Γιατί τα νέα αυτοκίνητα έχουν πιο φτηνά πλαστικά και κατασκευή στο εσωτερικό;

Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει υποβάθμιση στην ποιότητα των υλικών στο εσωτερικό των νέων αυτοκινήτων. Ισχύει όντως και ποια είναι η πραγματική αιτία πίσω από αυτό;

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου

Σκληρά πλαστικά εκεί όπου κάποτε υπήρχαν μαλακές επιφάνειες, λεπτότερα πάνελ, λιγότερες επενδύσεις και μια αίσθηση που συχνά δεν συμβαδίζει με την τιμή. Είναι πράγματι χειρότερα τα υλικά στα εσωτερικά των σύγχρονων αυτοκινήτων ή απλώς άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο οι κατασκευαστές μοιράζουν το κόστος; Και τελικά, πόσο φθηνότερο είναι πραγματικά ένα κομμάτι σκληρού πλαστικού;

Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να καταλάβεις πόσο έχει αλλάξει η αντίληψη της ποιότητας στα αυτοκίνητα. Δεν χρειάζεσαι παχύμετρο, εργαστήριο ή κάποιο ειδικό όργανο μέτρησης. Ούτε καν εμπειρία. Αρκεί το δάχτυλό σου.

Για παράδειγμα, μπες σε μια BMW X3 προηγούμενης γενιάς και πίεσε το επάνω μέρος του ταμπλό ή τα πάνελ των θυρών. Μετά κάνε το ίδιο στη σημερινή X3. Η διαφορά γίνεται αμέσως αντιληπτή. Εκεί όπου παλαιότερα συναντούσες μαλακές επιφάνειες και μια αίσθηση πυκνότητας, πλέον υπάρχουν περισσότερα σημεία από σκληρό πλαστικό. Χαμηλότερα στις πόρτες η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική. Οι θήκες είναι λεπτές, άκαμπτες και, αν τις παρατηρήσεις από την εσωτερική πλευρά, αποκαλύπτουν την πραγματικότητα. Και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον κομμάτι. Γιατί η νέα X3 δεν είναι φθηνότερο αυτοκίνητο. Δεν έχει λιγότερη τεχνολογία, μικρότερες οθόνες ή απλούστερα συστήματα. Κάθε άλλο. Είναι ένα πιο σύγχρονο, πιο ψηφιακό και συνολικά πιο προηγμένο προϊόν, το οποίο σε σχέση με τον προκάτοχό του κοστίζει σχεδόν 15.000 € ευρώ παραπάνω. Τότε γιατί σε αρκετά σημεία στο εσωτερικό φαίνεται φθηνότερο;

Και για να μην στοχοποιούμε ένα αυτοκίνητο, όλα τα παραπάνω είναι κανόνας για σχεδόν κάθε νέο premium μοντέλο, και όχι μόνο.

Δεν πληρώνεις μόνο το πλαστικό

Η πρώτη απάντηση που έρχεται στο μυαλό είναι προφανής: το σκληρό πλαστικό είναι φθηνότερο. Σωστά. Αλλά όχι ακριβώς για τον λόγο που νομίζουμε.

Η διαφορά κόστους μεταξύ ενός καλού και ενός φθηνότερου πολυμερούς είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Το πραγματικά μεγάλο όφελος βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο παράγεται ολόκληρο το εξάρτημα. Αυτό που αποκαλούμε «μαλακό πλαστικό στο ταμπλό» συνήθως δεν είναι ένα μαλακό κομμάτι πλαστικού. Ένα κλασικό premium ταμπλό μπορεί να αποτελείται ουσιαστικά από τρία διαφορετικά επίπεδα: έναν άκαμπτο εσωτερικό φορέα που δίνει το σχήμα και τη μηχανική αντοχή, ένα ενδιάμεσο στρώμα αφρού και μια εξωτερική διακοσμητική επιφάνεια (το λεγόμενο skin) που είναι εκείνη που βλέπουμε και αγγίζουμε. Η Covestro, ένας από τους σημαντικούς προμηθευτές υλικών της αυτοκινητοβιομηχανίας, περιγράφει ακριβώς αυτή τη διαδικασία για τα instrument panels: η ημιάκαμπτη πολυουρεθάνη γεμίζει τον χώρο ανάμεσα στον σκελετό και στη διακοσμητική επένδυση, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική μαλακή αίσθηση.

