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Η BYD πρόλαβε το… CHAOS: Έσπασε το φράγμα των 500 km/h (video)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06.11.2026
AutoTypos Team
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Το ηλεκτρικό hypercar της BYD έφτασε τα 503,17 χλμ./ώρα στο Άμπου Ντάμπι, κατακτώντας νέο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής σε πέρασμα μίας κατεύθυνσης.

Στα 503 χλμ./ώρα, ένα αυτοκίνητο καλύπτει σχεδόν 140 μέτρα κάθε δευτερόλεπτο. Όσο χρόνο χρειάζεσαι για να διαβάσεις αυτές τις λέξεις, το Yangwang U9 Xtreme θα είχε ήδη χαθεί στον ορίζοντα. Το hypercar της πολυτελούς μάρκας της BYD πέρασε ένα ακόμη ορόσημο, ανεβάζοντας τον πήχη από τα προηγούμενα 496,22 στα 503,17 χλμ./ώρα.

Η επίδοση σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026, με τον Marc Basseng στο τιμόνι, σε κλειστό για την κυκλοφορία τμήμα του αυτοκινητόδρομου E11 στο Άμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με την BYD, αποφέρει δύο τίτλους Guinness: υψηλότερη ταχύτητα αυτοκινήτου παραγωγής και ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραγωγής, αμφότερους σε πέρασμα μίας κατεύθυνσης. Η διευκρίνιση έχει σημασία: το αποτέλεσμα δεν αποτελεί μέσο όρο δύο αντίθετων περασμάτων.

Το ρεκόρ κρίθηκε στις λεπτομέρειες

Στις πρώτες προσπάθειες η ταχύτητα περιορίστηκε στα 490 χλμ./ώρα. Ακολούθησε νυχτερινή «δουλειά» στις θερμοκρασίες μπαταρίας και κινητήρων, στην πίσω αεροτομή, στην απόσβεση της ανάρτησης και στις πιέσεις των ελαστικών.

Την επόμενη ημέρα, το δεύτερο πέρασμα έφερε το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Για την προσπάθεια διατέθηκε κλειστό τμήμα δρόμου 10 χιλιομέτρων, με τη μεγαλύτερη ευθεία να φτάνει τα επτά.

BYD 500 km/h

Πάνω από 3.000 ίπποι και ηλεκτρικό σύστημα 1.200 Volt

Το U9 Xtreme αποτελεί εκτενώς αναβαθμισμένη εκδοχή του U9. Διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, με δυνατότητα περιστροφής έως τις 30.000 σ.α.λ., που αποδίδουν συνολικά περισσότερους από 3.000 ίππους. Η αναλογία ισχύος προς βάρος φτάνει τους 1.217 ίππους ανά τόνο.

Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική έχει ανέβει από τα 800 στα 1.200 Volt, ενώ η μπαταρία Blade, τεχνολογίας LFP, υποστηρίζει ρυθμό εκφόρτισης 30C. Εδώ το ζητούμενο είναι η παροχή της τεράστιας ισχύος που απαιτούν οι κινητήρες. Το σύνολο συμπληρώνουν η ανάρτηση DiSus-X και ειδικά ελαστικά semi-slick.

BYD 500 km/h

Μόλις 30 αυτοκίνητα, με επιδόσεις και στις στροφές του Nürburgring Nordschleife

Η παραγωγή του U9 Xtreme περιορίζεται σε 30 μονάδες παγκοσμίως. Και το βιογραφικό του περιλαμβάνει περισσότερα από μία εντυπωσιακή ένδειξη τελικής: έχει ολοκληρώσει γύρο στο Nürburgring Nordschleife σε 6:59,157, περνώντας κάτω από το όριο των επτά λεπτών.

Για τους «κοινούς θνητούς», τέτοια νούμερα θα παραμείνουν κάτι που βλέπουν σε βίντεο. Για την BYD, όμως, το U9 Xtreme λειτουργεί ως τεχνολογική βιτρίνα: δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα ηλεκτρικό σύνολο όταν μπαταρία, κινητήρες και πλαίσιο εξελίσσονται με μοναδικό στόχο την απόλυτη επίδοση.

Φυσικά, η σύγκριση με το SP Chaos είναι χιουμοριστική!

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Tags
#BYD#BYD Yangwang U9 Xtreme#Ρεκόρ Ταχύτητας
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