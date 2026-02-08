Η νέα “εισαγωγική” Lamborghini ζυγίζει όσο ένα Hummer – Πώς γίνεται;

Το νέο μοντέλο της Lamborghini βγήκε μάλλον πιο βαρύ απ’ ότι θα περιμέναμε από ένα ιταλικό εξωτικό supercar

Θα περίμενε κανείς πως ένα ιταλικό supercar θα είναι σε άλλον πλανήτη όσον αφορά το βάρος σε σύγκριση με ένα πραγματικό αυτοκινητιστικό… «κτήνος» όπως το Hummer H3. Κι όμως, στην πραγματικότητα η νέα Temerario, η πολυαναμενόμενη αντικαταστάτρια της Huracan, ζυγίζει γύρω στον ένα επιβάτη λιγότερο από το Hummer, ακόμα κι αν τα μόνα κοινά που έχουν τα δύο αυτοκίνητα είναι το τιμόνι και οι τέσσερις ρόδες…

Όχι και τόσο «στεγνό» βάρος

Μπορεί οι Ιταλοί να δίνουν το στεγνό βάρος (χωρίς υγρά) της Temerario στα 1.690 κιλά, ωστόσο, ο εν λόγω όρος είναι αρκετά παραπλανητικός, αφού το αυτοκίνητο θα βγει στον δρόμο κουβαλώντας πολύ περισσότερα κιλά. Στην πραγματικότητα, το βάρος της Lamborghini Temerario είναι αρκετά κοντά στους δύο τόνους με τα απαραίτητα… «ζουμιά» – αρκετά μεγάλο βάρος ακόμα και για supercar της νέας υβριδικής εποχής.

Η διαφορά είναι «μέρα-νύχτα» σε σχέση με το αυτοκίνητο που αντικαθιστά, με τη Huracan να ζυγίζει μόλις 1.389 μεικτά κιλά στην πιο ελαφριά μορφή της (LP 580-2). Παρά τις μικρότερες διαστάσεις της από τη Revuelto, και το γεγονός πως τροφοδοτείται από έναν V8 4,0 λίτρων και όχι έναν V12 6,5 λίτρων, η νέα Temerario είναι μόλις 55 κιλά ελαφρύτερη, ενώ ζυγίζει περισσότερο από ανταγωνιστές όπως η McLaren Artura και η Ferrari 296 GTB.

Σαν… Hummer με έναν επιβάτη

Το βάρος των περίπου δύο τόνων ακούγεται ακόμα πιο τραγικό αν αναλογιστούμε πως το Hummer H3, ένα αυτοκίνητο «μαλωμένο» με κάθε έννοια δίαιτας, ζυγίζει περίπου 2,1 τόνους (2.087 κιλά), δηλαδή όσο μια Temerario με έναν επιβάτη με την απαραίτητη… αρχοντιά.

Στη Lamborghini βέβαια δεν θα το αφήσουν έτσι, με τους Ιταλούς να προσφέρουν το προαιρετικό πακέτο Alleggerita, το οποίο «κόβει» περίπου 25 κιλά. Ωστόσο, η μικρή αυτή δίαιτα έρχεται με το σημαντικό κόστος των 42.900 ευρώ.