Με άλλα λόγια, αυτό που εμείς βλέπουμε σαν μία επιφάνεια μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα μικρό σάντουιτς υλικών. Πρέπει να κατασκευαστεί ο σκελετός. Να παραχθεί η εξωτερική επιφάνεια. Να τοποθετηθούν σωστά μεταξύ τους. Να εγχυθεί ο αφρός. Να γεμίσει ομοιόμορφα ο χώρος χωρίς φυσαλίδες ή κενά. Να ελεγχθούν οι θερμοκρασίες, οι χρόνοι, ο εξαερισμός του καλουπιού και τελικά η ποιότητα της επιφάνειας. Κάθε επιπλέον στάδιο σημαίνει χρόνο. Εργαλεία. Εξοπλισμό. Ενέργεια. Ποιοτικό έλεγχο. Πιθανότητα αστοχίας. Και φυσικά χρήματα.

Απέναντι σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει η πολύ πιο απλή λύση. Ένα εμφανές τμήμα του ταμπλό ή μιας πόρτας μπορεί να κατασκευαστεί από θερμοπλαστικό υλικό -πολύ συχνά κάποιο compound πολυπροπυλενίου- μέσω injection moulding (σ.σ. μέσω χύτευσης με έγχυση, δηλαδή με το λιωμένο πλαστικό να πιέζεται μέσα σε καλούπι και να βγαίνει σχεδόν έτοιμο στο τελικό του σχήμα). Οι κόκκοι του πολυμερούς λιώνουν, το υλικό εγχύεται υπό πίεση στο καλούπι, ψύχεται και το εξάρτημα βγαίνει σχεδόν ολοκληρωμένο. Το χρώμα μπορεί να βρίσκεται ήδη μέσα στο ίδιο το υλικό. Ακόμη και η υφή που βλέπουμε επάνω του, το γνωστό grain που προσπαθεί να μιμηθεί δέρμα ή κάποια άλλη φυσική επιφάνεια, μπορεί να είναι χαραγμένη στο ίδιο το καλούπι και να αποτυπώνεται επάνω στο πλαστικό σε κάθε κύκλο παραγωγής. Έτσι δεν χρειάζεται απαραίτητα βαφή. Δεν απαιτείται επένδυση. Δεν υπάρχει foam layer. Δεν χρειάζεται να κολληθεί μια δεύτερη επιφάνεια πάνω στην πρώτη.

Η SABIC αναφέρει ευθέως ότι τα polypropylene compounds μπορούν να μειώσουν το συνολικό κόστος ενός συστήματος χάρη στην εύκολη κατεργασία τους και, κυρίως, επειδή μπορούν να εξαλείψουν δευτερεύουσες εργασίες όπως painting, coating ή assembly. Αντίστοιχα, η LyondellBasell προωθεί λύσεις για instrument panels που παράγονται σε ένα injection-moulding στάδιο, με ταχύτερο κύκλο παραγωγής, ενώ ακόμη και soft-touch πολυολεφίνες νέας γενιάς έχουν εξελιχθεί ακριβώς ώστε να δίνουν καλύτερη απτική ποιότητα χωρίς την ανάγκη ξεχωριστού coating.

Αυτό αλλάζει εντελώς την εξίσωση. Δεν συγκρίνουμε πλέον απλώς ένα κιλό ακριβού πλαστικού με ένα κιλό φθηνού. Αλλά μια πολυστρωματική κατασκευή με πολλές παραγωγικές φάσεις απέναντι σε ένα εξάρτημα που μπορεί να πέφτει από το καλούπι σχεδόν έτοιμο για το αυτοκίνητο.

Όσο πιο λεπτό, τόσο καλύτερα

Μετά έρχεται το δεύτερο επίπεδο οικονομίας. Η ποσότητα του υλικού.

Αν ανοίξεις ή κοιτάξεις πίσω από αρκετά σύγχρονα εσωτερικά πάνελ, θα συναντήσεις ένα σχεδόν χαρακτηριστικό πλέγμα από νευρώσεις. Δεν είναι πρόχειρη κατασκευή. Ούτε αποτελεί από μόνο του ένδειξη κακής ποιότητας. Είναι σωστή μηχανολογική πρακτική. Οι νευρώσεις (ribs) αυξάνουν την ακαμψία ενός πλαστικού εξαρτήματος χωρίς να χρειάζεται να αυξηθεί αντίστοιχα το πάχος ολόκληρης της επιφάνειάς του. Οι βασικοί κανόνες του injection moulding προβλέπουν μάλιστα ότι τα ribs είναι σημαντικά λεπτότερα από το κύριο τοίχωμα, ώστε να προσφέρουν ενίσχυση χωρίς να δημιουργούν υπερβολικές συγκεντρώσεις υλικού, παραμορφώσεις και σημάδια στην εξωτερική επιφάνεια.

