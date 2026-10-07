Γιατί τα διάκτινα τιμόνια είναι ξανά στη μόδα και σε τι εξυπηρετούν;

Από το γνώριμο στους Έλληνες Skoda Favorit και το MINI του 2001 μέχρι τη νέα Octavia, τις BMW Neue Klasse και τα κινεζικά ηλεκτρικά, το τιμόνι με δύο ακτίνες διανύει μια ακόμη περίοδο δημοτικότητας. Γιατί όμως;

Όποιος έχει οδηγήσει ένα Skoda Favorit έχει έναν καλό λόγο να χαμογελά όταν βλέπει τα διάκτινα τιμόνια να παρουσιάζονται ως κάτι εξαιρετικά μοντέρνο. Στην Ελλάδα, όπου το μικρό της τσεχικής μάρκας γνώρισε επιτυχία και έγινε οικεία εικόνα στους δρόμους, αρκετοί θα θυμούνται το χαρακτηριστικό του τιμόνι. Δύο ακτίνες συνέδεαν τη στεφάνη με το κέντρο, σε ένα εσωτερικό που απείχε πολύ από τις οθόνες και τις επιφάνειες αφής των σημερινών αυτοκινήτων.

Σήμερα η ίδια βασική διάταξη συναντάται σε οικογενειακά μοντέλα, ηλεκτρικά SUV, ακόμη και σε τιμόνια με το σήμα M της BMW. Πώς, λοιπόν, επέστρεψε στη μόδα; Η απάντηση περνά από τη σχεδιαστική ταυτότητα κάθε μάρκας και την επιθυμία για πιο λιτά εσωτερικά. Η ιστορία της, πάντως, αρχίζει πολύ πριν από τη σημερινή εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Από το Favorit στο MINI του 2001

Οι ακτίνες είναι οι βραχίονες που ενώνουν την εξωτερική στεφάνη του τιμονιού, εκεί όπου το κρατάμε, με το κεντρικό του τμήμα. Στη διάκτινη διάταξη υπάρχουν δύο τέτοιες συνδέσεις. Το σχήμα τους και η θέση τους διαφέρουν από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, γι’ αυτό δύο διάκτινα τιμόνια μπορεί να δείχνουν εντελώς διαφορετικά.

Η ίδια η Skoda είχε χρησιμοποιήσει δύο ακτίνες ήδη στη Felicia cabriolet του 1959. Αργότερα τις συναντήσαμε στο Favorit, το οποίο παρουσιάστηκε το 1987 και σηματοδότησε τη μετάβαση της εταιρείας στη σύγχρονη, για την εποχή, συνταγή με κινητήρα εμπρός και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Για πολλούς Έλληνες οδηγούς, όμως, η ανάμνηση είναι πολύ πιο απλή: ήταν το οικογενειακό αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο κάποιου φίλου ή εκείνο που έβλεπαν καθημερινά στη γειτονιά.

Στη νεότερη εποχή, ιδιαίτερη θέση έχει το MINI που κυκλοφόρησε το 2001. Το μεγάλο στρογγυλό κέντρο και οι δύο ακτίνες ταίριαζαν με το κεντρικό ταχύμετρο και τη συνολική επανερμηνεία του κλασικού Mini. Ήταν μια αναγνωρίσιμη σχεδιαστική επιλογή, μέσα σε ένα αυτοκίνητο που αντιμετώπιζε ακόμη και τους διακόπτες ως μέρος της προσωπικότητάς του. Ο αερόσακος του οδηγού βρισκόταν κανονικά στο κέντρο του τιμονιού.

Το MINI αποτελεί έτσι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των αρχών του 21ου αιώνα. Έδειχνε πόσο φυσικά μπορούσε η διάκτινη διάταξη να ενσωματωθεί σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με έντονη προσωπικότητα. Η παρουσία του βοηθά να καταλάβουμε ότι η σημερινή δημοτικότητα έχει αρκετά προγενέστερα παραδείγματα. Το 2013 η διάταξη εμφανίστηκε σε δύο πολύ διαφορετικές προτάσεις. Στη Mercedes-Benz S-Class W222 συνδυάστηκε με την πολυτελή ατμόσφαιρα και τις αναφορές στην ιστορία της μάρκας. Στην πρώτη BMW i3 αποτέλεσε μέρος ενός εσωτερικού με σαφώς πιο φουτουριστικό χαρακτήρα. Η ίδια ιδέα μπορούσε ήδη να υπηρετεί διαφορετικές αισθητικές.

Η Octavia και η εξάπλωση σε ολόκληρες γκάμες

Για τη σημερινή δημοτικότητα των διάκτινων τιμονιών, η τέταρτη γενιά της Skoda Octavia αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς. Παρουσιάστηκε στα τέλη του 2019 και πέρασε στους δρόμους το 2020 με ένα τιμόνι που ξεχώριζε αμέσως, χάρη στο ανοιχτό κάτω τμήμα και τα χαρακτηριστικά περιστροφικά χειριστήρια.

