Η Honda σχεδιάζει αυτοκίνητα για να τα κατασκευάζουν ρομπότ – Τι ετοιμάζει η Toyota

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ετοιμάζονται να αναλάβουν όλο και περισσότερες εργασίες στις γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων, ενώ η Honda εξετάζει κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον, να αλλάξει τον σχεδιασμό των ίδιων των αυτοκινήτων, ώστε να συναρμολογούνται ευκολότερα από ανδροειδή!

Εδώ και δεκαετίες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εντάξει ρομποτικούς βραχίονες και αυτοματισμούς στις γραμμές παραγωγής τους. Τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια όμως και οι εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικό ρυθμό. Πλέον, αυτό που πριν κάποια χρόνια θεωρούταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αποτελεί πραγματικότητα, με τα ανδροειδή να είναι έτοιμα να αντικαταστήσουν το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.

Η Honda μάλιστα, είναι διατεθειμένη να αλλάξει την διαδικασία παραγωγής για αυτό τον σκοπό. Αντί να προσαρμόζει αποκλειστικά τις μηχανές στα αυτοκίνητα, σκοπεύει να προσαρμόσει και τα αυτοκίνητα στις δυνατότητες των μηχανών. Πρόκειται για μια φαινομενικά απλή αλλαγή στη φιλοσοφία της παραγωγής, η οποία όμως θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και κατασκευάζονται τα μελλοντικά μοντέλα.

Όπως ήδη ειπώθηκε, η παρουσία ρομπότ στα εργοστάσια αυτοκινήτων δεν αποτελεί, φυσικά, είδηση. Εδώ και δεκαετίες, τεράστιοι μηχανικοί βραχίονες συγκολλούν αμαξώματα, βάφουν επιφάνειες και μεταφέρουν εξαρτήματα, εκτελώντας τις ίδιες κινήσεις χιλιάδες φορές, με εντυπωσιακή ταχύτητα και ακρίβεια. Πρόκειται όμως για μηχανές εξειδικευμένες σε συγκεκριμένες εργασίες, σχεδιασμένες να λειτουργούν σε αυστηρά καθορισμένες συνθήκες.

Όμως, η νέα γενιά ρομπότ φιλοδοξεί να ξεπεράσει αυτούς τους περιορισμούς. Ανθρωπόμορφες μηχανές, εξοπλισμένες με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αναπτύσσονται ώστε να μπορούν να χειρίζονται εργαλεία, να μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών θέσεων και να αναλαμβάνουν εργασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν την παρουσία ανθρώπων.

