Η Ελλάδα στον χάρτη με τις καλύτερες διαδρομές – Δες ποιον δρόμο ξεχώρισαν ως κορυφαίο

Ένας αποχαιρετισμός με νόημα

Με την αποχώρηση του Civic Type R από την ευρωπαϊκή αγορά, η Honda επέλεξε έναν τρόπο γεμάτο συμβολισμό: δημιούργησε το Honda Dream Drives, έναν ψηφιακό οδηγό που συγκεντρώνει πάνω από 120 προτεινόμενες διαδρομές σε 25 χώρες. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που λειτουργεί ως αρχείο οδηγικών εμπειριών, διαθέσιμη σε όλους τους φίλους της οδήγησης –όχι μόνο σε κατόχους Honda.

Οι εμβληματικές διαδρομές

Ο χάρτης περιλαμβάνει κλασικές και «ιερά τέρατα» της ευρωπαϊκής οδήγησης, όπως η Grossglockner High Alpine Road στην Αυστρία, η Transfăgărășan Highway στη Ρουμανία και το Col de Turini στη Γαλλία, γνωστό από το Ράλι Μόντε Κάρλο. Παράλληλα, αναδεικνύει λιγότερο γνωστά αλλά εξίσου συναρπαστικά περάσματα, όπως η Old Military Road και η A93 στη Σκωτία.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Το Honda Dream Drives προσφέρει εύκολη πλοήγηση με δυνατότητα αναζήτησης:

Με βάση τη χώρα , μέσω χάρτη με zoom.

Ανά διάρκεια και χιλιόμετρα , για γρήγορη επιλογή ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο.

Με το είδος του δρόμου , από βουνά μέχρι παραθαλάσσιες διαδρομές.

Με το όνομα, π.χ. Stelvio, που εμφανίζει το διάσημο Stelvio Pass στην Ιταλία.

Κάθε διαδρομή συνοδεύεται από χάρτη, μήκος, εκτιμώμενο χρόνο, περιγραφή και την επιλογή Drive Now, που ανοίγει κατευθείαν στο Google Maps με όλα τα waypoints. Το εργαλείο υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας την ομαλή μεταφορά στο αυτοκίνητο.

Η ελληνική συμμετοχή

Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να λείπει. Η πλατφόρμα προτείνει τη διαδρομή «Ζαγοροχώρια», μήκους 157 km, η οποία ξεκινά από τα Ιωάννινα, περνά από το Ζαγόρι και τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου και καταλήγει στα Γρεβενά.

Η διάρκεια είναι περίπου 4,5 ώρες, με κλειστές στροφές, συνεχείς αλλαγές υψομέτρου και εντυπωσιακή θέα στα βουνά της Πίνδου. Στον δρόμο συναντά κανείς πέτρινα χωριά και τοπία που κόβουν την ανάσα.

Η διαδρομή δεν προσφέρεται για «γρήγορη οδήγηση», αλλά για ταξίδι γεμάτο εικόνες και στάσεις που αξίζει να απολαύσεις.

Όχι μόνο για Type R

Αν και το Dream Drives δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας του Civic Type R, η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για όλους: οδηγούς αυτοκινήτων, μοτοσικλετιστές, ταξιδιώτες που θέλουν να εμπνευστούν ή να οργανώσουν μια εκδρομή. Οι διαδρομές έχουν επιλεγεί από ειδικούς, φίλους της οδήγησης αλλά και κατόχους Type R σε όλη την Ευρώπη.

Αν θέλετε τη γνώμη μας, έχοντας βρεθεί και οδηγήσει αρκετά σε αυτή την περιοχή, ο δρόμος είναι τυπικός μεικτός επαρχιακός, με πολύ κλειστό στροφιλίκι και «εκπλήξεις» σε πολλά τμήματα του. Η αλήθεια είναι ότι δεν προτείνεται για γρήγορη και ενθουσιώδη οδήγηση.

Αυτό που προσφέρει σίγουρα ο δρόμος είναι μια από τις πιο πλούσιες σε παραστάσεις και ομορφιά διαδρομές στην Ελλάδα και –θα συμφωνήσουμε με την Honda- αμέτρητους λόγους για να σταματήσει κανείς και να θαυμάσει τη θέα και τις εικόνες που όμοιες τους δεν συναντάς πουθενά αλλού στη χώρα μας.

Φυσικά και προτείνεται ανεπιφύλακτα!

Τι κρατάμε;

