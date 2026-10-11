Γιατί τα πίσω παράθυρα δεν κατεβαίνουν μέχρι κάτω – ακόμα και σε μεγάλα SUV;

Από τα οικογενειακά των προηγούμενων δεκαετιών μέχρι σύγχρονα ηλεκτρικά και πολυτελή SUV, το τζάμι που περισσεύει παραμένει μια μικρή καθημερινή ενόχληση. Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως μέσα στην πόρτα.

Έχουμε αυτοκίνητα με τεράστιες οθόνες, καθίσματα που κάνουν μασάζ και συστήματα που αναλαμβάνουν το παρκάρισμα. Κάθεσαι όμως πίσω, πατάς τον διακόπτη του παραθύρου και το τζάμι σταματά πριν εξαφανιστεί μέσα στην πόρτα. Ξαναπατάς, μήπως δεν ενεργοποιήθηκε σωστά η αυτόματη λειτουργία. Τίποτα. Μέχρι εκεί κατεβαίνει.

Την αφορμή αυτή τη φορά έδωσε το GAC AION UT, στο οποίο παρατηρήσαμε πρόσφατα ότι τα πίσω τζάμια δεν κατεβαίνουν εντελώς. Σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, μια τόσο απλή λεπτομέρεια μοιάζει παράταιρη. Και γίνεται ακόμη πιο ενοχλητική όταν το αυτοκίνητο διαθέτει γενναιόδωρους χώρους για τους επιβάτες, αλλά δεν σου προσφέρει ένα πλήρως ελεύθερο άνοιγμα στο παράθυρο.

Το AION UT, πάντως, δεν αποτελεί εξαίρεση. Ούτε πρόκειται για ιδιαιτερότητα των ηλεκτρικών ή των κινεζικών αυτοκινήτων. Το συναντάμε εδώ και δεκαετίες, σε διαφορετικές κατηγορίες και σε μοντέλα με πολύ διαφορετική τιμή.

Το τζάμι πρέπει να χωρέσει κάπου

Όταν ανοίγουμε ένα συμβατικό παράθυρο αυτοκινήτου, το τζάμι κατεβαίνει ως ενιαίο κομμάτι μέσα στην πόρτα. Για να εξαφανιστεί εντελώς, πρέπει ολόκληρο το σχήμα του να χωρά στη διαθέσιμη κοιλότητα, μαζί με τα σημεία στήριξης και τον μηχανισμό που το κινεί. Στις πίσω πόρτες, ο θόλος του τροχού συχνά περιορίζει αυτόν τον χώρο. Αν κοιτάξουμε μια ανοιχτή πίσω πόρτα, θα δούμε ότι το πίσω κάτω άκρο της μπορεί να σχηματίζει έντονη καμπύλη, ακολουθώντας το άνοιγμα του τροχού. Το επάνω μέρος, όπου βρίσκεται το παράθυρο, είναι αρκετά φαρδύ. Χαμηλότερα, όμως, η πόρτα στενεύει.

Έτσι, ένα μεγάλο τζάμι μπορεί να μη χωρά ολόκληρο στη διαδρομή καθόδου. Ο μηχανισμός σταματά στην προβλεπόμενη θέση και ένα τμήμα του παραμένει ορατό. Δεν σημαίνει ότι το γυαλί ακουμπά στον τροχό: σημαίνει ότι η γεωμετρία της πόρτας, γύρω από τον θόλο, δεν επιτρέπει μεγαλύτερη διαδρομή. Δεν αρκεί, βέβαια, να δείξουμε τον πίσω τροχό για να εξηγήσουμε κάθε μοντέλο. Ρόλο έχουν το ύψος και το περίγραμμα του τζαμιού, το βάθος της πόρτας και η διάταξη των οδηγών και του μηχανισμού. Χωρίς τεχνικό σχέδιο ή εξέταση της συγκεκριμένης κατασκευής, μπορούμε να εξηγήσουμε τη γενική αρχή, όχι να αποδώσουμε με βεβαιότητα κάθε περίπτωση στο ίδιο εξάρτημα.

Το ενδιαφέρον είναι πόσο παλιά απασχολεί αυτό τους μηχανικούς. Σε αίτηση ευρεσιτεχνίας της Chrysler, κατατεθειμένη το 1955, περιγράφεται ήδη η δυσκολία πλήρους καθόδου ενός πίσω παραθύρου λόγω της σχέσης ανάμεσα στην πόρτα και τον θόλο. Η ίδια μελέτη αναζητούσε λύση με διαφορετική κίνηση του τζαμιού. Επομένως, ούτε το πρόβλημα ούτε η προσπάθεια αντιμετώπισής του εμφανίστηκαν μαζί με τα σημερινά SUV.

Μεγάλο αυτοκίνητο δεν σημαίνει μεγάλο περιθώριο στην πόρτα

Εδώ βρίσκεται η παγίδα: βλέπουμε ένα μεγάλο οικογενειακό ή ένα επιβλητικό SUV και θεωρούμε αυτονόητο ότι υπάρχει χώρος για τα πάντα. Όμως ο χώρος για τα γόνατα, το μέγεθος του πορτμπαγκάζ και ο χώρος στον οποίο κατεβαίνει το τζάμι είναι διαφορετικά πράγματα. Ένα μεγαλύτερο αμάξωμα μπορεί να έχει και μεγαλύτερα παράθυρα, χωρίς η κάτω πλευρά της πίσω πόρτας να προσφέρει αντίστοιχα μεγαλύτερη διαδρομή.