Η συνέχεια έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την πρεμιέρα. Τον Ιούνιο του 2020 η Skoda ανακοίνωσε την επέκταση των νέων τιμονιών, σε διάκτινες ή τρίκτινες εκδοχές ανάλογα με την έκδοση, στην γκάμα της για το model year 2021. Έτσι, η σχεδίαση απέκτησε παρουσία σε πολλά καθημερινά αυτοκίνητα, από τα Scala και Kamiq μέχρι μεγαλύτερα οικογενειακά και SUV. Η Octavia είναι εύλογο να συνδέεται στη μνήμη μας με αυτό το κύμα εξάπλωσης, χωρίς να χρειάζεται να της αποδώσουμε την εφεύρεση της τάσης.

Ακολούθησαν ή συνυπήρξαν εφαρμογές σε διαφορετικές μάρκες. Η νέα οικογένεια MINI επανέφερε τη διάκτινη βασική διάταξη, με ορισμένες εκδόσεις να προσθέτουν έναν υφασμάτινο ιμάντα στη θέση της κάτω ακτίνας, ενώ πολλά είναι τα κινεζικά μοντέλα – κυρίως όσα ανήκουν στην μικρή κατηγορία – που διαθέτουν δύο ακτίνες.. Η εμφάνισή τους σε τόσο διαφορετικά μοντέλα δείχνει ότι η επιλογή έχει αποκτήσει ευρύτερη αποδοχή στον σχεδιασμό εσωτερικών.

Η BMW προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εικόνα της εξέλιξης. Στη νέα γενιά της Σειράς 3 (όπως και στην iX3), που παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, το M τιμόνι έχει δύο ακτίνες στις θέσεις «4 και 8». Η εποχή της Neue Klasse δείχνει επομένως ότι η διάκτινη σχεδίαση μπορεί πλέον να εκφράζει και τον σπορ χαρακτήρα μιας έκδοσης.

Γιατί οι σχεδιαστές επιλέγουν δύο ακτίνες

Η πιο άμεση διαφορά είναι οπτική. Η απουσία της κάτω ακτίνας αφήνει περισσότερο κενό μέσα στη στεφάνη και κάνει το κέντρο να δείχνει πιο ανάλαφρο. Η Skoda εξηγούσε κατά την παρουσίαση του δικού της τιμονιού ότι επιδίωκε ένα καθαρότερο κεντρικό τμήμα, στο οποίο θα ξεχώριζε το λογότυπο. Η αίσθηση ότι το κέντρο «αιωρείται» ήταν μέρος αυτής της προσέγγισης. Ανάλογη λογική συναντάμε στη σύγχρονη MINI, η οποία εντάσσει το τιμόνι στη γενικότερη απλοποίηση του εσωτερικού. Όταν ένα ταμπλό οργανώνεται γύρω από λίγα βασικά στοιχεία και μια μεγάλη οθόνη, το τιμόνι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο οπτικό βάρος. Η διάκτινη μορφή προσφέρει στους σχεδιαστές έναν τρόπο να του δώσουν ξεχωριστή εμφάνιση, διατηρώντας τη γνώριμη κυκλική στεφάνη.

Υπάρχει και εργονομικό σκεπτικό. Σύμφωνα με τους σχεδιαστές της Skoda, οι λιγότερες ακτίνες διευκολύνουν τις κινήσεις κατά την περιστροφή. Αυτό αποτελεί τον στόχο της συγκεκριμένης σχεδίασης και δεν σημαίνει ότι κάθε διάκτινο τιμόνι είναι πιο βολικό. Η διάμετρος, το πάχος της στεφάνης, οι θέσεις των χειριστηρίων και η διαμόρφωση των σημείων λαβής παραμένουν καθοριστικά για την καθημερινή χρήση. Ούτε αρκεί να αφαιρεθεί μια ακτίνα από ένα υπάρχον τιμόνι. Η Skoda αναφέρει ότι για τη δική της εφαρμογή έπρεπε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής. Ο αριθμός των ακτίνων, από μόνος του, δεν μας λέει πόσο καλά έχει σχεδιαστεί το συνολικό εξάρτημα.

Αντίστοιχα, δεν είναι κριτήριο για την ακρίβεια ή την πληροφόρηση του συστήματος διεύθυνσης. Αυτά πρέπει να τα κρίνουμε οδηγώντας το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ένα διάκτινο τιμόνι μπορεί να μας αρέσει περισσότερο ως αντικείμενο, αλλά η εμφάνισή του δεν αρκεί για να αξιολογήσουμε την αίσθηση που μεταφέρει στα χέρια.

Η διαδρομή από το Favorit μέχρι τις σημερινές BMW και τα ηλεκτρικά της Κίνας έχει τελικά ενδιαφέρον ακριβώς επειδή η ίδια διάταξη αλλάζει σημασία ανάλογα με το περιβάλλον της. Στο MINI συνδέθηκε με την ιδιαίτερη προσωπικότητα του μοντέλου, στη σύγχρονη Skoda έγινε στοιχείο αναγνώρισης ολόκληρης της γκάμας και σήμερα χωρά ακόμη και σε μια σπορ καμπίνα. Όσοι τη θυμούνται από το Favorit μπορούν απλώς να πουν ότι την είχαν γνωρίσει αρκετά νωρίτερα.