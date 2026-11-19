Ενώ η Rockstar «κολυμπάει» στο χρήμα, τα αυτοκίνητα που οδηγούμε στο GTA απλά θυμίζουν πραγματικά μοντέλα – Γιατί έτσι;

Pegassi αντί για Lamborghini, Grotti αντί Ferrari, Pfister αντί για Porsche και Coquette αντί για… καλά το μαντέψατε: Corvette! Αυτά είναι μερικά από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στον κόσμο του GTA, τα οποία έχουν μικρή διαφορά από τα αυτοκίνητα του πραγματικού κόσμου στα οποία και βασίζονται. Αλλά γιατί μια εταιρεία που έχει βάλει και συνεχίζει να βάζει στα ταμεία της δισεκατομμύρια εξακολουθεί να μην έχει πραγματικά μοντέλα στα παιχνίδια της όπως άλλες;

Το ερώτημα επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, καθώς αρκετοί παίκτες και αναλυτές της βιομηχανίας του gaming αναρωτιούνται γιατί η σειρά δεν χρησιμοποιεί αυθεντικά σήματα και ονομασίες αυτοκινήτων. Άλλωστε, το GTA V απέφερε 1 δισ. δολάρια μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες κυκλοφορίας του και αμέτρητα ακόμα από τα Shark cards, ενώ μόνο και μόνο οι προπαραγγελίες του νέου παιχνιδιού ξεπέρασαν το 1,5 δισ. δολάρια.

Με τέτοια έσοδα, η Rockstar θα μπορούσε θεωρητικά να εξασφαλίσει συμφωνίες διαρκείας με τους κατασκευαστές και να βάλει πραγματικά μοντέλα στη για πολλούς κορυφαία σειρά video games της. Είναι θέμα κόστους; Είναι θέμα φιλοσοφίας ή μια λύση που βολεύει και τις δύο μεριές; Μάλλον λίγο απ’ όλα…

Το κόστος και η φιλοσοφία της Rockstar

Μιλώντας στο Killaz, ο συνιδρυτής της Rockstar, Jamie King, εξήγησε ότι η συνεργασία με πραγματικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα ήταν ένα αρκετά ακριβό «σπορ» και θα απαιτούσε τεράστια προσπάθεια και πολύ δουλειά και από τις δύο πλευρές.

Υπάρχει, βέβαια, και μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο GTA και σε παιχνίδια που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην οδήγηση. Σε αντίθεση με σειρές όπως τα Gran Turismo και Forza, το Grand Theft Auto δεν έχει σχεδιαστεί ως προσομοιωτής αγώνων ταχύτητας. Παρά το όνομα του παιχνιδιού, τα αυτοκίνητα στην πραγματικότητα αποτελούν ένα μόνο κομμάτι της συνολικής εμπειρίας και, παρότι έχουν σημαντικό ρόλο, δεν βρίσκονται στο επίκεντρο.

Αντίθετα, οι δημιουργοί racing games συνεργάζονται απευθείας με τις αυτοκινητοβιομηχανίες, προκειμένου να αναπαραστήσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα πραγματικά μοντέλα στον ψηφιακό κόσμο. Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί χρόνο και πόρους, χωρίς να προσφέρει απαραίτητα κάποιο ουσιαστικό πλεονέκτημα σε ένα παιχνίδι όπως το GTA.

Ένας ακόμη λόγος είναι η δημιουργική ελευθερία που θέλει να διατηρήσει η Rockstar. Όπως εξήγησε ο King, η εταιρεία επιθυμεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της να είναι πρωτότυπο, χωρίς να εξαρτάται από τρίτους ή να είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί σε αυτούς. Με λίγα λόγια, η Rockstar θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στα παιχνίδια της και να μη χρειάζεται να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Άλλωστε, Rockstar είναι αυτή…

OK η Rockstar, οι αυτοκινητοβιομηχανίες τι έχουν να πουν;

