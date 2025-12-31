Η γερμανική μάρκα που ανακυκλώνει σκουπίδια σε premium υλικά – Στην Ελλάδα οι τιμές ξεκινούν από 86.770 ευρώ

Εκτός από μερικά από τα κορυφαία αυτοκίνητα επιδόσεων, η μάρκα χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της και στην ανακύκλωση υλικών

Η μηχανική τεχνογνωσία της Porsche κάθε άλλο παρά μυστικό είναι, με τη γερμανική μάρκα να συνεχίζει να προσφέρει μερικά από τα πιο συναρπαστικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων στην αγορά. Ωστόσο, η Porsche χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της για να τελειοποιήσει κάθε πτυχή της παραγωγής, μεταξύ αυτών και την ανακύκλωση υλικών.

Σε συνεργασία με την BASF SE και τον τεχνολογικό εταίρο BEST (Bioenergy and Sustainable Technologies), η Porsche ανακυκλώνει εξαρτήματα που προέρχονται από οχήματα στο τέλος της κύκλου ζωής τους, τα οποία μετατρέπονται σε νέα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας.

Δυσκολότερο απ’ ότι ακούγεται

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τομέα της ανακύκλωσης παλαιών αυτοκινήτων είναι η διαχείριση των υπολειμμάτων μετά την αφαίρεση των μετάλλων. Μερικά από τα εν λόγω υπολείμματα μπορούν να ανακυκλωθούν εύκολα, με ότι μένει να τεμαχίζεται. Μεταξύ αυτών υπάρχουν υλικά όπως, γυαλί, αφρός, πλαστικό, σωματίδια χρώματος και φυσικά αρκετή σκόνη, τα οποία στη συνέχεια συνήθως αποτεφρώνονται.

Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η ιδανική λύση, αφού τα υπολείμματα τεμαχισμού αυτοκινήτων (ASR) μπορεί να ανακυκλωθούν σε κάτι πιο χρήσιμο.

Λόγω του πολύπλοκου μείγματος υλικών, το ASR δεν μπορεί απλώς να λιώσει όπως ο χάλυβας ή το αλουμίνιο για να χρησιμοποιηθεί ξανά, αλλά μπορεί να περάσει από μια διαδικασία που το μετατρέπει σε αέριο πριν μετατραπεί σε πλαστικό υψηλής ποιότητας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «αεριοποίηση» κι ανακαλύφθηκε πριν από αρκετές εκατοντάδες χρόνια, ενώ έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί με την πάροδο των ετών για τη δημιουργία φυσικού αερίου πόλης, συνθετικών καυσίμων και χημικών ουσιών.

Σε αυτήν την περίπτωση, λειτουργεί θερμαίνοντας τα υλικά συνήθως πάνω από τους 700 βαθμούς Κελσίου και με λίγο οξυγόνο για την παραγωγή «συνθετικού αερίου». Το συνθετικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας ή για την παραγωγή συνθετικού υγρού καυσίμου, αλλά εδώ η BASF το χρησιμοποιεί για την παραγωγή πολυουρεθάνης, η οποία αποστέλλεται σε έναν εξειδικευμένο προμηθευτή για την παραγωγή αφρού.

Από την ανακύκλωση στα χέρια του οδηγού

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ανακύκλωσης, η Porsche παίρνει την πρώτη ύλη που παράγεται από την αεριοποίηση και χρησιμοποιεί τον αφρό για την κατασκευή νέων τιμονιών. Στόχος αυτού του πιλοτικού έργου είναι να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία αεριοποίησης με αυτόν τον τρόπο σε μεγαλύτερη κλίμακα ως εναλλακτική λύση στην υπάρχουσα μέθοδο ανάκτησης θερμικής ενέργειας.

Αυτή η μορφή ανακύκλωσης έχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα: τα πλαστικά απόβλητα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν για τεχνικούς, οικονομικούς ή οικολογικούς λόγους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας.

Οι δευτερογενείς πρώτες ύλες που παράγονται από την ανακύκλωση συχνά αναμειγνύονται με πρωτογενείς πρώτες ύλες ορυκτών καυσίμων και αυτό εγείρει ένα ερώτημα: κάνει όντως η ανακύκλωση τη διαφορά και, αν ναι, σε ποιο βαθμό; Η απάντηση προέρχεται από τη χρήση ενός λογιστικού συστήματος που παρακολουθεί κάθε βήμα, από την προμήθεια έως την επεξεργασία και την κατασκευή, και πιστοποιεί το ποσοστό των βιώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν.