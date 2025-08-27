quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Γιατί τα Μέγαρα γίνονται το επίκεντρο της οδήγησης το Σαββατοκύριακο 6-7 Σεπτεμβρίου;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 27.08.2025
Autotypos Team
giati-ta-megara-ginontai-to-epikentro-tis-odigisis-to-savvatokyriako-6-7-septemvriou-724567

Η σεζόν ξεκινά με διπλό ραντεβού στα Μέγαρα: Rookie Trackday για αρχάριους (6/9) και Classic Trackday (7/9). Δες κόστος, λεπτομέρειες και πώς θα δηλώσεις συμμετοχή.

  • Σάββατο 6/9: Rookie Trackday, ειδικά για αρχάριους οδηγούς και κατόχους ηλεκτρικών.

  • Κυριακή 7/9: Επιστροφή των κλασικών Trackdays στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

  • Συμμετοχή με περιορισμένες θέσεις, κόστος 100 € (Rookie) και 120 € (Classic).

  • Δυνατότητα ενοικίασης αγωνιστικού αυτοκινήτου με έξτρα καθοδήγηση.

Rookie Trackday: Η πρώτη φορά στην πίστα

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η GALAXY MOTORSPORT εγκαινιάζει το Rookie Trackday, μια νέα δράση για όσους θέλουν να ζήσουν για πρώτη φορά την εμπειρία της πίστας.

  • Εκπαιδευτικά sessions και briefing για σωστή οδηγική συμπεριφορά.

  • Μέγιστο 10 αυτοκίνητα ανά κατηγορία, με τέσσερις κατηγορίες συνολικά.

  • Ώρες: 09:00 – 16:00.

  • Δυνατότητα ενοικίασης αγωνιστικού αυτοκινήτου με εξειδικευμένη εκπαίδευση (έξτρα κόστος).

  • Κόστος συμμετοχής: 100 €.

  • Εγγραφές: galaxymotorsports.gr/rookietrackday.

Classic Trackday: Η αγαπημένη συνήθεια επιστρέφει

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, τα κλασικά Trackdays επιστρέφουν στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

  • Χωρίς αλλαγές στο format, συνεχίζουν να αποτελούν θεσμό για τους φίλους της αυτοκίνησης.

  • Ώρες: 09:00 – 16:00.

  • Κόστος συμμετοχής: 120 €.

  • Εγγραφές: galaxymotorsports.gr/trackday-cars-classic.

Διπλό ραντεβού, διπλή εμπειρία

Με το Rookie Trackday για τους αρχάριους και την επιστροφή των Classic Trackdays για τους πιο έμπειρους, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου θα γεμίσει τα Μέγαρα με ταχύτητα, συγκινήσεις και οδηγική απόλαυση.

Τι κρατάμε;

  • 6 Σεπτεμβρίου: Rookie Trackday, για νέους οδηγούς και ηλεκτρικά.

  • 7 Σεπτεμβρίου: Classic Trackday, η καθιερωμένη εμπειρία πίστας.

  • Το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 100 €, με εγγραφές αποκλειστικά online.

  • Το Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων παραμένει το απόλυτο σημείο συνάντησης για την ελληνική οδηγική κοινότητα.

Όλες οι ειδήσεις

Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

car-prices
google-news
Tags
#track-day#Μέγαρα#πίστα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

an-ypirchan-fota-frenon-sto-brostino-meros-tou-aftokinitou-tha-meionontan-ta-atychimata-deite-pos-765376

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

23.08.2025

Αν υπήρχαν φώτα φρένων στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου θα μειώνονταν τα ατυχήματα – Δείτε πως
poio-vanaki-perase-ti-ford-mustang-gtd-sto-nurburgring-tis-erixe-4-defterolepta-vinteo-771817

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

20.08.2025

Ποιο βανάκι πέρασε τη Ford Mustang GTD στο Nurburgring; – Της «έριξε» 4 δευτερόλεπτα! (βίντεο)
pos-kathorizontai-ta-oria-tachytitas-stous-dromous-771689

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

19.08.2025

Πώς καθορίζονται τα όρια ταχύτητας στους δρόμους;
proedriko-sygkritiko-oi-limouzines-ton-trab-kai-poutin-771600

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

18.08.2025

Προεδρικό συγκριτικό: Οι λιμουζίνες των Τραμπ και Πούτιν
afto-einai-to-pio-grigoro-aftokinito-ston-planiti-rekor-sto-0-400-0-km-h-video-771150

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

13.08.2025

Αυτό είναι το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στον πλανήτη – Ρεκόρ στο 0-400-0 km/h (video)
dyo-epangelmaties-odigoi-efagan-klisi-giati-de-milousan-anglika-se-poio-nomo-vasizetai-770898

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

11.08.2025

Δύο επαγγελματίες οδηγοί έφαγαν κλήση γιατί δε μιλούσαν αγγλικά – Σε ποιο νόμο βασίζεται;

Πρόσφατες Ειδήσεις