβασμών και διαφορετικών προτεραιοτήτων. Και αποδεικνύει ότι ακόμη και η πιο ασήμαντη, φαινομενικά, λεπτομέρεια ενός αυτοκινήτου έχει τη δική της εξήγηση.