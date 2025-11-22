H αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στα αυτοκίνητα – Ανησυχητικά τα στοιχεία της νέας έρευνας

Δυστυχώς πρώτη ανάμεσα σε πολλές άλλες χώρες η Ελλάδα σε έναν τομέα που σχετίζεται με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ενώ αντανακλά την δυσμενή οικονομική μας θέση

Η επαναφορά του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης. Την ίδια στιγμή, μια νέα διεθνής έρευνα από την Compare the Market έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα έχει δρόμο ακόμη να διανύσει στον τομέα της πράσινης κινητικότητας. Σύμφωνα με τη μελέτη, η χώρα μας κατατάσσεται στην 6η θέση των λιγότερο φιλικών προς το περιβάλλον χωρών για οδήγηση, ανάμεσα σε 30 κράτη που αξιολογήθηκαν με περιβαλλοντικά κριτήρια.

Πιο αναλυτικά ομως και εξετάζοντας όλες τις συνισταμένες που λήθηκαν υπόψη, η εικόνα που προκύπτει είναι ανησυχητική: η Ελλάδα διαθέτει το πιο γερασμένο στόλο οχημάτων στην ανάλυση, με μέση ηλικία 17,3 χρόνια. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή στη λίστα, ξεπερνώντας ακόμη και χώρες με τεράστια εξάρτηση από το αυτοκίνητο, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η αντίστοιχη μέση ηλικία είναι 12,8 χρόνια.

Παράλληλα, η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης παραμένει χαμηλή. Παρά τα κίνητρα του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», μόλις το 12% των νέων ταξινομήσεων αφορά ηλεκτρικά οχήματα, ποσοστό που απέχει πολύ από τις επιδόσεις των «πρωταθλητών» της Ευρώπης, όπως η Νορβηγία που φτάνει το 92%.

Την ίδια ώρα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών παραμένει υψηλό, με τις εκπομπές CO₂ να υπολογίζονται στα 1.692 κιλά ανά κάτοικο.

Τα βασικά συμπεράσματα της παγκόσμιας έρευνας

Η μελέτη της Compare the Market αξιολόγησε 30 χώρες λαμβάνοντας υπόψη τέσσερις κρίσιμους δείκτες: μέση ηλικία οχημάτων, ποσοστό ηλεκτρικών στις νέες πωλήσεις, αριθμός αυτοκινήτων ανά χίλιους κατοίκους και κατά κεφαλήν εκπομπές CO₂ από τις μεταφορές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι χώρες με τις χειρότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις είναι:

ΗΠΑ – 81,09 βαθμοί, μέση ηλικία οχημάτων 12,8 έτη, 850 οχήματα/1.000 κατοίκους, EV 10% Νέα Ζηλανδία – 77,27 βαθμοί, 14,9 έτη, 939 οχήματα, EV 11% Αυστραλία – 60,87 βαθμοί, 10,6 έτη, 776 οχήματα, EV 13% Καναδάς – 60,40 βαθμοί, 10,5 έτη, 677 οχήματα, EV 17% Πολωνία – 60,37 βαθμοί, 14,9 έτη, 671 οχήματα, EV 5,7% Ελλάδα – 60,17 βαθμοί, 17,3 έτη, 555 οχήματα, EV 12%

…και ακολουθούν Τσεχία, Ιταλία, Ισπανία και Σλοβακία.

(Όσο υψηλότερη η βαθμολογία, τόσο χειρότερη η περιβαλλοντική επίδοση.)

Η κατάταξη αυτή αντανακλά κυρίως τον γερασμένο ελληνικό στόλο, ο οποίος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα σύγχρονα πρότυπα ρύπων. Το περιορισμένο ποσοστό ηλεκτροκίνησης δείχνει επίσης ότι η ενεργειακή μετάβαση στη χώρα μας εξελίσσεται με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στον αντίποδα, οι σκανδιναβικές χώρες πρωτοστατούν: η Δανία αναδεικνύεται η πιο «πράσινη» χώρα για οδήγηση, με Σουηδία και Νορβηγία να ακολουθούν. Η Νορβηγία καταγράφει εντυπωσιακή επίδοση με σχεδόν καθολική στροφή στα ηλεκτρικά μοντέλα.

Τι αναφέρει η Compare the Market

Ο Adrian Taylor, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Γενικών Ασφαλίσεων της Compare the Market, σημείωσε ότι η επιλογή πιο οικολογικών οχημάτων παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο για μείωση των εκπομπών. Αναγνώρισε όμως ότι το κόστος αγοράς νέων τεχνολογιών λειτουργεί αποτρεπτικά, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το διαθέσιμο εισόδημα δεν επιτρέπει εύκολη ανανέωση του στόλου.

Όπως υπογραμμίζει, τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στο περιβάλλον — τα πιο σύγχρονα και «καθαρά» οχήματα συχνά συνοδεύονται και από οικονομικότερο κόστος ασφάλισης.

Τι κρατάμε

Η Ελλάδα έχει τον πιο γηρασμένο στόλο οχημάτων από τις 30 χώρες της έρευνας.

Μόλις 12% των νέων πωλήσεων αφορά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η χώρα κατατάσσεται 6η στις λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον χώρες για οδήγηση.

Υψηλές οι εκπομπές CO₂ από τον τομέα των μεταφορών.

Σκανδιναβία και ιδιαίτερα η Νορβηγία ηγούνται της πράσινης μετάβασης.