Και αυτό εξηγεί πολύ καλά αυτό που αισθάνεσαι όταν πιάνεις μια σύγχρονη θήκη πόρτας. Το τμήμα μπορεί να είναι πολύ λεπτότερο από όσο δείχνει. Αντί να προκύπτει η ακαμψία του από ένα παχύ κομμάτι πλαστικού, δημιουργείται γεωμετρικά από τις νευρώσεις στην πίσω πλευρά. Λιγότερη πρώτη ύλη σημαίνει χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερο βάρος. Ταυτόχρονα, το λεπτότερο τοίχωμα μπορεί υπό τις σωστές συνθήκες να ψυχθεί ταχύτερα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ένα εργοστάσιο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα του ίδιου εξαρτήματος. Μερικά γραμμάρια πλαστικού και μερικά δευτερόλεπτα ανά κύκλο μπορεί να ακούγονται αμελητέα για ένα αυτοκίνητο. Πολλαπλασίασέ τα όμως επί τέσσερις πόρτες, δεκάδες πλαστικά μέρη και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. You get the idea.

Μα γιατί έχει περισσότερα κομμάτια;

Εδώ εμφανίζεται μια λογική απορία. Σε αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα το ταμπλό δεν είναι μια μεγάλη, ενιαία μαλακή επιφάνεια, όπως στο παρελθόν. Αντίθετα, είναι χωρισμένο σε διαφορετικά επίπεδα, πλαστικά πάνελ, διακοσμητικές φάσες και μικρότερα inserts.

Δεν κοστίζουν όλα αυτά περισσότερο;

Όχι απαραίτητα. Ένα μεγάλο αφρώδες ταμπλό μπορεί να δείχνει κατασκευαστικά απλό, όμως κρύβει πίσω του φορεά, αφρό, επένδυση και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να ενωθούν όλα αυτά. Αντίθετα, τρία διαφορετικά σκληρά πάνελ μπορούν να είναι τρία σχετικά απλά injection-moulded εξαρτήματα. Παράγονται γρήγορα, έχουν ήδη το τελικό τους χρώμα και grain και στη γραμμή συναρμολόγησης μπορεί απλώς να κουμπώσουν μεταξύ τους. Υπάρχει και ένα πρόσθετο πλεονέκτημα: ο κατασκευαστής μπορεί πλέον να αποφασίσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια πού αξίζει να δαπανήσει χρήματα και πού όχι. Στο σημείο όπου ακουμπά ο αγκώνας μπορεί να υπάρχει ένα μικρό μαλακό pad. Στο επάνω μέρος της πόρτας ένα καλύτερο υλικό. Χαμηλότερα όμως, εκεί όπου θεωρητικά κοιτάζεις ή αγγίζεις σπανιότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα απλό σκληρό πλαστικό.

Αυτό είναι cost engineering στην πιο καθαρή μορφή του. Δεν αφαιρείς απαραίτητα την ποιότητα από παντού. Τη συγκεντρώνεις στα σημεία όπου πιστεύεις ότι ο πελάτης θα την αντιληφθεί περισσότερο. Το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτή η γραμμή μετακινείται υπερβολικά ψηλά.

Η οικονομία φτάνει μέχρι τα κουμπιά

Και αν νομίζετε ότι το cost engineering τελειώνει στα πλαστικά, όχι ακριβώς. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας: η σταδιακή εξαφάνιση των φυσικών διακοπτών. Για χρόνια οι τεράστιες οθόνες και τα απτικά χειριστήρια παρουσιάζονταν περίπου ως φυσική εξέλιξη του αυτοκινήτου στην ψηφιακή εποχή. Και προφανώς υπάρχει και αυτή η διάσταση. Μόνο που υπάρχει και μια πολύ πιο πεζή εξήγηση: κοστίζουν λιγότερο.

