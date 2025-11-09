quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η γέφυρα που θα κλέψει την πρωτιά από το Ρίο-Αντίρριο – Θα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 09.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-gefyra-pou-tha-klepsei-tin-protia-apo-to-rio-antirrio-tha-einai-i-megalyteri-stin-ellada-782035

Mε σχεδόν 4 χιλιόμετρα μήκος και 22 μέτρα πλάτος θα είναι ένα από τα πιο σπουδαία οδικά έργα – Η κατασκευή του έργου έχει ήδη ξεκινήσει

Η γεωμορφολογία της Ελλάδας, με τα βουνά και τις έντονες υψομετρικές εναλλαγές, έκανε την ανάπτυξη του οδικού δικτύου ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά εγχειρήματα των τελευταίων δεκαετιών. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, οι μεγάλες σήραγγες και γέφυρες που κατασκευάστηκαν σε όλη τη χώρα δημιούργησαν μια πολύτιμη τεχνογνωσία και αναβάθμισαν καθοριστικά τις υποδομές.

Διόδια - Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Μειώνεται το κόστος διέλευσης

Ανάμεσα στα πιο εμβληματικά έργα ξεχωρίζει η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, ένα τεχνολογικό και αρχιτεκτονικό ορόσημο που από το 2004 αποτελεί τη μεγαλύτερη οδική γέφυρα στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη. Ωστόσο, η «πρωτιά» της φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της.

Μέχρι το 2027, ο τίτλος της μεγαλύτερης οδικής γέφυρας της χώρας θα περάσει στο flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, το έργο που αλλάζει ριζικά τη φυσιογνωμία των μετακινήσεων στη συμπρωτεύουσα. Πρόκειται για μια νέα υπερυψωμένη λεωφόρο, που σε μεγάλο μέρος της θα αναπτύσσεται πάνω από τον υφιστάμενο δρόμο, λειτουργώντας ως παράκαμψη υψηλής ταχύτητας.

Flyover

Η κύρια γέφυρα του flyover θα έχει μήκος περίπου 4 χιλιομέτρων και πλάτος 22 μέτρων, δημιουργώντας έναν διαμπερή άξονα χωρίς εξόδους, που θα συνδέει άμεσα τα βόρεια της πόλης και τον ΠΑΘΕ με το αεροδρόμιο «Μακεδονία», τη νότια Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Με μήκος σχεδόν διπλάσιο από οποιαδήποτε άλλη οδική γέφυρα στη χώρα, θα αποτελέσει τη νέα μεγαλύτερη κατασκευή του είδους στην Ελλάδα.

Η κατασκευή του έργου έχει ξεκινήσει στις αρχές του 2024 και προχωρά με σταθερούς ρυθμούς. Οι πρώτες ανωδομές αρχίζουν να παίρνουν μορφή, ενώ η ολοκλήρωση και παράδοσή στην κυκλοφορία αναμένεται τον Μάιο του 2027. Το flyover υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), με ανάδοχο το σχήμα ΑΒΑΞ – ΜΕΤΚΑ.

Όταν ολοκληρωθεί, η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει μια νέα κυκλοφοριακή «ραχοκοκαλιά», ενώ η χώρα μια νέα γέφυρα–σύμβολο, που θα ξεπεράσει σε μήκος κάθε προηγούμενο ελληνικό έργο οδικής υποδομής.

Τι κρατάμε

  • Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αποκτήσει τη μεγαλύτερη οδική γέφυρά της
  • Το Flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, μήκους 4 χιλιομέτρων, θα ξεπεράσει το Ρίο–Αντίρριο
  • Το έργο, που θα ολοκληρωθεί το 2027, θα αναβαθμίσει θεαματικά τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη
  • Θα συνδέει απευθείας τα βόρεια της πόλης με το αεροδρόμιο και τη Χαλκιδική

Όλες οι ειδήσεις

Δοκιμή BMW 330e (LCI) 2025: Περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο business sedan

F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris στην pole και για τον αγώνα της Κυριακής

Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#γέφυρα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

afti-einai-i-nea-psiloteri-gefyra-tou-kosmou-meionei-ton-chrono-taxidiou-apo-70-se-1-763461

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

18.06.2025

Αυτή είναι η νέα ψηλότερη γέφυρα του κόσμου – Μειώνει τον χρόνο ταξιδιού από 70’ σε 1’!
i-megalyteri-gefyra-tou-kosmou-gia-zoa-761528

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

03.06.2025

Η μεγαλύτερη γέφυρα του κόσμου για ζώα
illigos-afti-einai-i-psiloteri-gefyra-ston-kosmo-i-kina-spaei-ta-rekor-757061

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

23.04.2025

Ίλλιγος: Αυτή είναι η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Η Κίνα σπάει τα ρεκόρ!
to-elliniko-michaniko-vazei-gefyres-bailey-stin-armenia-747734

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

15.01.2025

Το Ελληνικό Μηχανικό βάζει γέφυρες Bailey στην Αρμενία
i-gefyra-fantasma-pou-den-odigouse-pouthena-742888

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

11.12.2024

Η γέφυρα «φάντασμα» που δεν οδηγούσε πουθενά
i-porsche-echei-vrei-ena-tropo-oste-na-ftiachnei-apistefta-tous-odigous-sta-tounel-782232

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

07.11.2025

Η Porsche έχει βρει ένα τρόπο ώστε να «φτιάχνει» απίστευτα τους οδηγούς στα τούνελ

Πρόσφατες Ειδήσεις