Γιατί τοποθετήθηκαν καθρέπτες στα αυτοκίνητα: Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Σήμερα θεωρούνται αυτονόητο στοιχείο κάθε αυτοκινήτου, όμως αρχικά, οι καθρέπτες δεν είχε καμία σχέση με την ασφάλεια. Το αντίθετο μάλιστα!

Οι καθρέπτες έχει γίνει τόσο αυτονόητο μέρος της οδήγησης ώστε δύσκολα φαντάζεται κανείς ότι υπήρξε εποχή που τα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν χωρίς αυτούς .

Κι όμως, στα πρώτα χρόνια της αυτοκίνησης δεν υπήρχε κανένας καθρέπτης για να βλέπει κανείς αυτά που γίνονταν στο πίσω μέρος. Ο οδηγός βασιζόταν στην περιστροφή του κεφαλιού του, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε και δεύτερο άτομο στο αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως «παρατηρητής».

Όταν ένας καθρέπτης κέρδισε έναν αγώνα επειδή ήταν… άχρηστος

Η πρώτη γνωστή χρήση καθρέπτη σε αυτοκίνητο συνδέεται με έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στις ΗΠΑ, το Indianapolis 500.

Ο οδηγός Ray Harroun αποφάσισε το 1911 να κάνει κάτι που για την εποχή θεωρήθηκε αρκετά παράξενο. Αντί να έχει μηχανικό δίπλα του για να του λέει τι συμβαίνει πίσω, τοποθέτησε έναν μικρό καθρέπτη πάνω στο αγωνιστικό του αυτοκίνητο Marmon Wasp. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε θεωρητικά να βλέπει τους αντιπάλους που πλησίαζαν.

Η πραγματική του σκέψη όμως δεν ήταν η ορατότητα αλλά το βάρος. Ένα αυτοκίνητο χωρίς συνοδηγό ήταν ελαφρύτερο και επομένως ταχύτερο. Το πείραμα αποδείχθηκε επιτυχημένο, αφού ο Harroun κέρδισε τον αγώνα, και η ιδέα του καθρέπτη μπήκε για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Το ειρωνικό ήταν βέβαια ότι στον αγώνα ο καθρέπτης αποδείχθηκε… άχρηστος. Η επιφάνεια της πίστας μου ήταν στρωμένη με κυβόλιθους και οι κραδασμοί του αυτοκινήτου έκαναν το είδωλο στο καθρέπτη τόσο «τρεμάμενο», ώστε ήταν αδύνατο για τον Harroun να διακρίνει τι υπήρχε πίσω.

Ο πραγματικός λόγος που ο Harroun κέρδισε λοιπόν, δεν ήταν ο καθρέπτης αλλά το μικρότερο βάρος του αυτοκινήτου του, λόγω απουσίας συνεπιβάτη.

Πώς να αποφύγεις την τροχαία

Η ιδέα άργησε να περάσει στα καθημερινά αυτοκίνητα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 εμφανίστηκε το πρώτο εμπορικό προϊόν που μπορούσε να θεωρηθεί καθρέπτης σαν αυτούς που γνωρίζουμε σήμερα

Ο Αμερικανός εφευρέτης Elmer Berger άρχισε να πουλά έναν καθρέπτη που στερεωνόταν εξωτερικά η εσωτερικά στο αυτοκίνητο. Το προϊόν δεν διαφημιζόταν ως στοιχείο ασφάλειας αλλά ως εργαλείο για να βλέπει ο οδηγός τι συμβαίνει πίσω του στον δρόμο και συγκεκριμένα… την τροχαία.

Η ιδέα ήταν απλή. Αν ένας οδηγός μπορούσε να βλέπει πίσω του, είχε περισσότερες πιθανότητες να αντιληφθεί ένα περιπολικό που τον πλησίαζε πριν τον σταματήσει για υπερβολική ταχύτητα.

Το μικρό αυτό εξάρτημα που ονομαζόταν «Cop-Spotter» κόστιζε περίπου τέσσερα δολάρια και σύντομα έγινε δημοφιλές στους οδηγούς.

Πότε έγινε βασικός εξοπλισμός

Παρά την εξάπλωσή τους ως αξεσουάρ, πέρασαν δεκαετίες μέχρι που οι καθρέπτες να αποτελέσουν στάνταρ εξοπλισμό σε όλα τα αυτοκίνητα. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα αρκετά μοντέλα εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν χωρίς εσωτερικό καθρέπτη.

Μόνο από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισε να καθιερώνεται ως υποχρεωτικό στοιχείο εξοπλισμού στα περισσότερα αυτοκίνητα παραγωγής.

Από τότε η τεχνολογία εξελίχθηκε σημαντικά και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα όπου η ψηφιακή απεικόνιση σε οθόνες μάλλον θα καταργήσει σε λίγα χρόνια τους καθρέπτες όπως τους γνωρίζαμε εδώ και χρόνια.

