Η γερμανική πόλη που δε θα υπήρχε χωρίς τη Volkswagen

Ένα αστικό τοπίο φτιαγμένο από… λαμαρίνα και κινητήρες: Αυτή είναι η γερμανική πόλη που ζει και αναπνέει χάρη στη Volkswagen

Φανταστείτε να ζείτε σε μια πόλη όπου η καθημερινότητά σας καθορίζεται από ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια αυτοκινήτων στον πλανήτη, ενώ γύρω σας απλώνονται θεματικά πάρκα, μουσεία και γυάλινοι πύργοι αφιερωμένοι αποκλειστικά στο αυτοκίνητο. Αυτό που μοιάζει με απόλυτο όνειρο για κάθε petrolhead είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει χάρη σε έναν και μοναδικό γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Βόλφσμπουργκ (Wolfsburg) στη Κάτω Σαξονία είναι τόσο στενά δεμένη με τη Volkswagen, που η ίδια η κατασκευάστηκε ουσιαστικά για να εξυπηρετήσει το τεράστιο εργοστάσιο. Πέρα από τις γραμμές παραγωγής και τα κεντρικά γραφεία, η πόλη φιλοξενεί το Autostadt, ένα εντυπωσιακό συγκρότημα αυτοκινητικού πολιτισμού με αρχιτεκτονική, εκθέσεις και περιηγήσεις, ωστόσο η ιστορία πίσω από τη γέννησή της είναι πολύ πιο περίπλοκη από όσο δείχνει η σημερινή της εικόνα.

Πώς γεννήθηκε η πόλη για χάρη του «αυτοκινήτου του λαού»

Σε αντίθεση με τις περισσότερες πόλεις που αναπτύχθηκαν οργανικά γύρω από εμπορικούς δρόμους ή ιστορικούς οικισμούς, η Βόλφσμπουργκ ιδρύθηκε το 1938 αποκλειστικά για τις ανάγκες της παραγωγής του αυτοκινήτου του λαού (του μετέπειτα θρυλικού Beetle) από το ναζιστικό καθεστώς. Γύρω από το τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα σχεδιάστηκε μια εντελώς νέα πόλη με κατοικίες και υποδομές για τους εργαζόμενους.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η παραγωγή εστίασε σε στρατιωτικό εξοπλισμό, με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας και αιχμαλώτων πολέμου – μια σκοτεινή περίοδος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τόπου. Μετά το τέλος του πολέμου, το 1945, η πόλη μετονομάστηκε σε Βόλφσμπουργκ (παίρνοντας το όνομά της από ένα κοντινό κάστρο) και οι βρετανικές αρχές επέτρεψαν στο εργοστάσιο να συνεχίσει τη λειτουργία του, θέτοντας τα θεμέλια για τη σημερινή της ανάπτυξη.

Το συγκρότημα της Volkswagen στη Βόλφσμπουργκ είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, εκτεινόμενο σε περίπου 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και απασχολώντας δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Η κλίμακα του εργοστασίου είναι ασύλληπτη: διαθέτει εσωτερικό οδικό δικτύο περίπου 75 χιλιομέτρων και γύρω στα 60 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών.

Η λειτουργία του προσαρμόζεται συνεχώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, καθώς η μάρκα το μετατρέπει σταδιακά ώστε να υποστηρίζει νέες πλατφόρμες και την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αποδεικνύοντας ότι η καρδιά της εταιρείας χτυπά αδιάκοπα εδώ και δεκαετίες.

Autostadt: Το θεματικό πάρκο του αυτοκινήτου

Δίπλα στα κεντρικά γραφεία βρίσκεται το Autostadt, το τεράστιο κέντρο επισκεπτών που άνοιξε τις πύλες του την 1η Ιουνίου 2000. Πρόκειται για έναν προορισμό γεμάτο αρχιτεκτονικά θαύματα, περίπτερα μαρκών, μουσειακά εκθέματα και χώρους εστίασης.

Εδώ βρίσκεται και η περίφημη εμπειρία παράδοσης οχημάτων (vehicle delivery), όπου χιλιάδες πελάτες παραλαμβάνουν τα ολοκαίνουργια αυτοκίνητά τους απευθείας από τους γυάλινους πύργους. Παράλληλα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και το πρόγραμμα παραγωγής, οι επισκέπτες μπορούν να κλείσουν οργανωμένη ξενάγηση μέσα στο εργοστάσιο της VW για να δουν από κοντά τα ρομπότ, τη γραμμή συναρμολόγησης και τα στάδια κατασκευής ενός σύγχρονου οχήματος.

Μια ταυτότητα πέρα από τα αυτοκίνητα

Παρόλο που η παρουσία της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πανταχού παρούσα, η Βόλφσμπουργκ δεν είναι απλώς ένα «εργοστάσιο με σπίτια γύρω του». Διαθέτει σύγχρονες υποδομές, σχολεία, πάρκα, πολιτιστικούς χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, η εξάρτηση από έναν τόσο μεγάλο βιομηχανικό πυρήνα σημαίνει ότι η πόλη επηρεάζεται άμεσα από τις αλλαγές στην παγκόσμια αγορά και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Για τους φίλους του αυτοκινήτου πάντως, παραμένει ένας μοναδικός προορισμός παγκοσμίως: ένα μέρος όπου η ιστορία, η τεχνολογία και η καθημερινή ζωή διασταυρώνονται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.