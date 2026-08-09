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Η ακριβότερη Porsche στην Ελλάδα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ – Ποια είναι;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 09.08.2026
Στέλιος Παππάς
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Η συλλεκτική Porsche κοστίζει στην Ελλάδα 554.370 ευρώ, αποδίδει 510 PS και υπάρχουν μόλις 90 μονάδες, κάνοντας την εξαιρετικά σπάνια.

Περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ απαιτούνται για την ακριβότερη Porsche που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στον επίσημο ελληνικό κατάλογο.

Πρόκειται για την Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche, μια συλλεκτική έκδοση που δημιουργήθηκε προς τιμήν του Ferdinand Alexander Porsche, του ανθρώπου που σχεδίασε την αυθεντική 911.

Η προτεινόμενη λιανική τιμή της στην Ελλάδα ξεκινά από τις 554.370 ευρώ, πριν προστεθούν τυχόν επιπλέον επιλογές εξατομίκευσης. Για να γίνει αντιληπτό το ύψος του ποσού, η κανονική 911 GT3 με το Touring Package κοστίζει από 330.360 ευρώ, ενώ ακόμη και η ισχυρότερη GT3 RS ξεκινά από 380.230 ευρώ.

Πόσο κοστίζει η ακριβότερη Porsche στην Ελλάδα;

Μοντέλο Ισχύς Τιμή στην Ελλάδα
Porsche 911 GT3 510 PS 330.360 €
Porsche 911 GT3 Touring Package 510 PS 330.360 €
Porsche 911 GT3 RS 525 PS 380.230 €
Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche 510 PS 554.370 €

Η συλλεκτική έκδοση κοστίζει 224.010 ευρώ περισσότερο από την 911 GT3 Touring στην οποία βασίζεται και 174.140 ευρώ περισσότερο από την GT3 RS.

Η τεράστια διαφορά δεν οφείλεται σε υψηλότερη ισχύ ή ταχύτερες επιδόσεις. Η αξία της βρίσκεται στη σπανιότητα, στη χειροποίητη εξατομίκευση από το τμήμα Sonderwunsch και στη σύνδεσή της με την ιστορία της οικογένειας Porsche.

Μόλις 90 αυτοκίνητα σε ολόκληρο τον κόσμο

Η 911 GT3 90 F. A. Porsche δημιουργήθηκε για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Ferdinand Alexander Porsche, ο οποίος θα συμπλήρωνε τη συγκεκριμένη ηλικία τον Δεκέμβριο του 2025.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 90 αριθμημένες μονάδες παγκοσμίως. Ένα από τα αυτοκίνητα προορίζεται για τον γιο του, Mark Porsche, ενώ τα υπόλοιπα 89 θα διατεθούν σε επιλεγμένους πελάτες.

Κάθε αγοραστής έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ειδική διαδικασία διαμόρφωσης και να προσθέσει ακόμη περισσότερα εξατομικευμένα στοιχεία. Η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο δεύτερο μισό του 2026, αφού ολοκληρωθούν οι τελικές προδιαγραφές των αυτοκινήτων.

Porsche 911

Βασίζεται στην 911 GT3 Touring

Η επετειακή Porsche βασίζεται στην 911 GT3 με Touring Package, δηλαδή στην πιο διακριτική εκδοχή του καθαρόαιμου σπορ μοντέλου.

Σε αντίθεση με την κανονική GT3, δεν διαθέτει τη μεγάλη σταθερή πίσω αεροτομή. Χρησιμοποιεί ενεργό αναδιπλούμενο spoiler, διατηρώντας πιο καθαρές γραμμές χωρίς να εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χαρακτήρα της μηχανικής βάσης.

Στο πίσω μέρος βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός εξακύλινδρος boxer κινητήρας των 4,0 lt, με απόδοση 510 PS και 450 Nm. Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων.

Τεχνικά στοιχεία 911 GT3 90 F. A. Porsche
Κινητήρας Ατμοσφαιρικός boxer 4,0 lt
Ισχύς 510 PS
Ροπή 450 Nm
Κιβώτιο Χειροκίνητο 6 σχέσεων
Κίνηση Πίσω
0-100 km/h 3,9 sec
Τελική ταχύτητα 313 km/h
Κατανάλωση WLTP 13,7 lt/100 km
Εκπομπές CO₂ 310 g/km

Παρότι δεν είναι η ισχυρότερη Porsche της γκάμας, επιταχύνει από 0-100 km/h σε 3,9 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 313 km/h.

Το ιδιαίτερο πράσινο χρώμα έχει οικογενειακή ιστορία

Το αμάξωμα βάφεται στο αποκλειστικό F. A. Greenmetallic, ένα χρώμα που δημιουργήθηκε ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Η απόχρωση παραπέμπει στο Oak Green Metallic της προσωπικής 911 που οδηγούσε ο F. A. Porsche κατά τη δεκαετία του 1980. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο της σειράς G αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης τόσο για το εξωτερικό όσο και για την καμπίνα της επετειακής έκδοσης.

Την εικόνα συμπληρώνουν ζάντες Sport Classic σε Satin Black, οι οποίες δεν προσφέρονται στην κανονική 911 GT3 Touring, κεντρικά μπουλόνια με το ιστορικό έμβλημα Porsche του 1963 και μια χρυσή πλακέτα «90 F. A. Porsche» στη γρίλια του πίσω καπό.

Καμπίνα εμπνευσμένη από το αγαπημένο σακάκι του σχεδιαστή

Στο εσωτερικό συναντάμε δέρμα Club σε απόχρωση Truffle Brown και διακοσμητικές ραφές Chalk Beige.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το ειδικό ύφασμα F. A. Grid-Weave στα κεντρικά τμήματα των καθισμάτων. Το σχέδιό του βασίζεται στο μοτίβο ενός από τα αγαπημένα σακάκια του F. A. Porsche και συνδυάζει μαύρες, πράσινες, καφέ, κρεμ και μπορντό κλωστές.

Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται επίσης στο ντουλαπάκι, στη θήκη εγγράφων και στο αναστρέψιμο κάλυμμα του χώρου αποσκευών.

Ο ξύλινος επιλογέας του χειροκίνητου κιβωτίου κατασκευάζεται από καρυδιά και φέρει την υπογραφή του F. A. Porsche. Στο ταμπλό υπάρχει ακόμη μία επίχρυση πλακέτα με τη σιλουέτα της πρώτης 911, την υπογραφή του σχεδιαστή και την ένδειξη «One of 90».

Μαζί με το αυτοκίνητο δίνεται και ένα συλλεκτικό ρολόι

Η τιμή περιλαμβάνει μια ειδική έκδοση του Porsche Design Chronograph 1, η οποία θα κατασκευαστεί στον ίδιο αριθμό με τα αυτοκίνητα.

Το ρολόι χρησιμοποιεί μαύρη κάσα από τιτάνιο, ενώ στο πίσω μέρος του αναγράφονται ο αριθμός παραγωγής και η υπογραφή του F. A. Porsche. Ο σχεδιασμός του παραπέμπει στο αρχικό Chronograph I του 1972.

Μαζί παραδίδεται και μια ειδική ταξιδιωτική τσάντα Porsche Design, κατασκευασμένη από τα ίδια υλικά και στις ίδιες αποχρώσεις με την καμπίνα του αυτοκινήτου.

Τι κρατάμε;

  • Η ακριβότερη Porsche στον επίσημο ελληνικό κατάλογο κοστίζει 554.370 ευρώ.
  • Πρόκειται για την 911 GT3 90 F. A. Porsche.
  • Θα κατασκευαστούν μόλις 90 αυτοκίνητα παγκοσμίως.
  • Η συλλεκτική έκδοση δημιουργήθηκε για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του σχεδιαστή της 911.
  • Βασίζεται στην 911 GT3 Touring με ατμοσφαιρικό κινητήρα 4,0 lt και 510 PS.
  • Διατίθεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.
  • Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 3,9 δευτερόλεπτα.
  • Στην τιμή περιλαμβάνονται ειδικό ρολόι Porsche Design και συλλεκτική ταξιδιωτική τσάντα.
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Tags
#Porsche#Porsche 911#Porsche 911 GT3
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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