Το ότι η εταιρεία πίσω από πιθανότατα μεγαλύτερη σειρά παιχνιδιών όλων των εποχών δεν έχει τον χρόνο και την όρεξη να ασχολείται ξεχωριστά με την κάθε αυτοκινητοβιομηχανία για κάθε μοντέλο που μπαίνει στο GTA το καταλαβαίνουμε, αλλά άραγε τι έχουν να πουν οι εν λόγω εταιρείες επί του θέματος;

Στην πραγματικότητα – και για όσους γνωρίζουν τι εστί GTA – το να επιτρέπεις τους παίχτες να πρωταγωνιστούν σε καταδιώξεις, να ληστεύουν τράπεζες και να… πατάνε απλά κόσμο με τα αυτοκίνητά σου δεν είναι και η καλύτερη εικόνα. Ανάλογα περιστατικά συνήθως γίνονται viral ειδήσεις στον πραγματικό κόσμο, αλλά σε αυτόν του GTA γίνονται… μια Πέμπτη απόγευμα από τον καναπέ σου.

Με αυτό στα υπόψιν, δεν πιστεύουμε πως υπάρχουν πολλές εταιρείες που θα ρίσκαραν την εικόνα τους με τέτοιον τρόπο. Επίσης, το εν λόγω εγχείρημα θα δούλευε μονάχα με όλες τις εταιρείες on board ανεξαρτήτως, αφού άμα μονάχα μια εταιρεία δεχόταν να βάλει τα αυτοκίνητά της στο GTA, αυτόματα θα έμπαινε στο στόχαστρο, ως άλλο… μαύρο πρόβατο.

Η επιλογή της Rockstar έχει να κάνει και με τη γενικότερη ταυτότητα της σειράς. Το Grand Theft Auto σατιρίζει διαχρονικά την αμερικανική κοινωνία και κουλτούρα, ενώ η χρήση πραγματικών αυτοκινητοβιομηχανιών θα μπορούσε να αλλοιώσει αυτή την προσέγγιση.

Κάπου σε ξέρω εσένα…

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα του GTA VI δεν θυμίζουν έντονα πραγματικά μοντέλα. Αντιθέτως, αρκετά από αυτά αποτελούν ουσιαστικά εναλλακτικές εκδοχές γνωστών αυτοκινήτων, με διαφορετική ονομασία και σήματα, ενώ υπάρχουν και τα λεγόμενα mash-ups, δηλαδή αυτοκίνητα που συνδυάζουν στοιχεία από διαφορετικά πραγματικά μοντέλα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Coquette, η οποία φυσικά αποτελεί την εκδοχή της Chevrolet Corvette μέσα στο παιχνίδι. Αντίστοιχα, η Lamborghini Huracan έχει το δικό της ψηφιακό alter ego με το όνομα Tempesta, ενώ η McLaren Senna εμφανίζεται ως Progen Emerus.

Έτσι, η Rockstar καταφέρνει να διατηρεί την αισθητική και την αναγνωρισιμότητα πραγματικών αυτοκινήτων, χωρίς να χρειάζεται να εξασφαλίσει άδειες από τους κατασκευαστές τους. Άλλωστε, η δημιουργία εξαιρετικά ρεαλιστικών εκδοχών των συγκεκριμένων μοντέλων δεν θα πρόσθετε απαραίτητα κάτι ουσιαστικό στην εμπειρία του παιχνιδιού.

Αντίστοιχη τακτική ακολουθεί και στην επιλογή τοποθεσιών, με το Λος Άντζελες να γίνεται Los Santos, τη Νέα Υόρκη να γίνεται Liberty City και το Miami, Vice City.

Τελικά, η απουσία πραγματικών αυτοκινητοβιομηχανιών από το GTA δεν οφείλεται απλώς στο κόστος των αδειών. Είναι και μια συνειδητή επιλογή που επιτρέπει στη Rockstar να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του περιεχομένου, της σάτιρας και της ταυτότητας του παιχνιδιού.