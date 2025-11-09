Η γέφυρα που θα κλέψει την πρωτιά από το Ρίο-Αντίρριο – Θα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα

Mε σχεδόν 4 χιλιόμετρα μήκος και 22 μέτρα πλάτος θα είναι ένα από τα πιο σπουδαία οδικά έργα – Η κατασκευή του έργου έχει ήδη ξεκινήσει

Η γεωμορφολογία της Ελλάδας, με τα βουνά και τις έντονες υψομετρικές εναλλαγές, έκανε την ανάπτυξη του οδικού δικτύου ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά εγχειρήματα των τελευταίων δεκαετιών. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, οι μεγάλες σήραγγες και γέφυρες που κατασκευάστηκαν σε όλη τη χώρα δημιούργησαν μια πολύτιμη τεχνογνωσία και αναβάθμισαν καθοριστικά τις υποδομές.

Ανάμεσα στα πιο εμβληματικά έργα ξεχωρίζει η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, ένα τεχνολογικό και αρχιτεκτονικό ορόσημο που από το 2004 αποτελεί τη μεγαλύτερη οδική γέφυρα στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη. Ωστόσο, η «πρωτιά» της φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της.

Μέχρι το 2027, ο τίτλος της μεγαλύτερης οδικής γέφυρας της χώρας θα περάσει στο flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, το έργο που αλλάζει ριζικά τη φυσιογνωμία των μετακινήσεων στη συμπρωτεύουσα. Πρόκειται για μια νέα υπερυψωμένη λεωφόρο, που σε μεγάλο μέρος της θα αναπτύσσεται πάνω από τον υφιστάμενο δρόμο, λειτουργώντας ως παράκαμψη υψηλής ταχύτητας.

Η κύρια γέφυρα του flyover θα έχει μήκος περίπου 4 χιλιομέτρων και πλάτος 22 μέτρων, δημιουργώντας έναν διαμπερή άξονα χωρίς εξόδους, που θα συνδέει άμεσα τα βόρεια της πόλης και τον ΠΑΘΕ με το αεροδρόμιο «Μακεδονία», τη νότια Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Με μήκος σχεδόν διπλάσιο από οποιαδήποτε άλλη οδική γέφυρα στη χώρα, θα αποτελέσει τη νέα μεγαλύτερη κατασκευή του είδους στην Ελλάδα.

Η κατασκευή του έργου έχει ξεκινήσει στις αρχές του 2024 και προχωρά με σταθερούς ρυθμούς. Οι πρώτες ανωδομές αρχίζουν να παίρνουν μορφή, ενώ η ολοκλήρωση και παράδοσή στην κυκλοφορία αναμένεται τον Μάιο του 2027. Το flyover υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), με ανάδοχο το σχήμα ΑΒΑΞ – ΜΕΤΚΑ.

Όταν ολοκληρωθεί, η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει μια νέα κυκλοφοριακή «ραχοκοκαλιά», ενώ η χώρα μια νέα γέφυρα–σύμβολο, που θα ξεπεράσει σε μήκος κάθε προηγούμενο ελληνικό έργο οδικής υποδομής.

Τι κρατάμε

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αποκτήσει τη μεγαλύτερη οδική γέφυρά της

Το Flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, μήκους 4 χιλιομέτρων, θα ξεπεράσει το Ρίο–Αντίρριο

Το έργο, που θα ολοκληρωθεί το 2027, θα αναβαθμίσει θεαματικά τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη

Θα συνδέει απευθείας τα βόρεια της πόλης με το αεροδρόμιο και τη Χαλκιδική

