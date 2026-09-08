Γιατί τα τσιμεντένια στηθαία έχουν αυτό το περίεργο σχήμα; Μπορεί να σου σώσει τη ζωή

Τα έχουμε προσπεράσει χιλιάδες φορές στους αυτοκινητόδρομους και ίσως το σχήμα τους να μην μας κάνει πλέον εντύπωση, όμως οι χαρακτηριστικές κλίσεις τους δεν υπάρχουν για αισθητικούς λόγους. Κάθε γωνία έχει μελετηθεί ώστε σε περίπτωση πρόσκρουσης, να περιορίσει τις συνέπειες και να σώσει ζωές

Τα τσιμεντένια στηθαία που χωρίζουν λωρίδες κυκλοφορίας ή βρίσκονται τοποθετημένα σε επικίνδυνα σημεία ενός αυτοκινητόδρομου μοιάζουν εκ πρώτης όψεως με απλούς τοίχους από σκυρόδεμα. Αν τα κοιτάξει κανείς όμως καλύτερα, θα παρατηρήσει ότι πολλά από αυτά δεν είναι εντελώς κάθετα. Στη βάση τους υπάρχει ένα χαμηλό σχεδόν κατακόρυφο τμήμα και αμέσως μετά, η επιφάνειες τους είναι υπό κλίση.

Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το σχήμα τους είναι μελετημένο, ώστε, όταν ένα αυτοκίνητο προσκρούσει σε αυτά υπό γωνία, να λειτουργήσουν σαν κάτι περισσότερο από ένα απλό τσιμεντένιο τοιχίο.

Τι συμβαίνει όταν το αυτοκίνητο χτυπήσει το στηθαίο

Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που χάνει την πορεία του και πλησιάζει το τσιμεντένιο στηθαίο υπό σχετικά μικρή γωνία. Το πρώτο πράγμα που συναντούν οι τροχοί είναι το χαμηλότερο τμήμα της κατασκευής.

Στα λεγόμενα «safety shape» στηθαία, οι πλευρές τους ανέρχονται υπό κλίση, σαν την πλευρά μιας πυραμίδας. Έτσι, αντί ο τροχός να χτυπήσει κατευθείαν πάνω σε έναν κάθετο τοίχο, αρχίζει να ανεβαίνει ελαφρά επάνω στην κεκλιμένη επιφάνεια.

Το αυτοκίνητο ανασηκώνεται για λίγο και μέρος της κινητικής του ενέργειας καταναλώνεται σε αυτή την κίνηση. Ταυτόχρονα, το σχήμα του στηθαίου βοηθά το όχημα να αλλάξει σταδιακά κατεύθυνση και να μείνει εντός του δρόμου και του ρεύματος κυκλοφορίας. Η βασική αποστολή ενός τέτοιου συστήματος είναι ακριβώς η συγκράτηση και η ελεγχόμενη ανακατεύθυνση του οχήματος.

Γιατί λοιπόν δεν τα φτιάχνουν τελείως κάθετα;

Ένας κάθετος τσιμεντένιος τοίχος μπορεί επίσης να συγκρατήσει ένα αυτοκίνητο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν προσφέρει αυτή την «ενδιάμεση» κίνηση του τροχού πάνω στην κλίση. Στην περίπτωση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου στηθαίου, ένα μέρος της ενέργειας μπορεί να μετατραπεί προσωρινά σε κατακόρυφη κίνηση καθώς το αυτοκίνητο «σκαρφαλώνει» στη χαμηλή κεκλιμένη επιφάνεια.

Σε μια εντελώς κάθετη κατασκευή, αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει και η πρόσκρουση μεταφέρεται άμεσα στο ίδιο το αυτοκίνητο. Δεν σημαίνει βέβαια ότι οποιαδήποτε λοξή επιφάνεια είναι καλύτερη. Αν η γεωμετρία είναι λανθασμένη ή το αυτοκίνητο προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα και γωνία, το υπερβολικό ανασήκωμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αστάθειας ή ακόμη και ανατροπής.

Γι’ αυτό ακριβώς το σχήμα των στηθαίων έχει εξελιχθεί μέσα από δεκαετίες δοκιμών πρόσκρουσης. Οι κλίσεις τους είναι μελετημένες, ώστε να επιτελούν αυτά που περιγράφονται πιο πάνω.

Δεν είναι όλα τα στηθαία το ίδιο

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ένα προκαθορισμένο «fix» σχήμα για τα στηθαία και τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να μεταβάλλονται. Αυτό συμβαίνει επειδή ένα σύστημα συγκράτησης πρέπει να αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ πολλών παραγόντων: του ορίου ταχύτητας, του είδους των οχημάτων, του διαθέσιμου χώρου, του κινδύνου ανατροπής και φυσικά της έντασης που θα δεχθούν οι επιβάτες κατά την πρόσκρουση.

Γι’ αυτό και δεν υπάρχει ένα μοναδικό «μαγικό» σχήμα κατάλληλο για κάθε δρόμο και κάθε περίπτωση. Δεν αποτελεί έκπληξη επίσης, ότι… οι τάσεις της αγοράς διαμορφώνουν το σχήμα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ότι σε χώρες όπου κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός μικρών αυτοκινήτων, τα στηθαία έχουν πιο χαμηλή κάθετη βάση, ώστε να λειτουργούν εξίσου καλά και για οχήματα με μικρότερη διάμετρο τροχών και γενικά μικρότερο ύψος.

Τι ισχύει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Στην Ευρώπη τα συστήματα συγκράτησης οχημάτων αξιολογούνται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο EN 1317, με διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο συγκράτησης και τη συμπεριφορά τους κατά την πρόσκρουση.

Με άλλα λόγια, αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο το σχήμα που βλέπουμε με γυμνό μάτι αλλά το πώς συμπεριφέρεται ολόκληρο το σύστημα όταν πάνω του προσκρούσει ένα όχημα. Και αυτό εξηγεί γιατί αυτό το τόσο κρίσιμο τμήμα των οδικών υποδομών, έχει συγκεκριμένη γεωμετρία και είναι πολλά περισσότερα από απλά ένα τσιμεντένιο καλούπι.

Τα στηθαία δεν έχουν σχεδιαστεί απλώς για να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο, με την έννοια του «φράγματος». Έχουν σχεδιαστεί ώστε να συγκρατήσουν το όχημα που θα προσκρούσει πάνω τους, να ελέγξουν την εξέλιξη του ατυχήματος και να το ανακατευθύνουν με ασφάλεια και με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες για τους επιβαίνοντες.