Γιατί τα Μέγαρα γίνονται το επίκεντρο της οδήγησης το Σαββατοκύριακο 6-7 Σεπτεμβρίου;

Η σεζόν ξεκινά με διπλό ραντεβού στα Μέγαρα: Rookie Trackday για αρχάριους (6/9) και Classic Trackday (7/9). Δες κόστος, λεπτομέρειες και πώς θα δηλώσεις συμμετοχή.

Σάββατο 6/9: Rookie Trackday , ειδικά για αρχάριους οδηγούς και κατόχους ηλεκτρικών.

Κυριακή 7/9: Επιστροφή των κλασικών Trackdays στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Συμμετοχή με περιορισμένες θέσεις, κόστος 100 € (Rookie) και 120 € (Classic) .

Δυνατότητα ενοικίασης αγωνιστικού αυτοκινήτου με έξτρα καθοδήγηση.

Rookie Trackday: Η πρώτη φορά στην πίστα

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η GALAXY MOTORSPORT εγκαινιάζει το Rookie Trackday, μια νέα δράση για όσους θέλουν να ζήσουν για πρώτη φορά την εμπειρία της πίστας.

Εκπαιδευτικά sessions και briefing για σωστή οδηγική συμπεριφορά.

Μέγιστο 10 αυτοκίνητα ανά κατηγορία , με τέσσερις κατηγορίες συνολικά.

Ώρες: 09:00 – 16:00 .

Δυνατότητα ενοικίασης αγωνιστικού αυτοκινήτου με εξειδικευμένη εκπαίδευση (έξτρα κόστος).

Κόστος συμμετοχής: 100 € .

Εγγραφές: galaxymotorsports.gr/rookietrackday.

Classic Trackday: Η αγαπημένη συνήθεια επιστρέφει

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, τα κλασικά Trackdays επιστρέφουν στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Χωρίς αλλαγές στο format, συνεχίζουν να αποτελούν θεσμό για τους φίλους της αυτοκίνησης.

Ώρες: 09:00 – 16:00 .

Κόστος συμμετοχής: 120 € .

Εγγραφές: galaxymotorsports.gr/trackday-cars-classic.

Διπλό ραντεβού, διπλή εμπειρία

Με το Rookie Trackday για τους αρχάριους και την επιστροφή των Classic Trackdays για τους πιο έμπειρους, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου θα γεμίσει τα Μέγαρα με ταχύτητα, συγκινήσεις και οδηγική απόλαυση.

Τι κρατάμε;