Και αυτή τη φορά δεν χρειάζεται καν να κάνουμε υποθέσεις. Ο CEO της Ferrari, Benedetto Vigna, αποκάλυψε το 2026 ότι ένα χειριστήριο αφής μπορεί να είναι περίπου 50% φθηνότερο στην κατασκευή από έναν πραγματικό φυσικό διακόπτη. Ο λόγος είναι επίσης απλός. Για να κατασκευάσεις ένα όμορφο, ποιοτικό φυσικό κουμπί χρειάζεσαι ειδικό tooling και ένα πραγματικό μηχανικό εξάρτημα. Αντίθετα, μια ενιαία επιφάνεια αφής μπορεί να αναλάβει πολλές διαφορετικές λειτουργίες.

Σκεφτείτε το διαφορετικά. Ένας φυσικός διακόπτης πρέπει να σχεδιαστεί, να έχει το δικό του σχήμα, τη σωστή διαδρομή, αντίσταση και απτική αίσθηση και στη συνέχεια να συναρμολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα χειριστήρια. Αν μια λειτουργία μεταφερθεί στην οθόνη που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στο αυτοκίνητο, ένα μεγάλο μέρος αυτής της πολυπλοκότητας απλώς εξαφανίζεται. Έχει μάλιστα ενδιαφέρον ότι η Ferrari πλέον κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, επαναφέροντας πραγματικούς διακόπτες στα νεότερα μοντέλα της και προσφέροντας αντίστοιχες αλλαγές ακόμη και σε υπάρχοντα αυτοκίνητα. Η ίδια είχε ήδη παραδεχθεί το 2025 ότι τα haptic χειριστήρια στο τιμόνι ήταν λανθασμένη επιλογή από πλευράς εργονομίας. Το ίδιο ισχύει και για άλλες εταιρείες, όπως το γκρουπ VAG που επαναφέρει τους φυσικούς διακόπτες – κυρίως για εργονομικούς λόγους.

Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι η αίσθηση ποιότητας ενός εσωτερικού δεν εξαρτάται μόνο από το αν το ταμπλό είναι μαλακό. Είναι και το «κλικ» ενός διακόπτη. Η αντίσταση ενός περιστροφικού χειριστηρίου. Το μεταλλικό ή πλαστικό κομμάτι που πιάνεις με τα δάχτυλα. Μικρές λεπτομέρειες που κοστίζουν περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι όταν πρέπει να τις κατασκευάσεις εκατοντάδες χιλιάδες φορές.

Η ποιότητα κρύβεται και στα σημεία που δεν προσέχεις

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που κάνει ένα εσωτερικό να δείχνει ακριβό και δεν αφορά απλώς το αν το πλαστικό είναι σκληρό ή μαλακό. Είναι το φινίρισμα!

Μια θήκη πόρτας, για παράδειγμα, μπορεί να είναι κατασκευασμένη από σκληρό πλαστικό και παρ’ όλα αυτά να έχει επένδυση στο εσωτερικό της. Felt, flocking ή κάποιο ελαστικό insert στο δάπεδό της. Έτσι το κινητό, τα κλειδιά ή οποιοδήποτε μικρό αντικείμενο δεν χτυπά απευθείας πάνω στο πλαστικό. Μπορεί επίσης να υπάρχουν μικρά pads στα σημεία επαφής δύο εξαρτημάτων, καλύτερα κρυμμένοι σύνδεσμοι, διαφορετικά υλικά στις επιφάνειες που αγγίζει συχνότερα το χέρι ή περισσότεροι ενδιάμεσοι μηχανισμοί απόσβεσης. Κανένα από αυτά δεν καθιστά ουσιαστικά το αυτοκίνητο καλύτερο.

Όταν όμως αρχίσεις να αφαιρείς ένα προς ένα αυτά τα στοιχεία, αλλάζει ολόκληρη η αντίληψη της καμπίνας. Το καταλαβαίνεις όταν κλείνεις ένα ντουλαπάκι. Όταν βάζεις το χέρι μέσα στην πόρτα. Όταν πιέζεις το κάτω μέρος του ταμπλό. Όταν ένα αντικείμενο αρχίζει να χτυπά μέσα σε μια γυμνή πλαστική θήκη. Είναι μικρές λεπτομέρειες που ξεχωριστά κοστίζουν λίγο. Σε βιομηχανική κλίμακα όμως, αθροίζονται.

Με το ύφασμα τι… παίζει;

Αχ, αυτή η εμμονή με τις επιφάνειες από ύφασμα στα νέα αυτοκίνητα. Όμως, δεν μπορούμε να βλέπουμε κάθε νέο textile, ανακυκλωμένο πλαστικό ή ασυνήθιστη επιφάνεια και να το βαφτίζουμε αυτομάτως «cost cutting».