Η λέξη robot, προέρχεται από το τσεχικό «robota» που σημαίνει «καταναγκαστική εργασία» και για να είμαστε πιο ακριβείς, υπό το καθεστώς φεουδαρχών και δουλοπαροίκων. Ως «robot», με την σύγχρονη εννοιολογική απόδοση, χρησιμοποιήθηκε από το Τσέχο θεατρικό συγγραφέα Karel Čapek, στο έργο του R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), που γράφτηκε το 1920 και «ανέβηκε» το 1921. Σε αυτό, η εταιρεία Rossum’s Universal Robots έχει δημιουργήσει, «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» του ανθρώπου, τεχνητά όντα από συνθετική οργανική ύλη. Δεν πρόκειται για μηχανές από μέταλλο και γρανάζια, αλλά για ανθρωπόμορφα πλάσματα με σάρκα και οστά, σχεδιασμένα αποκλειστικά για εργασία. Τα ρομπότ πωλούνται σε ολόκληρο τον κόσμο ως φθηνό εργατικό δυναμικό. Δεν αμείβονται, δεν έχουν προσωπικές επιθυμίες και οι ανάγκες τους περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Προορίζονται να αναλάβουν κάθε είδους εργασία, απαλλάσσοντας σταδιακά τους ανθρώπους από την ανάγκη να δουλεύουν. Σταδιακά, τα ρομπότ αντικαθιστούν τους ανθρώπους σχεδόν παντού. Η παραγωγή αυξάνεται και η ανθρωπότητα απαλλάσσεται από την εργασία, αλλά η κοινωνία μεταβάλλεται δραματικά. Και τότε η ιστορία παίρνει μια σκοτεινή τροπή. Τα ρομπότ αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία και τελικά εξεγείρονται ενάντια στους δημιουργούς τους. Η εξέγερση εξαπλώνεται παγκοσμίως και οδηγεί στην εξόντωση σχεδόν ολόκληρης της ανθρωπότητας. Όμως, υπάρχει μια τελευταία ανατροπή. Τα ρομπότ έχουν εξοντώσει τους ανθρώπους, αλλά ανακαλύπτουν ότι αντιμετωπίζουν και τα ίδια τον αφανισμό, καθώς δεν μπορούν να αναπαραχθούν και η μυστική φόρμουλα κατασκευής τους, έχει καταστραφεί. Ο μοναδικός επιζών άνθρωπος, ο Alquist, προσπαθεί μάταια να ξαναβρεί τη φόρμουλα. Τότε συναντά δύο ρομπότ, τον Primus και την Helena, που έχουν αναπτύξει ένα πρωτόγνωρο χαρακτηριστικό, είναι ερωτευμένα μεταξύ τους. Μάλιστα, το καθένα είναι πρόθυμο να θυσιαστεί για να σώσει το άλλο. Ο Alquist αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα δύο όντα έχουν αποκτήσει κάτι βαθύτερο από νοημοσύνη, δηλαδή την ικανότητα να αγαπούν. Βλέπει στο πρόσωπό τους έναν νέο Αδάμ και μια νέα Εύα, την απαρχή μιας διαφορετικής μορφής ανθρωπότητας. Το έργο τελειώνει με μια νότα αισιοδοξίας. Αισιοδοξίας βέβαια, έξω από την ανθρωποκεντρική οπτική, γιατί εμείς, ως είδος… εεε… τον ήπιαμε. Το R.U.R. το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «προφητικό» αποτέλεσε έμπνευση για πολλά μετέπειτα συγγραφικά έργα και ταινίες, με το Blade Runner του Ridley Scott και το A.I. του Steven Spielberg να αποτελούν δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Όταν το αυτοκίνητο προσαρμόζεται στο ρομπότ

Στο πρόσφατο Japan Mobility Show Bizweek 2026, ο διευθύνων σύμβουλος της Honda, Toshihiro Mibe, περιέγραψε ένα μέλλον στο οποίο τα ανθρωποειδή ρομπότ θα διαδραματίζουν πολύ πιο ενεργό ρόλο στη συναρμολόγηση των αυτοκινήτων.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι απέχουμε ακόμη αρκετά από ένα εργοστάσιο που θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ρομπότ. Ωστόσο, καθώς εξελίσσονται οι δυνατότητές τους, η Honda εξετάζει ήδη πώς θα μπορούσε να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού ενός νέου μοντέλου.

Για να αντιληφθούμε τη σημασία αυτής της προσέγγισης, αρκεί να σκεφτούμε μια σχετικά απλή εργασία, όπως η σύνδεση μιας καλωδίωσης πίσω από το ταμπλό. Ένας άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει τον κατάλληλο σύνδεσμο, να περάσει το χέρι του ανάμεσα σε άλλα εξαρτήματα, να προσαρμόσει τη στάση του και να αντιληφθεί μέσω της αφής αν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε σωστά.

Για ένα ρομπότ, η ίδια διαδικασία αποτελεί μια πολύ πιο σύνθετη πρόκληση. Πρέπει να αναγνωρίσει τα αντικείμενα, να υπολογίσει τη θέση τους στον χώρο, να ελέγξει με ακρίβεια την κίνηση των δακτύλων του και να εφαρμόσει την κατάλληλη δύναμη, χωρίς να προκαλέσει ζημιά.

Αν όμως το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί εξαρχής ώστε ο σύνδεσμος να βρίσκεται σε πιο προσβάσιμο σημείο ή η τοποθέτησή του να απαιτεί λιγότερους περίπλοκους χειρισμούς, το πρόβλημα απλοποιείται σημαντικά. Αυτή είναι η λογική πίσω από τη νέα προσέγγιση της Honda, παρότι συγκεκριμένες σχεδιαστικές αλλαγές στα μελλοντικά μοντέλα της δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Από το ASIMO στα ρομπότ που πιάνουν εργαλεία

Η Honda, βέβαια, δεν είναι νεοεισερχόμενη στον χώρο της ρομποτικής. Η ερευνητική δραστηριότητά της ξεκίνησε ήδη από το 1986 και οδήγησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία του περίφημου ASIMO, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ανθρωποειδή ρομπότ στον κόσμο.

