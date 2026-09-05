Η Ελληνίδα που κρύβεται πίσω από την πλοήγηση των Google Maps

Πραγματική Ελληνίδα ή απλώς ΑΙ; – Η αλήθεια για μια φωνή που έχεις ακούσει αμέτρητες φορές όταν χρησιμοποιείς το Google Maps

«Σε 300 μέτρα, στρίψτε δεξιά». Την έχεις ακούσει εκατοντάδες φορές πίσω από το τιμόνι. Αυτό που πιθανότατα δεν γνωρίζεις είναι ότι πίσω από αυτή τη γνώριμη ψηφιακή φωνή βρίσκεται μια πραγματική Ελληνίδα – και όχι κάποιο AI.

Υπάρχουν φωνές που τις αναγνωρίζεις χωρίς να γνωρίζεις ποτέ το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν. Μία από αυτές ακούγεται καθημερινά μέσα σε εκατομμύρια αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα και εφαρμογές. Η Βάσια Ζαχαροπούλου είναι ηθοποιός, σοπράνο και επαγγελματίας voice-over artist. Είναι όμως και η επίσημη ελληνική φωνή της Google στον τομέα του text-to-speech, κάτι που σημαίνει ότι η φωνή της αποτέλεσε τη βάση για ελληνόφωνες υπηρεσίες της εταιρείας.

Μια φωνή που για τους περισσότερους από εμάς έχει συνδεθεί περισσότερο με κάτι πολύ συγκεκριμένο: τις ψηφιακές οδηγίες που ακούμε όταν κινούμαστε από το Α στο Β. Και η ιστορία πίσω από αυτή είναι πιο αναλογική απ’ όσο θα περίμενε κανείς σήμερα.

Μία ανάμεσα σε περίπου 150

Η συνεργασία της με την Google ξεκίνησε μέσω ενός studio μεταγλώττισης με το οποίο ήδη συνεργαζόταν. Όπως έχει περιγράψει η ίδια, ενημερώθηκε σχεδόν τυχαία για το casting και υπέβαλε την αίτησή της την τελευταία ημέρα. Δεν ήταν μια τυπική επιλογή voice-over. Στη διαδικασία συμμετείχαν περίπου 150 γυναίκες, ακολούθησαν δύο στάδια αξιολόγησης και η Ζαχαροπούλου έφτασε αρχικά στις τρεις επικρατέστερες, πριν τελικά επιλεγεί από την Google. Το ενδιαφέρον είναι ότι μια τέτοια δουλειά απαιτεί σχεδόν το αντίθετο από αυτό που συνήθως ζητά κανείς από έναν ηθοποιό.

Δεν χρειάζονται έντονες ερμηνευτικές μεταβολές ή συναίσθημα. Η φωνή πρέπει να παραμένει καθαρή, σταθερή και ουδέτερη, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σε εκατοντάδες διαφορετικά περιβάλλοντα χωρίς να τραβά την προσοχή από την ίδια την πληροφορία. Κάτι που στην πλοήγηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η οδηγία πρέπει να γίνεται αντιληπτή αμέσως, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να επεξεργαστεί τον τόνο ή τον τρόπο με τον οποίο εκφωνείται.

Δεν είπε ποτέ όλες αυτές τις προτάσεις

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, πάντως, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αυτό που τελικά ακούμε. Θα ήταν πρακτικά αδύνατο ένας άνθρωπος να ηχογραφήσει κάθε πιθανή πρόταση, κάθε διεύθυνση και κάθε συνδυασμό λέξεων που μπορεί κάποτε να χρειαστεί ένα σύστημα της Google.

Η Ζαχαροπούλου πραγματοποίησε πολύωρες ηχογραφήσεις, με τη φωνή να καταγράφεται σε μικρότερα φωνητικά τμήματα. Στη συνέχεια, το σύστημα text-to-speech μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το υλικό για να σχηματίζει λέξεις και ολόκληρες προτάσεις που η ίδια δεν έχει εκφωνήσει ποτέ αυτούσιες. Γι’ αυτό άλλωστε έχει τύχει και στην ίδια να ακούσει τη φωνή της να «λέει» πράγματα που δεν θυμάται να έχει ηχογραφήσει.

Ένα από τα περιστατικά που έχει περιγράψει συνέβη σε Uber, όταν άκουσε το σύστημα να ανακοινώνει ότι «ο επιβάτης Βάσια μπορεί να αποβιβαστεί». Η πρόταση προφανώς δεν είχε ηχογραφηθεί ποτέ ως τέτοια. Είχε δημιουργηθεί από το διαθέσιμο φωνητικό υλικό.

Είναι λοιπόν AI;

Με τη σημερινή έννοια του όρου, όχι. Δεν πρόκειται για μια φωνή που γεννήθηκε εξαρχής από ένα generative AI, όπως συμβαίνει πλέον με σύγχρονα μοντέλα σύνθεσης φωνής που μπορούν να παράγουν ανθρώπινη ομιλία από ελάχιστα δείγματα. Η πρώτη ύλη είναι πραγματικές ηχογραφήσεις μιας πραγματικής φωνής. Το λογισμικό αναλαμβάνει στη συνέχεια να τις επεξεργαστεί και να δημιουργήσει την εκάστοτε φράση.

Η διάκριση έχει ενδιαφέρον, ειδικά σήμερα που τα όρια ανάμεσα σε πραγματική και συνθετική φωνή γίνονται ολοένα δυσκολότερο να εντοπιστούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, πίσω από τον γνώριμο ήχο υπάρχει άνθρωπος.

Από τη Λυρική στο ταμπλό του αυτοκινήτου

Η Google αποτελεί μόνο μία πλευρά της επαγγελματικής διαδρομής της Βάσιας Ζαχαροπούλου. Ως σοπράνο έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ στον χώρο του voice-over έχει συμμετάσχει σε δεκάδες μεταγλωττίσεις. Μεταξύ άλλων είναι η ελληνική φωνή και τραγουδιστική φωνή της Anna στο Frozen, ενώ από το 2011 έχει συνεργαστεί και με τη Mattel ως τραγουδιστική φωνή της Barbie στην Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά, πιθανότατα ο ρόλος με το μεγαλύτερο «κοινό» είναι εκείνος για τον οποίο δεν εμφανίζεται πουθενά το όνομά της. Κάθε φορά που μια γνώριμη γυναικεία φωνή διακόπτει τη μουσική μέσα στο αυτοκίνητο για να μας πει ότι σε λίγες εκατοντάδες μέτρα πρέπει να στρίψουμε, πίσω της υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία ηχογράφησης, επεξεργασίας και σύνθεσης.

Και, στην αφετηρία της, η φωνή μιας Ελληνίδας.