Χαρακτηριστικό παλιότερο παράδειγμα είναι το Range Rover του 1998, της γενιάς P38: παρά τον όγκο και τον πολυτελή χαρακτήρα του, τα πίσω παράθυρα δεν κατέβαιναν εντελώς. Αντίστοιχος περιορισμός καταγράφεται και σε μεγάλα οικογενειακά, όπως το Ford Mondeo Mk4. Στη νεότερη εποχή, η δεύτερη γενιά του Audi Q7, ήδη στα αυτοκίνητα των ετών 2016–2017, αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα. Το ίδιο συμβαίνει στο Land Rover Discovery Sport, ενώ ακόμη και στη Bentley Bentayga κανονικού μεταξονίου παραμένει μια μικρή λωρίδα τζαμιού πάνω από την πόρτα. Εδώ, προφανώς, δεν μπορούμε να επικαλεστούμε την κατηγορία τιμής ως εγγύηση ότι όλα τα παράθυρα θα εξαφανίζονται.

Δεν έχουν, όμως, όλες αυτές οι περιπτώσεις την ίδια βαρύτητα. Άλλο να περισσεύει μια χαμηλή λωρίδα και άλλο ένα μεγάλο κομμάτι γυαλιού. Το πρώτο ενοχλεί κυρίως στην επαφή με το επάνω μέρος της πόρτας. Το δεύτερο περιορίζει αισθητά και το ελεύθερο άνοιγμα. Γι’ αυτό η απλή διαπίστωση «δεν κατεβαίνει τέρμα» χρειάζεται και την εικόνα του πραγματικού αποτελέσματος.

Η λύση υπάρχει – και δεν χρειάζεται τεράστιο αμάξωμα

Το Hyundai i20 πρώτης γενιάς αποδεικνύει ότι ακόμη και ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί να έχει πίσω παράθυρα που κατεβαίνουν πλήρως. Στα μεγαλύτερα οικογενειακά, το πεντάθυρο Mondeo που δοκιμάστηκε το 2015 προσφέρει επίσης πλήρη κάθοδο, σε αντίθεση με την προηγούμενη γενιά. Και στα μεγάλα SUV, το Volvo XC90 Recharge του 2024 δείχνει ότι αυτό μπορεί να συνδυαστεί με έναν οικογενειακό, πολυτελή προσανατολισμό.

Μια κλασική κατασκευαστική λύση είναι ο χωρισμός του παραθύρου σε ένα μικρό σταθερό τμήμα και ένα μεγαλύτερο κινητό. Το κινητό τζάμι γίνεται στενότερο, ώστε να χωρά ευκολότερα στην κοιλότητα της πόρτας, μπροστά από την καμπύλη του θόλου. Το μικρό σταθερό κρύσταλλο δεν βρίσκεται εκεί απαραίτητα για διακοσμητικούς λόγους: μπορεί να εξυπηρετεί ακριβώς αυτή την ανάγκη. Βεβαίως, ούτε η παρουσία σταθερού τμήματος εγγυάται από μόνη της πλήρη κάθοδο. Πρέπει να επαρκεί και το διαθέσιμο βάθος, ενώ όλα εξαρτώνται από τη συνολική διάταξη. Υπάρχουν επίσης πιο σύνθετες προσεγγίσεις, με αλλαγή της τροχιάς του παραθύρου ή κίνηση περισσότερων τμημάτων. Η τελική επιλογή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της πόρτας και του αμαξώματος.

Όσο για την εξήγηση που ακούμε συχνά, ότι «το κάνουν για να μη βγαίνουν τα παιδιά έξω», δεν περιγράφει τον βασικό κατασκευαστικό λόγο του φαινομένου. Η προστασία των παιδιών περιλαμβάνει ξεχωριστές λειτουργίες, όπως το κλείδωμα των πίσω διακοπτών από τον οδηγό και η παιδική ασφάλεια στις πόρτες. Το τζάμι που περισσεύει δεν υποκαθιστά αυτές τις λειτουργίες. Προσωπικά, το θεωρώ μία από εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που αξίζει να ελέγχουμε όταν αξιολογούμε την πρακτικότητα ενός οικογενειακού. Δεν ακυρώνει ένα καλό αυτοκίνητο. Όμως, όταν δίνεται τόση προσοχή στις οθόνες, στον ατμοσφαιρικό φωτισμό και στις ηλεκτρικές ευκολίες, είναι λογικό να έχουμε απαιτήσεις και από κάτι τόσο καθημερινό.

Στην επόμενη επίσκεψη σε μια έκθεση αυτοκινήτου, λοιπόν, αξίζει να καθίσουμε και πίσω και να πατήσουμε τον διακόπτη μέχρι το τέλος της διαδρομής. Τα λίτρα του πορτμπαγκάζ τα γράφει το φυλλάδιο. Το τζάμι που μένει μπροστά στον αγκώνα μας, συνήθως όχι.