Αν το ASIMO είχε ως βασικό στόχο να αποδείξει ότι μια μηχανή μπορούσε να περπατά, να ισορροπεί και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της, η σημερινή έρευνα εστιάζει σε κάτι περισσότερο πρακτικό: την ικανότητα εκτέλεσης πραγματικών εργασιών.

Στη διοργάνωση CEATEC 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου, η εταιρεία παρουσίασε την εξέλιξη του Honda Avatar Robot, ενός ρομπότ που διαθέτει δύο πολυδάκτυλα χέρια και σύστημα τηλεχειρισμού με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης.

Με ύψος 1,70 μέτρα, βάρος 110 κιλά και συνολικά 56 βαθμούς ελευθερίας στις αρθρώσεις του, το Avatar Robot έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί αντικείμενα και εργαλεία που προορίζονται για ανθρώπινα χέρια. Κάθε χέρι διαθέτει 16 βαθμούς ελευθερίας, προσφέροντας δυνατότητες λεπτών και σύνθετων χειρισμών.

Υπάρχει, πάντως, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την εικόνα ενός πλήρως αυτόνομου ρομπότ-εργάτη. Το Avatar Robot βασίζεται στον τηλεχειρισμό από άνθρωπο, με την τεχνητή νοημοσύνη να υποβοηθά τις κινήσεις και να διορθώνει αποκλίσεις. Στόχος της Honda δεν είναι μόνο η βιομηχανική παραγωγή, αλλά και εφαρμογές σε περιβάλλοντα όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι δύσκολη ή επικίνδυνη, όπως η αντιμετώπιση καταστροφών, η συντήρηση υποδομών και οι διαστημικές αποστολές.

Toyota ELEY: Ένα ρομπότ που μαθαίνει από τους ανθρώπους

Την ίδια στιγμή, η Toyota ακολουθεί τη δική της προσέγγιση, αναπτύσσοντας το ELEY, από τα αρχικά των λέξεων Embodied Learning robot for Enhanced Yield.

Σε αντίθεση με την κλασική εικόνα ενός ανθρωποειδούς που περπατά στα δύο πόδια, το ELEY διαθέτει ανθρωπόμορφο κορμό και δύο βραχίονες, αλλά μετακινείται πάνω σε τροχοφόρα βάση. Δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε σχέση με τα δίποδα ρομπότ που βλέπουμε σε διάφορες επιδείξεις, έχει όμως ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα, καθώς δεν χρειάζεται να καταναλώνει ενέργεια και υπολογιστική ισχύ για να διατηρεί διαρκώς την ισορροπία του.

Το ρομπότ ζυγίζει περίπου 50 κιλά και διαθέτει μηχανισμό μεταβολής του ύψους του, από 94 εκατοστά έως 1,62 μέτρα. Οι βραχίονές του έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσεγγίζουν την κινητικότητα των ανθρώπινων άνω άκρων, επιτρέποντας την εκτέλεση εργασιών με τα δύο χέρια.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, δεν βρίσκεται τόσο στη μηχανική κατασκευή του όσο στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει.

Η Toyota εξελίσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν στο ρομπότ να αποκτά δεξιότητες παρακολουθώντας ανθρώπινες επιδείξεις. Αντί να προγραμματίζεται ξεχωριστά κάθε επιμέρους κίνηση, η μηχανή εκπαιδεύεται μέσα από παραδείγματα, με στόχο να μπορεί στη συνέχεια να εκτελεί αντίστοιχες εργασίες.

Πρόκειται για μια εφαρμογή του λεγόμενου Physical AI, της τεχνητής νοημοσύνης που δεν περιορίζεται στη διαχείριση ψηφιακών πληροφοριών, αλλά αποκτά τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τον πραγματικό κόσμο και να αλληλεπιδρά με αυτόν.

Η διαφορά είναι ουσιαστική. Ένα συμβατικό βιομηχανικό ρομπότ εκτελεί μια συγκεκριμένη σειρά κινήσεων με βάση τον προγραμματισμό του. Ένα ρομπότ με δυνατότητες μάθησης θα μπορούσε, θεωρητικά, να αναγνωρίζει διαφοροποιήσεις στη θέση ενός αντικειμένου, να προσαρμόζει τις κινήσεις του και να αποκτά νέες δεξιότητες χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να σχεδιάζεται εξαρχής ολόκληρη η διαδικασία.

