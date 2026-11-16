Γιατί τα ελαστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα κοστίζουν περισσότερο;

Το βάρος, η άμεση ροπή και η ανάγκη για μεγαλύτερη αυτονομία ανεβάζουν τις απαιτήσεις από τα ελαστικά. Χρειάζεται όμως κάθε ηλεκτρικό ένα ειδικό, ακριβότερο σετ;

Στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν έχεις να ανησυχείς για την επόμενη αλλαγή λαδιών, ενώ ακόμα και η αντικατάσταση στα τακάκια των φρένων μάλλον θα αργήσει αρκετά μέχρι να σε απασχολήσει. Γενικότερα, είναι γνωστό πως η συντήρηση στα ηλεκτρικά είναι απλούστερη υπόθεση. Αυτό που δεν την γλιτώνει, όμως, είναι τα ελαστικά. Και εκεί, ο λογαριασμός μπορεί να σε κάνει να κοιτάξεις δεύτερη φορά την προσφορά του βουλκανιζατέρ.

Το θέμα δεν είναι απλώς ότι ένα λάστιχο γράφει «EV» στο πλαϊνό του. Είναι ότι καλείται να εξυπηρετήσει πολλές απαιτήσεις ταυτόχρονα: να αντέχει το αυξημένο φορτίο, να περνά τη δύναμη στον δρόμο, να μη σπαταλά ενέργεια και να παραμένει ήσυχο. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά να εξηγήσουμε το αυξημένο κόστος ορισμένων επιλογών. Δεν σημαίνει, πάντως, ότι κάθε ηλεκτρικό χρειάζεται ακριβότερα ελαστικά από κάθε βενζινοκίνητο.

Το επιπλέον βάρος και η άμεση ροπή αυξάνουν την καταπόνηση των ελαστικών

Αρχικά, η μπαταρία προσθέτει βάρος και ένα ηλεκτρικό μπορεί να είναι σχεδόν πάντοτε πολύ βαρύτερο από ένα αντίστοιχου μεγέθους αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τα ελαστικά πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτό το φορτίο, με την κατάλληλη κατασκευή και τον σωστό δείκτη φορτίου.

Παράλληλα, ο ηλεκτροκινητήρας προσφέρει άμεση απόκριση. Η ευκολία με την οποία ένα ηλεκτρικό επιταχύνει είναι απολαυστική, αλλά οι επαναλαμβανόμενες δυνατές εκκινήσεις επιβαρύνουν το πέλμα. Το πόσο συχνά αξιοποιείς αυτή τη δυνατότητα έχει σημασία: η διαθέσιμη ροπή δεν καταλήγει διαρκώς ολόκληρη στην άσφαλτο.

Η Michelin, πάντως, αναφέρει ότι το βάρος και η άμεση ροπή μπορούν να οδηγήσουν σε έως 20% ταχύτερη φθορά στα ελαστικά έναντι αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης. Αν πάλι οι διαστάσεις των ελαστικών έχουν επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα και τη ροπή του, η φθορά μπορεί να είναι αντίστοιχη ενός συμβατικού μοντέλου. Επομένως, το «είναι ηλεκτρικό, άρα τρώει λάστιχα» είναι υπερβολικά γενικό.

Το ελαστικό πρέπει να εξοικονομεί ενέργεια, χωρίς να θυσιάζει την πρόσφυση

Κάθε φορά που ο τροχός περιστρέφεται, το ελαστικό παραμορφώνεται και χάνεται ενέργεια. Η αντίσταση κύλισης επηρεάζει την κατανάλωση οποιουδήποτε αυτοκινήτου, αλλά σε ένα ηλεκτρικό σε ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί διαμορφώνει την αυτονομία. Δεν πρόκειται, λοιπόν, μόνο για θέμα οικονομίας, αλλά αφορά και τα χιλιόμετρα που μπορείς να διανύσεις μέχρι να ξαναχρειαστεί φόρτιση.

Το ζητούμενο είναι ένα ελαστικό που κυλά αποδοτικά, αλλά εξακολουθεί να φρενάρει αποτελεσματικά, να προσφέρει πρόσφυση και να αντέχει στη χρήση. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας απαιτεί «δουλειά» στη γόμα, στον σκελετό και στη σχεδίαση του πέλματος.

