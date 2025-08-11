Η entry-level Porsche που ξεκινάει από 243.650 ευρώ στην Ελλάδα – Γιατί είναι τόσο ακριβή;

Για όσους αναζητούν σήμερα το εισαγωγικό σπορ μοντέλο της Porsche στη χώρα μας, η απάντηση προκαλεί έκπληξη.

Οι μοναδικές διαθέσιμες εκδόσεις των 718 Cayman και Boxster είναι πλέον οι GT4 RS και Spyder RS



Επίσημη αρχική τιμή στην Ελλάδα: 243.650 ευρώ



Καταργήθηκαν οι βασικές 718 με τετρακύλινδρο τούρμπο και οι ενδιάμεσες S, GTS



500 ίπποι, ατμοσφαιρικός boxer 4.0 λίτρων, στήσιμο πίστας και κιβώτιο PDK

Η πιο ακριβή «εισαγωγή» στην ιστορία της Porsche

Σύμφωνα με τον επίσημο διαμορφωτή της Porsche Ελλάδας, η σειρά 718 – δηλαδή οι Cayman και Boxster – ξεκινά πλέον από τις 243.650 ευρώ, τιμή που αφορά τόσο την Cayman GT4 RS όσο και την 718 Spyder RS. Είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο που θα περιμέναμε να είναι φθηνότερο σπορ στην ελληνική γκάμα ξεπερνά τα 240.000 ευρώ, καθώς οι παραδοσιακές βασικές εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί πλήρως από τη διάθεση.

Καμία βασική έκδοση στον τιμοκατάλογο

Η Porsche είχε μέχρι πρότινος μια ευρεία γκάμα 718, ξεκινώντας από τις απλές Cayman/Boxster με τον 2.0 Turbo των 300 ίππων, με τιμές κάτω από τις 80.000 ευρώ. Υπήρχαν ενδιάμεσες επιλογές, όπως οι S (2.5 350 PS) και GTS (2.5 ή 4.0 NA), που κάλυπταν όσους ήθελαν κάτι πιο οδηγοκεντρικό, αλλά όχι ακραίο.

Πλέον, καμία από αυτές τις εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμη στο επίσημο site της Porsche για την Ελλάδα (και διεθνώς), καθώς η παραγωγή σταμάτησε σταδιακά μέσα στο 2024, εν όψει της μετάβασης στη πλήρως ηλεκτρική επόμενη γενιά. Απομένουν μόνο οι κορυφαίες και ειδικού χαρακτήρα GT4 RS και Spyder RS, δύο αυτοκίνητα που ουσιαστικά έχουν ελάχιστα κοινά με τις απλές 718 πέρα από το όνομα και το πλαίσιο.

Τι προσφέρει η GT4 RS – Μηχανικά και οδηγικά

Η 718 Cayman GT4 RS είναι, με απλά λόγια, μια μικρή 911 GT3 για όσους αγαπούν τις στροφές. Κάτω από το καπό (στο πίσω μέρος) τοποθετείται ο ίδιος κινητήρας με την 911 GT3: ένας εξακύλινδρος ατμοσφαιρικός boxer 4.0 λίτρων, με 500 ίππους στις 8.400 σ.α.λ. και ροπή 450 Nm. Η κόκκινη ζώνη φτάνει μέχρι τις 9.000 σ.α.λ., προσφέροντας μοναδική εμπειρία ήχου και απόκρισης.

Το κιβώτιο είναι PDK 7 σχέσεων, χωρίς την επιλογή για μηχανικό, και η μετάδοση φυσικά γίνεται στους πίσω τροχούς. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 3,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 315 km/h.

Η RS διαφέρει ουσιαστικά στο στήσιμο: ρυθμιζόμενη ανάρτηση με σκληρότερα ελατήρια και αντιστρεπτικές, τεράστια carbon φρένα, ελαφρύτερα πάνελ αμαξώματος, εισαγωγές αέρα σε θέση πίσω παραθύρων και πλήρως λειτουργικό πίσω αεροτομή τύπου gooseneck.

Το βάρος περιορίζεται στα 1.415 κιλά, χάρη στη χρήση carbon fiber reinforced plastic (CFRP) σε καπό, φτερά, πόρτες και roof panel, ενώ προαιρετικά διατίθεται και το Weissach Package με ακόμα περισσότερα αγωνιστικά στοιχεία και ζάντες από μαγνήσιο.

Η Spyder RS – Boxster στα όρια

Η 718 Spyder RS είναι ουσιαστικά το ανοιχτό αντίστοιχο της GT4 RS. Μοιράζεται το ίδιο σύνολο κίνησης, τα ίδια φρένα, κιβώτιο και στήσιμο, με τη βασική διαφορά ότι προσφέρει μια εμπειρία open-top, χωρίς όμως να θυσιάζει τίποτα από την απόδοση ή τη στιβαρότητα.

Η οροφή είναι υφασμάτινη, αφαιρούμενη και χειροκίνητη, για λόγους ελάφρυνσης. Η επιτάχυνση είναι οριακά ίδια (0-100 km/h σε 3,4 δλ), ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 308 km/h λόγω αεροδυναμικής.

Ο ήχος του flat-six κινητήρα χωρίς ενδιάμεσα φίλτρα ήχομόνωσης και με τις εισαγωγές ακριβώς δίπλα στο αυτί του οδηγού, χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η κορυφαία ηχητική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει η Porsche μετά τη GT3 RS.

Ένα τέλος και μια νέα αρχή

Το γεγονός ότι πλέον οι μοναδικές διαθέσιμες 718 στην Ελλάδα κοστίζουν πάνω από 240.000 ευρώ δείχνει ξεκάθαρα τη μετάβαση της Porsche προς την επόμενη εποχή. Η επερχόμενη γενιά της 718 θα είναι ηλεκτρική, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του ομίλου, και θα βασίζεται σε νέα πλατφόρμα με χαμηλό βάρος και κέντρο βάρους.

Μέχρι τότε, τα GT4 RS και Spyder RS θα αποτελούν το κύκνειο άσμα του είδους: ατμοσφαιρικά, ελαφριά, με φυσική εμπλοκή και χειροποίητη αίσθηση. Και, ειρωνικά, είναι αυτά που απομένουν ως… «εισαγωγικές» Porsche.

Τι κρατάμε;

Η Porsche 718 ξεκινά από 243.650€ με τις GT4 RS και Spyder RS ως μοναδικές εκδόσεις

4.0L ατμοσφαιρικός flat-6 με 500 PS και 9.000 σ.α.λ., ίδιος με της 911 GT3

Ακραίο στήσιμο με στοιχεία από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και carbon παντού

Ηλεκτρική επόμενη γενιά το 2025 – αυτά είναι τα τελευταία της είδους τους