Η Toyota έχει ήδη αξιοποιήσει τεχνολογίες από το ερευνητικό της πρόγραμμα σε βιομηχανικές εφαρμογές, μεταξύ άλλων στο σύστημα KumiPro, που χρησιμοποιείται στην Toyota Motor East Japan. Το ίδιο το ELEY, ωστόσο, παραμένει υπό εξέλιξη και δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι έχει ενταχθεί σε μαζική παραγωγή αυτοκινήτων.

Το δημογραφικό πρόβλημα πίσω από τη ρομποτική επανάσταση

Η στροφή των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών προς τα ανθρωποειδή ρομπότ δεν οφείλεται αποκλειστικά στην τεχνολογική εξέλιξη. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Ο πληθυσμός γερνά, το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται και η βιομηχανία δυσκολεύεται ολοένα περισσότερο να εξασφαλίσει προσωπικό για συγκεκριμένες ειδικότητες.

Η Toyota αναφέρει την έλλειψη εργαζομένων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ως δύο από τους βασικούς λόγους ανάπτυξης του ELEY. Μέρος της προσπάθειας αφορά τη δυνατότητα καταγραφής και αξιοποίησης δεξιοτήτων που σήμερα διαθέτουν έμπειροι τεχνίτες και εργαζόμενοι.

Υπάρχει φυσικά και η οικονομική διάσταση. Τα ρομπότ δεν χρειάζονται διαλείμματα, μπορούν να αναλαμβάνουν επικίνδυνες ή σωματικά απαιτητικές εργασίες και, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να λειτουργούν σε συνεχείς βάρδιες. Από την άλλη, η απόκτηση, η συντήρηση, η κατανάλωση ενέργειας και η εκπαίδευσή τους συνεπάγονται σημαντικό κόστος.

Άλλωστε, μια ανθρωπόμορφη μηχανή που χρειάζεται διαρκώς ανθρώπινη παρέμβαση για να ολοκληρώσει μια εργασία δεν αποτελεί απαραιτήτως οικονομικότερη λύση από έναν άνθρωπο που μπορεί να την εκτελέσει μόνος του.

Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, η απόσταση ανάμεσα σε μια εντυπωσιακή επίδειξη και στην καθημερινή λειτουργία μιας γραμμής παραγωγής παραμένει μεγάλη. Ένα ρομπότ μπορεί να καταφέρει να τοποθετήσει ένα εξάρτημα δέκα φορές στη σειρά. Σε ένα πραγματικό εργοστάσιο, όμως, πρέπει να μπορεί να επαναλάβει την ίδια εργασία χιλιάδες φορές, με ελάχιστα σφάλματα, σταθερό ρυθμό και χωρίς να διακόπτει την παραγωγή.

Απαιτείται επίσης να συνεργάζεται με ανθρώπους και άλλες μηχανές, να αναγνωρίζει απρόβλεπτες καταστάσεις και να λειτουργεί με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια.

Οι ίδιες οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας αποτελούν ακόμη σημαντικές τεχνικές προκλήσεις. Επομένως, τα πλήρως αυτοματοποιημένα εργοστάσια, στα οποία ανθρωποειδή ρομπότ θα αναλαμβάνουν σχεδόν όλες τις εργασίες συναρμολόγησης, δεν αποτελούν ακόμη πραγματικότητα.

Ίσως, όμως, η μεγαλύτερη αλλαγή να έχει ήδη αρχίσει, πριν ακόμη δούμε το πρώτο τέτοιο εργοστάσιο. Για περισσότερο από έναν αιώνα, τα αυτοκίνητα σχεδιάζονταν λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του ανθρώπου που θα τα κατασκεύαζε. Τώρα, για πρώτη φορά, οι κατασκευαστές αρχίζουν να σκέφτονται σοβαρά τις ανάγκες ενός διαφορετικού είδους εργαζομένου.

Και αυτή η αλλαγή μπορεί τελικά να αποδειχθεί σημαντικότερη από την ίδια την εμφάνιση των ανθρωποειδών ρομπότ στις γραμμές παραγωγής.