Γιατί υπάρχουν ζωγραφισμένα πουλιά σε αυτά τα σημεία των αυτοκινητόδρομων; – Εσύ ξέρεις;

Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι δεν είναι απλώς δρόμοι που διευκολύνουν τις μετακινήσεις· είναι μεγάλα τεχνικά έργα με ηχοπετάσματα, γέφυρες, σήραγγες και βοηθητικές κατασκευές. Όμως, σε περιοχές που γειτνιάζουν με φυσικά οικοσυστήματα, αυτά τα έργα μπορεί να γίνουν παγίδες για την άγρια ζωή.

Γιατί τα πουλιά χτυπούν στα γυάλινα ηχοπετάσματα

Τα διαφανή ηχοπετάσματα τοποθετούνται συχνά για να μειώνουν τον θόρυβο της κυκλοφορίας σε κατοικημένες περιοχές. Για τον άνθρωπο, η λύση είναι αποτελεσματική. Για τα πουλιά όμως, το γυαλί είναι αόρατο. Δεν μπορούν να διακρίνουν την επιφάνειά του και μπερδεύονται από τις αντανακλάσεις της βλάστησης ή του ουρανού. Έτσι, επιχειρούν να πετάξουν προς αυτό που θεωρούν ελεύθερο διάδρομο και τραυματίζονται θανάσιμα.

Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι εκατοντάδες εκατομμύρια πουλιά χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο από παρόμοιες συγκρούσεις, όχι μόνο σε δρόμους αλλά και σε γυάλινες προσόψεις κτιρίων, γέφυρες ή τζάμια στάσεων.

Η λύση: φιγούρες αρπακτικών πουλιών

Η τοποθέτηση αυτοκόλλητων με σιλουέτες αρπακτικών πουλιών δεν είναι τυχαία. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι φιγούρες γερακιών, αετών ή άλλων θηρευτών λειτουργούν αποτρεπτικά, καθώς τα μικρότερα είδη τείνουν να αποφεύγουν περιοχές όπου υπάρχει πιθανή απειλή.

Έτσι, τα αυτοκόλλητα στις γυάλινες επιφάνειες δρουν σαν «προειδοποίηση», κάνοντας τα πουλιά να μεταβάλλουν την πορεία τους πριν πλησιάσουν επικίνδυνα κοντά. Πρόκειται για μια μέθοδο που έχει ήδη εφαρμοστεί σε αεροδρόμια, κτήρια με μεγάλες γυάλινες προσόψεις, ακόμα και σε γέφυρες ή υαλοπετάσματα μέσα σε δάση.

Οι αυτοκινητόδρομοι ως χώροι παρέμβασης

Επειδή οι αυτοκινητόδρομοι συχνά περνούν δίπλα σε δάση, ποτάμια ή αγροτικές εκτάσεις, οι συγκρούσεις είναι συχνότερες σε τέτοια περιβάλλοντα. Εκεί, η παρουσία ειδικών παρεμβάσεων είναι ζωτικής σημασίας. Οι λύσεις περιλαμβάνουν:

Αυτοκόλλητα ή μοτίβα σε ηχοπετάσματα (φιγούρες αρπακτικών, κουκίδες, γραμμικά σχέδια).

Ματ ή «fritted» γυαλί , που σπάει τη διαφάνεια και το καθιστά ορατό στα πουλιά.

Συνδυασμό φυσικών φραγμάτων (π.χ. θάμνοι ή δέντρα μπροστά από γυάλινες επιφάνειες), ώστε να μειώνεται η πιθανότητα πρόσκρουσης.

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ελβετία και ο Καναδάς, έχουν θεσπιστεί οδηγίες για «bird-safe» γυάλινες κατασκευές, οι οποίες προβλέπουν ελάχιστη απόσταση μεταξύ μοτίβων πάνω στο γυαλί ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις.

Η ελληνική εμπειρία

Στην Ελλάδα, παρατηρούνται ήδη πιλοτικές δράσεις, όπως η πρόσφατη πρωτοβουλία στην Αττική Οδό με την τοποθέτηση αυτοκόλλητων αρπακτικών πουλιών στην Παλλήνη. Οι φιγούρες λειτουργούν αποτρεπτικά για τα μικρότερα είδη, μειώνοντας την πιθανότητα να κατευθυνθούν προς τις διαφανείς επιφάνειες. Αν αποδειχθούν αποτελεσματικές, τέτοιες λύσεις μπορούν να επεκταθούν σε περισσότερα σημεία των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων.

Μικρή παρέμβαση, μεγάλη διαφορά

Η προστασία της βιοποικιλότητας δεν απαιτεί πάντα πολύπλοκες ή δαπανηρές λύσεις. Ακόμα και μια απλή σειρά αυτοκόλλητων μπορεί να κάνει τη διαφορά, μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες πουλιών. Οι αυτοκινητόδρομοι, ως βασικές υποδομές της σύγχρονης ζωής, μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν με τη φύση, εφαρμόζοντας μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Φωτογραφίες: dynacoustics.gr

