Γιατί τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα δεν είναι αποτελεσματικά – Η σωτήρια αλλαγή

Ο ψυχολογικός παράγοντας των «στρογγυλοποιημένων» ορίων και γιατί οι οδηγοί τα ξεπερνούν εύκολα, χωρίς να αισθάνονται ότι παρανομούν

Τα όρια ταχύτητας παρουσιάζονται συνήθως ως καθαρά τεχνικά μεγέθη: αριθμοί που ορίζονται από μελέτες, νόμους και πινακίδες. Στην πραγματικότητα όμως, ο τρόπος που οι οδηγοί τα αντιλαμβάνονται δεν είναι μαθηματικός αλλά βαθιά ψυχολογικός. Ένας αριθμός δεν «διαβάζεται» απλώς — ερμηνεύεται, στρογγυλοποιείται και συχνά επαναπροσδιορίζεται στο μυαλό του οδηγού.

Στην εποχή μας, όπου η επόπτευση των δρόμων γίνεται πλέον με σύγχρονες AI κάμερες, τα μπλόκα έχουν πυκνώσει και εφαρμόζεται σχεδόν μηδενική ανοχή στις υπερβάσεις ταχύτητας, το θέμα της ψυχολογικής επίδρασης που έχει μια πινακίδα ορίου στους οδηγούς, αποκτά ξεχωριστή σημασία και αυτό δεν έχει να κάνει με το σχήμα, το χρώμα ή την θέση της στο δρόμο αλλά με το νούμερο που αναγράφει.

Πως επιδρούν οι «στρογγυλοποιημένοι» αριθμοί στην ψυχολογία των οδηγών

Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ΄ολα, ότι το «στρογγυλοποιημένο» δεν αφορά στην μαθηματική ερμηνεία των αριθμών αλλά στην ψυχολογική. Έχουμε συνηθίσει λοιπόν, τα όρια ταχύτητας ως πολλαπλάσια του 10. Οι πινακίδες που αναγράφουν 100, 110 ή 120 χιλιόμετρα την ώρα λειτουργούν ως νοητικές άγκυρες (anchoring) και ο εγκέφαλος δεν τις αντιμετωπίζει ως ακριβή σημεία αλλά ως κέντρα βάρους γύρω από τα οποία επιτρέπεται μια κάποια απόκλιση. Έτσι, το «110» μεταφράζεται εύκολα σε «γύρω στα 110», ένα εύρος στο οποίο ο οδηγός αισθάνεται ότι παραμένει εντός πλαισίου, ακόμη κι αν αντικειμενικά το έχει ξεπεράσει. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως fuzzy thinking, επιτρέπει στη συμπεριφορά να αποκλίνει χωρίς να ενεργοποιείται αίσθημα παραβίασης κανόνα.

Σε αυτό προστίθεται ο μηχανισμός της αυτοδικαιολόγησης. Όταν κάποιος κινείται με 120 σε δρόμο με όριο 110, ο εγκέφαλος σπάνια το αντιλαμβάνεται ως ξεκάθαρη υπέρβαση. Αντίθετα, ενεργοποιείται αυτό που ονομάζεται self-justification bias: μια εσωτερική αφήγηση που πείθει τον οδηγό ότι «δεν είναι και τόσο έξω», άρα δεν υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας ή διόρθωσης της συμπεριφοράς.

Γιατί οι μη στρογγυλοί αριθμοί αλλάζουν τη συμπεριφορά

Εδώ ακριβώς αποκτούν ενδιαφέρον τα μη στρογγυλοποιημένα όρια ταχύτητας. Φανταστείτε μια πινακίδα ορίου ταχύτητας που αναγράφει «117». Αυτό δεν αφήνει τον ίδιο ψυχολογικό χώρο για ερμηνεία, δεν εντάσσεται εύκολα σε εύρος, δεν επιτρέπει νοητικές συντομεύσεις και αναγκάζει τον οδηγό να το επεξεργαστεί συνειδητά. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένο γνωστικό φορτίο, όχι όμως σε βαθμό σύγχυσης, αλλά σε βαθμό εγρήγορσης.

Ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα των «περίεργων» αριθμών είναι ότι μετατρέπουν το όριο από ζώνη ανοχής σε συγκεκριμένο στόχο. Αντί να κινείται κανείς σε ένα ασαφές «λίγο πάνω – λίγο κάτω», προσπαθεί να ταιριάξει την ταχύτητα με την ένδειξη. Αυτό το precision matching behavior αυξάνει τις ματιές στο κοντέρ και μειώνει τις αποκλίσεις, κυρίως προς τα πάνω, εκεί όπου εντοπίζεται και ο μεγαλύτερος κίνδυνος.

Εν ολίγοις -και αυτό έχει αποδειχτεί σε πολλές έρευνες- οι πιθανότητες να ακολουθήσει ή να προσαρμοστεί ένας άνθρωπος σε μια τιμή αναφοράς που δεν είναι «στρογγυλοποιημένη», είναι πολύ μεγάλες, ακόμα και αν αφορά την ρύθμιση της θερμοκρασίας σε έναν εργασιακό χώρο.

Το γεγονός ότι τέτοιες πρακτικές δεν εφαρμόζονται ευρέως δεν σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Οι λόγοι που έχουν κυριαρχήσει τα «στρογγυλοποιημένα» όρια ταχύτητας, είναι κυρίως πρακτικοί, ιστορικοί και επικοινωνιακοί. Είναι ανάγκη για απλούς κανόνες και «εύληπτα» νούμερα και έχει επίσης δημιουργηθεί, λόγω της παλαιότερη ανακρίβειας των ταχυμέτρων.

Ίσως, τελικά, το ζήτημα να μην είναι ότι οι οδηγοί δεν σέβονται τα όρια ταχύτητας. Ίσως τα ίδια τα όρια να έχουν σχεδιαστεί με λογική μηχανής, ενώ θα έπρεπε να έχουν σχεδιαστεί με «ανθρώπινη» λογική και μελέτη της ψυχολογικής επίδρασης.