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H Volkswagen έχει 60% περισσότερους εργαζομένους από την Toyota και βγάζει λιγότερα αυτοκίνητα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 05.08.2026
Autotypos Team
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Τι κι αν απασχολεί περίπου 240.000 λιγότερους εργαζόμενους από τη Volkswagen; Η Toyota εξακολουθεί να παράγει περισσότερα αυτοκίνητα

Η Volkswagen απασχολεί περίπου 60% περισσότερους εργαζομένους σε σχέση με την Toyota, ωστόσο ο ιαπωνικός γίγαντας της αυτοκίνησης καταφέρνει να κατασκευάζει και να διαθέτει περισσότερα αυτοκίνητα. Η διαφορά αυτή έχει φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη περιορισμού των λειτουργικών εξόδων για τον γερμανικό κολοσσό, ο οποίος προχωρά σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση.

Αυτοκινητοβιομηχανία

Μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό, αλλά μικρότερη παραγωγή

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Όμιλος Volkswagen απασχολεί περίπου 629.000 εργαζομένους παγκοσμίως, ενώ η Toyota περίπου 391.000. Παρά τη διαφορά των σχεδόν 240.000 εργαζομένων, η Toyota παρέδωσε 5,39 εκατομμύρια οχήματα το πρώτο εξάμηνο του έτους, όταν η Volkswagen έφτασε τα 4,13 εκατομμύρια. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό δεν μεταφράζεται απαραίτητα και σε υψηλότερη παραγωγικότητα.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι τόσο απλή όσο δείχνουν οι αριθμοί. Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της DW, η Volkswagen εξακολουθεί να πραγματοποιεί πολύ περισσότερες διαδικασίες εντός του ομίλου σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές της, από την παραγωγή εξαρτημάτων μέχρι την έρευνα, την εξέλιξη και τη ανάπτυξη.

Αυτό το μοντέλο συνέβαλε στο να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους παγκοσμίως, όμως παράλληλα δημιούργησε μια ιδιαίτερα υψηλή βάση λειτουργικού κόστους, η οποία πλέον είναι δύσκολο να διατηρηθεί.

Έρχονται έως και 140.000 περικοπές θέσεων εργασίας

Η Volkswagen έχει ήδη ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, με στόχο τη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έως και 140.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να καταργηθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς ο όμιλος επιδιώκει να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχες κινήσεις γίνονται και από άλλους κατασκευαστές. Η BMW ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδιο μείωσης του προσωπικού της κατά περίπου 8.000 εργαζομένους, εξαιτίας της επιβράδυνσης της κινεζικής αγοράς και των πιέσεων στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Η Mercedes-Benz, από την άλλη, επιλέγει διαφορετική στρατηγική. Εκτός από τις εθελοντικές αποχωρήσεις προσωπικού, μεταφέρει μέρος της παραγωγής δημοφιλών μοντέλων της από τη Γερμανία στην Ουγγαρία, όπου το εργατικό κόστος είναι αισθητά χαμηλότερο.

BYD

Η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει

Οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Οι κινεζικές εταιρείες έχουν εξελιχθεί σε ισχυρούς παγκόσμιους ανταγωνιστές, η ζήτηση στην Κίνα έχει υποχωρήσει, η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν αναπτύσσεται παντού με τον ρυθμό που αναμενόταν, ενώ οι δασμοί, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το περιβάλλον.

Όπως δήλωσε πρόσφατα στους εργαζομένους της BMW ο επικεφαλής της εταιρείας, Milan Nedeljković, «οι κανόνες που διέπουν την αυτοκινητοβιομηχανία έχουν αλλάξει ουσιαστικά». Και με βάση τα σημερινά δεδομένα, το πιο «λιτό» μοντέλο λειτουργίας της Toyota δείχνει να αποδίδει καλύτερα από την παραδοσιακή συνταγή που ακολουθούσε για χρόνια η Volkswagen.

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Tags
#BMW#Mercedes#Toyota#Volkswagen#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Κίνα
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