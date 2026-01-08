quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Γιατί τα φορτηγά έχουν κιβώτια με δεκάδες ταχύτητες;

ΠΕΜΠΤΗ | 08.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
giati-ta-fortiga-echoun-kivotia-me-dekades-tachytites-788661

Τα φορτηγά διαθέτουν πολλαπλάσιες ταχύτητες σε σχέση με τα επιβατικά αυτοκίνητα για λόγους που σχετίζονται με τη φύση της εργασίας τους και τις απαιτήσεις μεταφοράς βαρέων φορτίων

Όταν η κουβέντα αφορά τα φορτηγά, τα συνήθη κιβώτια 5 ή 6 σχέσεων των επιβατικών αυτοκινήτων μοιάζουν… αστεία. Ακόμα και τα πιο σύγχρονα αυτόματα κιβώτια που φτάνουν 8, 9 ή ακόμα και 10 σχέσεις, αποτελούν τη βάση από την από την οποία ξεκινούν τα φορτηγά, τα οποία  μπορεί να έχουν δέκα, δώδεκα, δεκαοκτώ ή ακόμη και περισσότερες σχέσεις. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

Οι δύσκολες απαιτήσεις

Τα φορτηγά μεταφέρουν φορτία που μπορεί να φτάνουν τους σαράντα τόνους ή και περισσότερο. Η εκκίνηση από στάση με τέτοιο βάρος απαιτεί τεράστια ροπή στους τροχούς. Ο κινητήρας πρέπει να μετατρέψει την ισχύ του σε κίνηση με τρόπο που να μην υπερφορτώνει τα μηχανικά μέρη.>Καθώς το φορτηγό κινείται και κερδίζει ορμή, ο οδηγός μεταβαίνει σε ψηλότερες ταχύτητες. Κάθε αλλαγή ταχύτητας επιτρέπει στον κινητήρα να διατηρεί τις στροφές του σε βέλτιστο εύρος. Αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας λειτουργεί αποδοτικά στην καλύτερη περιοχή των στροφών του, χωρίς να καταναλώνει υπερβολικό καύσιμο ή να υφίσταται καταπόνηση.

Τα φορτηγά συχνά κινούνται επίσης σε δύσκολες συνθήκες. Ανηφόρες, κατηφόρες, επικλινή εδάφη και μεταβαλλόμενα φορτία απαιτούν ευελιξία στη μετάδοση κίνησης. Με περισσότερες ταχύτητες, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τη βέλτιστη σχέση μετάδοσης για κάθε κατάσταση. Σε μια απότομη ανηφόρα με πλήρες φορτίο, χρειάζεται χαμηλή ταχύτητα για να διατηρήσει την κίνηση. Σε επίπεδο δρόμο με άδειο φορτίο, μια ψηλή ταχύτητα επιτρέπει οικονομική κατανάλωση καυσίμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένα πολύπλοκο και ακριβό κιβώτιο, σώζει χρήματα από αλλού

Η κατανάλωση καυσίμου είναι κρίσιμος παράγοντας για τις εταιρείες μεταφορών. Ένα φορτηγό που διανύει χιλιάδες χιλιόμετρα μηνιαίως μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά ποσά με τη σωστή χρήση των ταχυτήτων. Οι πολλαπλές ταχύτητες επιτρέπουν στον οδηγό να κρατά τον κινητήρα στο εύρος στροφών όπου η κατανάλωση είναι χαμηλότερη.

Η φθορά των μηχανικών εξαρτημάτων μειώνεται επίσης με τη σωστή επιλογή ταχύτητας. Ο συμπλέκτης, το κιβώτιο, ο διαφορικός και άλλα μηχανικά μέρη υφίστανται λιγότερη καταπόνηση όταν ο κινητήρας δουλεύει στο κατάλληλο εύρος. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερα κόστη συντήρησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του οχήματος.

Τα σύγχρονα φορτηγά χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα μετάδοσης. Πολλά διαθέτουν αυτόματα ή ημιαυτόματα κιβώτια που επιλέγουν την κατάλληλη ταχύτητα με βάση τις συνθήκες. Αυτά τα συστήματα αναλύουν παράγοντες όπως το βάρος του φορτίου, την κλίση του δρόμου, την ταχύτητα κίνησης και τις στροφές του κινητήρα για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση.

Oι άλλοι παράγοντες

Ορισμένα φορτηγά διαθέτουν διπλά κιβώτια ταχυτήτων. Ένα κύριο κιβώτιο με έξι ή οκτώ ταχύτητες συνδυάζεται με έναν πολλαπλασιαστή που διπλασιάζει τις επιλογές. Αυτό δημιουργεί δώδεκα έως δεκαέξι διαθέσιμες σχέσεις μετάδοσης, παρέχοντας εξαιρετική ευελιξία.

Η εκπαίδευση των οδηγών φορτηγών περιλαμβάνει εκτενή κατάρτιση στη χρήση των ταχυτήτων. Ένας έμπειρος οδηγός γνωρίζει ακριβώς πότε να αλλάξει ταχύτητα για να διατηρήσει την ομαλή κίνηση, να εξοικονομήσει καύσιμο και να προστατεύσει τον εξοπλισμό. Η σωστή τεχνική αλλαγής ταχυτήτων επηρεάζει άμεσα την αποδοτικότητα και την ασφάλεια της μεταφοράς. Οι κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω βελτιώσεις των συστημάτων μετάδοσης.

Τα νέα κιβώτια σχεδιάζονται για να ελαχιστοποιούν τις εκπομπές διατηρώντας παράλληλα την απόδοση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ακριβέστερου ελέγχου των στροφών του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας

Tags
#φορτηγά
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
