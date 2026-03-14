Η μάρκα που έχει πουλήσει 476.237 αυτοκίνητα μέσα στο 2026

Η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει δυναμικά τη χρονιά, διατηρώντας την πρωτιά στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο, ενώ περισσότερες από τις μισές πωλήσεις αφορούν οχήματα νέας ενέργειας, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται και στις εξαγωγές

Δυναμικά ξεκίνησε το 2026 για την Geely, η οποία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων της κινεζικής αγοράς αυτοκινήτου. Τον Φεβρουάριο η Geely Auto κατέγραψε 206.160 ταξινομήσεις οχημάτων στην εγχώρια αγορά της Κίνας, ανεβάζοντας το σύνολο των πωλήσεων για το πρώτο δίμηνο του έτους στις 476.237 μονάδες.

Η επίδοση αυτή εδραιώνει την εταιρεία στην πρώτη θέση της μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτου στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια.

Ισχυρή παρουσία των οχημάτων νέας ενέργειας

Σημαντικό στοιχείο των πωλήσεων της Geely αποτελεί η αυξανόμενη παρουσία των λεγόμενων οχημάτων νέας ενέργειας. Στο πρώτο δίμηνο του 2026 περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα που πούλησε η εταιρεία – συνολικά 241.740 μονάδες – ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Σε αυτά περιλαμβάνονται αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, plug-in υβριδικά, συμβατικά υβριδικά καθώς και οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Εντυπωσιακή άνοδος στις εξαγωγές

Παράλληλα με την ισχυρή παρουσία στην κινεζική αγορά, η Geely συνεχίζει να ενισχύει και τη διεθνή της δραστηριότητα. Τον Φεβρουάριο οι εξαγωγές της εταιρείας εκτός Ασίας έφτασαν τα 60.879 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 138% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Από αυτά, τα 40.852 – περίπου τα δύο τρίτα – ήταν επίσης οχήματα νέας ενέργειας, στοιχείο που υπογραμμίζει τη διεθνή ζήτηση για τα ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα μοντέλα της μάρκας.

Μοντέλα που έχουν παρουσία και στην Ελλάδα

Η ανοδική πορεία της Geely αποτυπώνεται και σε μοντέλα που διατίθενται ήδη στην ελληνική αγορά.

Το Geely EX5 έχει ξεπεράσει τις 250.000 πωλήσεις παγκοσμίως από το λανσάρισμά του. Στην Ελλάδα, όπου παρουσιάστηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες παρουσίας να κλείσει τη χρονιά στη δεύτερη θέση πωλήσεων της κατηγορίας του για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Θετική πορεία εμφανίζει και το Geely Starray EM-i, το οποίο έχει καταγράψει περισσότερες από 180.000 πωλήσεις διεθνώς. Το plug-in υβριδικό SUV παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά μόλις τον προηγούμενο μήνα και ήδη δείχνει σημαντική εμπορική δυναμική, χάρη μεταξύ άλλων στη συνολική αυτονομία που φτάνει τα 996 χιλιόμετρα.

Συνέχεια μιας χρονιάς-ρεκόρ

Οι επιδόσεις της Geely στο ξεκίνημα του 2026 αποτελούν συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης χρονιάς για τον όμιλο. Το 2025 οι παγκόσμιες πωλήσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα 4,11 εκατομμύρια οχήματα.

Από αυτά, τα 2,3 εκατομμύρια ήταν οχήματα νέας ενέργειας, τα οποία αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το 56% των συνολικών πωλήσεων. Το στοιχείο αυτό δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση που ακολουθεί ο όμιλος, δίνοντας έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και στις νέες τεχνολογίες κινητικότητας.

Με αφορμή και τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή της, η Geely Auto συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην Κίνα όσο και στις διεθνείς αγορές.

Τι κρατάμε