Γιατί τα καινούργια λάστιχα έχουν χρωματιστές γραμμές;

Οι χρωματιστές γραμμές που βλέπουμε στα καινούργια λάστιχα δεν είναι διακοσμητικές, ούτε κρύβουν κάποιο μήνυμα για τους οδηγούς

Αν έχεις αγοράσει ποτέ καινούργια λάστιχα, πιθανότατα θα έχεις παρατηρήσει τις έντονες χρωματιστές γραμμές που σχηματίζουν κύκλους γύρω από το πέλμα τους. Κόκκινες, μπλε, κίτρινες ή και συνδυασμοί διαφορετικών χρωμάτων, οι λωρίδες αυτές συχνά δημιουργούν την εντύπωση ότι υποδηλώνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ελαστικού.

Στην πραγματικότητα, όμως, ο ρόλος τους αφορά κυρίως όσους εργάζονται στην παραγωγή και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια. Οι γραμμές αποτελούν έναν τρόπο αναγνώρισης των υλικών και των ελαστικών κατά τη διαδικασία κατασκευής, διευκολύνοντας τόσο τους εργαζομένους όσο και τον αυτοματοποιημένο εξοπλισμό.

Τι ακριβώς σημαίνουν οι χρωματιστές γραμμές;

Όπως εξηγεί η γερμανική εταιρεία REA, η οποία προμηθεύει τον κλάδο των ελαστικών με εξοπλισμό σήμανσης, οι χρωματιστές γραμμές στα καινούργια λάστιχα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση διαφορετικών τύπων υλικών. Τα σχετικά συστήματα μπορούν να σημαίνουν τόσο επιμέρους ελαστικά υλικά όσο και ολοκληρωμένα ελαστικά. Με αυτόν τον τρόπο, τα εργοστάσια έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν προϊόντα και πρώτες ύλες κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της παραγωγής.

Οι σημάνσεις αυτές διευκολύνουν την αναγνώριση κάθε τύπου ελαστικού, μειώνοντας την πιθανότητα σύγχυσης κατά τη διαχείριση και την επεξεργασία τους. Όταν, λοιπόν, τα ελαστικά φτάσουν στο κατάστημα και τοποθετηθούν στο αυτοκίνητο, οι χρωματιστές γραμμές έχουν ήδη εκπληρώσει τον σκοπό τους. Στη συνέχεια, καθώς το όχημα κινείται και τα ελαστικά διανύουν χιλιόμετρα, οι γραμμές φθείρονται σταδιακά και τελικά εξαφανίζονται.

Τα χρώματα δεν έχουν κοινή σημασία για όλες τις εταιρείες

Το γεγονός ότι οι γραμμές χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ελαστικών δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένας ενιαίος κώδικας χρωμάτων για ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία. Αντίθετα, κάθε κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό του σύστημα σήμανσης. Έτσι, μια μπλε γραμμή σε ένα ελαστικό μιας εταιρείας δεν σημαίνει απαραίτητα το ίδιο με μια αντίστοιχη γραμμή σε προϊόν διαφορετικού κατασκευαστή.

Χωρίς πρόσβαση στον κωδικό που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο, ο καταναλωτής δεν μπορεί να προσδιορίσει με αξιοπιστία τον τύπο ή τα χαρακτηριστικά του ελαστικού από το χρώμα της γραμμής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η πληροφορία προκύπτει από τον συνδυασμό δύο χρωμάτων και όχι από μία μεμονωμένη λωρίδα. Σύμφωνα με τη σχετική κατοχυρωμένη διαδικασία σήμανσης, δύο χρώματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μαζί για την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου μείγματος πέλματος.

Επομένως, η προσπάθεια να συνδεθεί, για παράδειγμα, κάθε κόκκινη γραμμή με συγκεκριμένο επίπεδο επιδόσεων ή με κάποια κατηγορία ελαστικών δεν αποτελεί αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης. Οι γραμμές εξυπηρετούν τις εσωτερικές ανάγκες των κατασκευαστών και όχι την επιλογή ελαστικών από τους οδηγούς.

Ποιες ενδείξεις πρέπει να ελέγχεις πριν αγοράσεις ελαστικά;

Οι χρωματιστές λωρίδες μπορεί να τραβούν το βλέμμα, υπάρχουν όμως άλλες σημάνσεις που έχουν ουσιαστική σημασία για τον καταναλωτή. Στο πλευρικό τοίχωμα κάθε ελαστικού αναγράφονται βασικές πληροφορίες, όπως η διάσταση, το μοντέλο, ο δείκτης φορτίου και ο δείκτης ταχύτητας. Εξίσου σημαντικός είναι ο κωδικός ημερομηνίας παραγωγής (DOT), ο οποίος επιτρέπει στον αγοραστή να γνωρίζει πότε κατασκευάστηκε το ελαστικό. Οι πρώτοι δύο αριθμοί αντιστοιχούν στην εβδομάδα του χρόνου που κατασκευάστηκαν τα λάστιχα, ενώ ο δεύτερος αντιστοιχεί στη χρονιά.

Η ημερομηνία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι περισσότεροι κατασκευαστές ελαστικών συνιστούν την αντικατάστασή τους κάθε πέντε ή έξι χρόνια, ακόμη και όταν το πέλμα τους διατηρεί επαρκές βάθος. Παράλληλα, ο έλεγχος της ημερομηνίας παραγωγής βοηθά τον καταναλωτή να διαπιστώσει αν τα ελαστικά που αγοράζει είναι παλαιότερα από όσο ενδεχομένως περιμένει από ένα καινούργιο προϊόν.

Τέλος, πρέπει να δίνεται προσοχή και στις οδηγίες τοποθέτησης. Στα λάστιχα με φορά, για παράδειγμα, υπάρχει ένα βέλος στο πλευρικό τοίχωμα που υποδεικνύει τη σωστή φορά περιστροφής. Πρόκειται για σημαντική ένδειξη που πρέπει να ακολουθεί ο τεχνικός κατά την τοποθέτηση.

Με λίγα λόγια, οι χρωματιστές γραμμές στο πέλμα δεν προσφέρουν στον οδηγό κάποια χρήσιμη πληροφορία για την επιλογή ή την αξιολόγηση ενός ελαστικού. Η διάσταση, οι δείκτες φορτίου και ταχύτητας, η ημερομηνία παραγωγής και οι οδηγίες τοποθέτησης είναι τα στοιχεία στα οποία αξίζει να δίνεται πραγματική προσοχή.