Η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα υλικά. Η ανακυκλωσιμότητα, η μείωση βάρους και η προσπάθεια για λιγότερο σύνθετα material mixes έχουν αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σύγχρονα υλικά που μπορεί να μην έχουν την παραδοσιακή αίσθηση δέρματος ή παχιάς αφρώδους επένδυσης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απαραίτητα φθηνότερα. Άρα άλλο πράγμα είναι το φαίνεται διαφορετικό και άλλο το είναι φθηνότερο στην παραγωγή.

Πού πήγαν λοιπόν τα λεφτά;

Εδώ η εύκολη απάντηση θα ήταν «στα κέρδη». Και ασφαλώς κάθε κατασκευαστής προσπαθεί να βελτιώσει το περιθώριο κέρδους του. Όμως η πραγματικότητα της σημερινής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πιο σύνθετη.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί θεαματικά το περιεχόμενο ενός αυτοκινήτου που ο οδηγός δεν αντιλαμβάνεται ως «πολυτέλεια». Από τις 7 Ιουλίου 2024 όλα τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενσωματώνουν μια σειρά από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης, μεταξύ των οποίων Intelligent Speed Assistance, ανίχνευση κατά την όπισθεν, προειδοποίηση κόπωσης, lane keeping, αυτόματο φρενάρισμα και event data recorder.

Πρόσθεσε κάμερες, radar, ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, υπολογιστική ισχύ, infotainment, connectivity, over-the-air δυνατότητες και την εξέλιξη του software. Και φυσικά όλα τα σύνθετα εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, με ηλεκτροκινητήρες, μπαταρίες και κινητήρες αναδιαμορφωμένους σχεδόν από το μηδέν για να είναι πιο αποδοτικοί και λιγότερο ρυπογόνοι. Δεν σημαίνει ότι το κόστος των ADAS «πληρώνεται» κόβοντας το μαλακό πλαστικό από την πόρτα. Δεν υπάρχει κάποιο λογιστικό βιβλίο στο οποίο τα δύο συνδέονται τόσο άμεσα. Αλλά το συνολικό κόστος ενός σύγχρονου αυτοκινήτου πιέζεται από πολύ περισσότερες πλευρές. Και οι ίδιες οι εταιρείες δεν κρύβουν το μέγεθος αυτής της πίεσης.

Η Ampere του Renault Group έχει θέσει στόχο μείωσης του μεταβλητού κόστους κατά 40% μεταξύ πρώτης και δεύτερης γενιάς ηλεκτρικών μοντέλων της κατηγορίας C έως το 2027/2028, στην προσπάθειά της να πλησιάσει την τιμή των συμβατικών αυτοκινήτων. Η Mercedes-Benz, από την άλλη, ανακοίνωσε στόχο για μείωση του κόστους παραγωγής ανά αυτοκίνητο κατά 10% έως το 2027 σε σχέση με το 2024, αναφέροντας μάλιστα ξεχωριστά την ανάγκη περιορισμού του κόστους υλικών σε συνεργασία με τους προμηθευτές της.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι μια συγκεκριμένη πλαστική πόρτα έγινε σκληρή επειδή κάποιος στο λογιστήριο ζήτησε δύο ευρώ λιγότερα. Αποδεικνύει όμως το περιβάλλον μέσα στο οποίο σχεδιάζονται σήμερα τα αυτοκίνητα. Κάθε εξάρτημα εξετάζεται. Κάθε γραμμάριο υλικού. Κάθε στάδιο παραγωγής. Κάθε δευτερόλεπτο που παραμένει ένα κομμάτι μέσα στο καλούπι.