Στην εξίσωση προστίθεται και η ησυχία. Χωρίς τον ήχο ενός θερμικού κινητήρα, ο θόρυβος κύλισης γίνεται περισσότερο αντιληπτός. Ορισμένα ελαστικά διαθέτουν εσωτερικό ηχοαπορροφητικό αφρό, ώστε να περιορίζουν τον θόρυβο που φτάνει στην καμπίνα. Αυτές οι τεχνολογίες αποτελούν μέρος του προϊόντος που πληρώνεις, χωρίς να υπάρχουν υποχρεωτικά σε κάθε ελαστικό κατάλληλο για ηλεκτρικό.

Η διάσταση και οι προδιαγραφές μετρούν περισσότερο από μια ένδειξη «EV»

Ένα ακριβό σετ ελαστικών σε ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι υπάρχει επιπλέον κόστος λόγω της ηλεκτροκίνησης. Οι μεγάλες ζάντες, οι ιδιαίτερες διαστάσεις και οι απαιτητικές προδιαγραφές επηρεάζουν την τιμή σε κάθε περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και σε ένα βαρύ, ισχυρό συμβατικό αυτοκίνητο.

Για ουσιαστική σύγκριση χρειάζεται να κοιτάξεις προϊόντα ίδιας διάστασης, αντίστοιχης κατηγορίας και κατάλληλων δεικτών φορτίου και ταχύτητας. Η σύγκριση ενός premium ελαστικού μεγάλου SUV με ένα οικονομικό λάστιχο μικρού hatchback δεν λέει πολλά για το κόστος της ηλεκτροκίνησης.

Και εδώ βρίσκεται η βασική διευκρίνιση: δεν χρειάζονται όλα τα ηλεκτρικά αποκλειστικά ελαστικά από μια ειδική σειρά «EV». Η Continental, για παράδειγμα, έχει δηλώσει ότι όλη η γκάμα επιβατικών ελαστικών της είναι κατάλληλη και για ηλεκτρικά, εφόσον τηρούνται οι κανόνες σωστής εφαρμογής. Αντίστοιχα, η Hankook αναφέρει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συμβατικά ελαστικά, εφόσον καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Η καταλληλότητα, βέβαια, δεν σημαίνει ότι και όλες οι επιλογές προσφέρουν ίδια αυτονομία, θόρυβο ή αντοχή. Εκεί, ένα ειδικό «EV» ελαστικό μπορεί να παρουσιάσει τα οφέλη του.

Η σωστή επιλογή ελαστικών και η σωστή πίεση αέρα λένε περισσότερα από μία χαμηλή τιμή «τετράδας»

Πριν αγοράσεις τη νέα «τετράδα», ξεκίνα από τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου και δες την ετικέτα που συνοδεύει κάθε καινούργιο ελαστικό. Με γράμματα και σύμβολα, δείχνει πόσο αποδοτικό είναι ως προς την κατανάλωση ενέργειας, πόσο καλά φρενάρει στο βρεγμένο και πόσο θόρυβο παράγει καθώς κυλά. Έτσι, μπορείς να συγκρίνεις ευκολότερα διαφορετικές επιλογές.

Στην καθημερινότητα, έλεγχε την πίεση των ελαστικών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και παρακολούθησε τη φθορά. Καλό θα είναι επίσης να οδηγείς συνειδητά και να θυμάσαι πάντοτε πως οι συχνές δυνατές επιταχύνσεις δεν βοηθούν τη μακροζωία.

Τελικά, η χρήσιμη ερώτηση δεν είναι μόνο «πόσο κάνει η τετράδα;», αλλά και «πόσα χιλιόμετρα θα βγάλει και πώς θα επηρεάσει την κατανάλωση;». Η χαμηλότερη τιμή δεν αρκεί για να αναδείξει την οικονομικότερη επιλογή μακροπρόθεσμα. Και η ένδειξη «EV» από μόνη της δεν αρκεί για να αναδείξει τη σωστή.