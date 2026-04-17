Η Ford Mustang GTD σπάει ξανά το ρεκόρ στο Nurburgring με την έκδοση Competition (Video)

Η Ford Mustang GTD Competition γύρισε το Nürburgring σε 6:40.835, ενώ η Porsche απάντησε με 6:45.389 με την 911 GT3 RS Manthey.

Η Ford επέστρεψε στο Nürburgring και κατέβασε θεαματικά τον χρόνο της Mustang GTD. Η νέα Mustang GTD Competition έγραψε 6:40.835, βελτιώνοντας κατά κάτι παραπάνω από 11 δευτερόλεπτα το προηγούμενο επίσημο 6:52.072 της GTD και ξαναβάζοντας το αμερικανικό supercar στο επίκεντρο της συζήτησης για τους κορυφαίους χρόνους στην «Πράσινη Κόλαση».

Το νέο αυτό πέρασμα δεν έχει αξία μόνο επειδή είναι γρήγορο. Έχει αξία γιατί αλλάζει επίπεδο τη Mustang GTD. Η Ford λέει ξεκάθαρα ότι για να ρίξει τόσο πολύ τον χρόνο δούλεψε σε τέσσερις βασικούς τομείς: περισσότερη ισχύ, αναβαθμισμένη αεροδυναμική, νέα ελαστικά υψηλής απόδοσης και μείωση βάρους με στοιχεία όπως ζάντες μαγνησίου, carbon bucket καθίσματα και ελαφρύτερο σύστημα αποσβεστήρων.

Στο κομμάτι της ισχύος, η Ford αναφέρει ότι το υπερτροφοδοτούμενο 5.2 V8 της έκδοσης Competition στοχεύει σε απόδοση πάνω από τα 815 PS της αρχικής GTD. Στην αεροδυναμική, προστέθηκαν αλλαγές στο πίσω φτερό, δευτερεύοντα εμπρός dive planes και πίσω carbon aero discs, πάνω στη βάση του ήδη υπάρχοντος DRS. Με απλά λόγια, το Competition δεν είναι μια απλή ειδική έκδοση, αλλά ένα πιο επιθετικό και πιο εστιασμένο evolution της ήδη ακραίας GTD. Η αντίστοιχη Manthey εκδοχή των Αμερικανών μπορούμε να πούμε.

Ο νέος χρόνος γράφτηκε ξανά από τον Dirk Müller, εργοστασιακό οδηγό της Ford Racing και της Multimatic. Η Ford προσθέτει όμως και μια ενδιαφέρουσα δεύτερη λεπτομέρεια. Ο μηχανικός αγώνων Steve Thompson έκανε επίσης γύρο με τη Mustang GTD Competition και σημείωσε 6:49.337, δηλαδή ταχύτερα ακόμη και από το προηγούμενο επίσημο ρεκόρ της απλής GTD. Η εταιρεία τονίζει μάλιστα ότι ο Thompson έχει συνολικά λιγότερους από 40 γύρους εμπειρίας στο Nürburgring, κάτι που χρησιμοποιεί για να αναδείξει πόσο αποτελεσματικό έχει γίνει συνολικά το νέο πακέτο.

Μέχρι εδώ, η εικόνα για τη Ford είναι εντυπωσιακή. Και αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος αν βάλεις δίπλα της την Corvette ZR1X. Με βάση τις πρόσφατες επιδόσεις που είχαν παρουσιαστεί, η ZR1X είχε γράψει 6:49.275, δηλαδή η νέα Mustang GTD Competition είναι πλέον ξεκάθαρα ταχύτερη από το αντίπαλο αμερικανικό στρατόπεδο. Αυτό αλλάζει το framing που υπήρχε μέχρι τώρα, όπου η κουβέντα ήταν κυρίως Corvette εναντίον Ford.

Και κάπου εκεί μπήκε ξανά στο παιχνίδι η Porsche. Η 911 GT3 RS (992.1) είχε γράψει επίσημα 6:49.328 το 2022, χρόνος ήδη πολύ δυνατός για ατμοσφαιρική 911 παραγωγής. Όμως τώρα η Manthey και η Porsche ανακοίνωσαν νέο επίσημο πέρασμα για την ίδια γενιά 911 GT3 RS με Manthey Kit, με χρόνο 6:45.389. Η διαφορά από τη Mustang GTD Competition είναι πλέον 4,554 δευτερόλεπτα.

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο της νέας σύγκρισης. Η Ford παραμένει μπροστά, αλλά η GT3 RS Manthey βρίσκεται πολύ κοντά, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο με σημαντικά χαμηλότερη ισχύ. Εκεί ακριβώς μπαίνει η μεγάλη κουβέντα για το τι μετρά περισσότερο στο Nürburgring. H ωμή δύναμη ή η συνολική ισορροπία του πακέτου. Η απάντηση, όπως δείχνει και ο χρόνος της Porsche, είναι ότι το στήσιμο, η αεροδυναμική και η πρόσφυση παραμένουν απολύτως καθοριστικά.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η Porsche έχει ήδη δώσει ένα ακόμη βαρύτερο σημείο αναφοράς στο παρελθόν. Η 911 GT2 RS με Manthey Performance Kit (991.2) είχε γράψει 6:43.300 το 2021, χρόνος που παραμένει ταχύτερος από τη νέα GT3 RS Manthey και πιο κοντά στη Mustang GTD Competition. Άρα, ακόμη κι αν η GT3 RS MR δεν πέρασε τη Ford, η ιστορία δείχνει ότι όταν η Porsche βάζει στο τραπέζι την πιο ακραία της συνταγή με Manthey, οι ισορροπίες αλλάζουν πολύ εύκολα.

Από εκεί και πέρα, το επόμενο λογικό ερώτημα γεννιέται μόνο του: τι θα γίνει όταν εμφανιστεί η επόμενη 911 GT2 RS; Αυτό δεν είναι ακόμη επίσημη είδηση ούτε υπάρχει επιβεβαιωμένη Porsche ανακοίνωση για νέο μοντέλο, άρα εδώ μιλάμε καθαρά για εκτίμηση. Όμως, βλέποντας τι έκανε η GT3 RS Manthey με αισθητά χαμηλότερη ισχύ από τη Ford, είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι μια μελλοντική GT2 RS θα μπει κατευθείαν στην ίδια συζήτηση — και πιθανότατα σε ακόμη πιο επιθετικό τόνο. Η Ford αυτή τη στιγμή έχει τον αριθμό. Αλλά η Porsche δείχνει ήδη ότι η απάντησή της δεν θα αργήσει να γίνει ξανά σοβαρό θέμα.

Η ουσία είναι μία. Η Mustang GTD Competition δεν έκανε απλώς έναν πολύ γρήγορο γύρο. Ανέβασε το επίπεδο της ίδιας της Mustang σε σημείο που πλέον συγκρίνεται ευθέως με πολύ βαριές Porsche ειδικών εκδόσεων. Και αυτό, για τη Ford, είναι ίσως ακόμη σημαντικότερο από το ίδιο το 6:40.835.