Το σκληρό πλαστικό δεν είναι απαραίτητα κακό πλαστικό Χρειάζεται πάντως να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμη. Ένα σκληρό πλαστικό δεν είναι απαραίτητα κακής ποιότητας. Μπορεί να έχει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, στις γρατζουνιές, στις μεταβολές θερμοκρασίας και στη χρήση. Μπορεί να κρατήσει καλύτερα στον χρόνο από μια εντυπωσιακή μαλακή επίστρωση που μετά από δεκαπέντε χρόνια αρχίζει να ξεφλουδίζει ή να κολλάει. Τα polypropylene compounds χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην αυτοκινητοβιομηχανία ακριβώς επειδή προσφέρουν καλή σχέση ακαμψίας προς βάρος, μικρή πυκνότητα και αποδοτική κατεργασία. Η SABIC συνδέει ευθέως τη χρήση τους με τη διαρκή αναζήτηση χαμηλότερου βάρους και κόστους στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επομένως το ζήτημα δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε το πλαστικό. Το αυτοκίνητο είναι γεμάτο πλαστικά εδώ και δεκαετίες. Το ζήτημα είναι πού χρησιμοποιούνται, πώς χρησιμοποιούνται και τι περιμένεις από την κατηγορία και την τιμή του αυτοκινήτου. Σε ένα προσιτό supermini, ένα σκληρό πλαστικό στην πόρτα είναι απολύτως λογικό. Όταν όμως συμβαίνει σε αυτοκίνητα όπου η προηγούμενες γενιές χρησιμοποιούσαν μαλακότερες και πλουσιότερες επιφάνειες, η σύγκριση είναι αναπόφευκτη. Για να κάνουμε τη σύγκριση και με πιο mainstream μοντέλα, θα δώσουμε σαν παράδειγμα το Ford Puma ή Renault Captur. Αμφότερα είχαν μαλακό πλαστικό στο ταμπλό στις απερχόμενες εκδοχές τους. Μάλιστα το δεύτερο είχε και μαλακό πλαστικό στις πόρτες. Πλέον κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Τελικά, έγιναν πράγματι πιο φθηνά;

Για να κλείσουμε λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια, η premium αυτοκίνηση προσπαθούσε να σου αποδείξει το επιπλέον κόστος κάθε φορά που άνοιγες την πόρτα. Στην αίσθηση του διακόπτη. Στο πάχος της επένδυσης. Στο υλικό στο κάτω μέρος του ταμπλό. Ακόμη και στο ύφασμα μέσα σε μια θήκη που πιθανότατα δεν θα παρατηρούσες ποτέ. Σήμερα ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της αξίας έχει μετακινηθεί αλλού. Στις οθόνες, στο software, στους αισθητήρες, στα συστήματα υποβοήθησης, στην ηλεκτροκίνηση και στην υπολογιστική ισχύ.

Ταυτόχρονα, η πίεση για χαμηλότερο κόστος παραγωγής είναι τεράστια. Και κάπως έτσι, πράγματα που πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν αυτονόητα μπορούν πλέον να μπουν κάτω από το μικροσκόπιο: χρειάζεται πραγματικά μαλακό πλαστικό και εδώ; Χρειάζεται επένδυση μέσα σε αυτή τη θήκη; Μπορεί το πάνελ να γίνει λεπτότερο; Χρειάζεται ξεχωριστό κουμπί ή μπορεί η λειτουργία να μεταφερθεί στην οθόνη;

Επομένως, ναι. Σε αρκετές περιπτώσεις τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν πράγματι φθηνότερη κατασκευή σε συγκεκριμένα σημεία του εσωτερικού τους. Όχι επειδή ξαφνικά ξεχάσαμε πώς κατασκευάζεται ένα ποιοτικό ταμπλό, αλλά επειδή σήμερα οι μηχανικοί γνωρίζουν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια πού μπορούν να αφαιρέσουν μερικά γραμμάρια υλικού, ένα στάδιο παραγωγής ή ένα ακόμη εξάρτημα χωρίς να αλλάξει η βασική λειτουργία του αυτοκινήτου.

Υπάρχει όμως μια σημαντική παγίδα. Το «μου φαίνεται φθηνότερο» δεν σημαίνει πάντοτε «είναι φθηνότερο στην παραγωγή». Τα ανακυκλωμένα υφάσματα, τα εμφανή πολυμερή και γενικότερα η νέα αισθητική των βιώσιμων υλικών μπορεί να έχουν πιο τραχιά ή λιγότερο παραδοσιακά «πολυτελή» αίσθηση χωρίς απαραίτητα να αποτελούν φθηνότερες λύσεις. Ένα εσωτερικό μπορεί δηλαδή να μοιάζει λιγότερο premium με τα κριτήρια που μάθαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, χωρίς πίσω από κάθε επιφάνειά του να κρύβεται το λογιστήριο. Αυτή η σημείωση όμως αφορά εξαιρέσεις.

Πηγές: Reuters, Single-Market.eu, convestro, sabic

Τι κρατάμε;