ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η Nike ετοιμάζει το πρώτο παπούτσι με ενσωματωμένο …κινητήρα

ΤΡΙΤΗ | 04.11.2025
AutoTypos Team
i-nike-etoimazei-to-proto-papoutsi-me-ensomatomeno-kinitira-781778

Η Nike αναπτύσσει το Project Amplify, το πρώτο παπούτσι με κινητήρα που υπόσχεται να βοηθά δρομείς να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις με λιγότερη προσπάθεια

Η Nike παρουσίασε ένα πρωτοποριακό παπούτσι που περιγράφει ως «ηλεκτρικόποδήλατο για τα πόδια», στο πλαίσιο του προγράμματος Project Amplify. Το νέο αυτό παπούτσι με ενσωματωμένο κινητήρα στοχεύει να βοηθήσει δρομείς και περιπατητές να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις με μικρότερη καταπόνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Project Amplify έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τη φυσική κίνηση του κάτω μέρους του ποδιού και του αστραγάλου. Το σύστημα περιλαμβάνει ελαφρύ μοτέρ, ιμάντα κίνησης και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ενσωματωμένα σε κέλυφος από ανθρακονήματα. Το παπούτσι μπορεί να φορεθεί με ή χωρίς το μηχανικό σύστημα.

Η Nike σημειώνει ότι η συσκευή προσφέρει «ένα δεύτερο σετ μυών γάμπας» στους χρήστες, προσδίδοντας απαράμιλλη ώθηση σε δρομείς, τζόκερ και περιπατητές. Το Project Amplify έχει ήδη δοκιμαστεί από πάνω από 400 αθλητές, που διένυσαν 2,4 εκατομμύρια βήματα με εννέα διαφορετικές εκδόσεις του πρωτοτύπου στο Nike Sport Research Lab (NSRL). Το προϊόν παραμένει σε φάση δοκιμών και αναμένεται να κυκλοφορήσει τα επόμενα χρόνια.

Άλλες εταιρείες στην κούρσα των «έξυπνων» παπουτσιών

Η Nike δεν είναι η μόνη που επενδύει στην τεχνολογία των ρομποτικών υποδημάτων.

Η Dephy, συνεργάτης της Nike στο Project Amplify, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το Sidekick, ένα βιονικό σύστημα υποδημάτων που τοποθετείται στον αστράγαλο και επιτρέπει στους χρήστες να περπατούν πιο γρήγορα και πιο μακριά με λιγότερη κόπωση.

Το 2023, η Shift Robotics από το Πίτσμπουργκ παρουσίασε το Moonwalker, ένα επαναφορτιζόμενο παπούτσι με τεχνητή νοημοσύνη και οκτώ τροχούς που προσαρμόζεται αυτόματα στο βάρος, το έδαφος και τον ρυθμό του χρήστη.

Στην Ελβετία, ομάδα μηχανικών του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Ζυρίχης (ZHAW) ανέπτυξε παπούτσι που μετατρέπει την κινητική ενέργεια του χρήστη σε ηλεκτρικό φορτίο μέσω ενσωματωμένης γεννήτριας. Το σύστημα λειτουργεί χωρίς μπαταρία και στέλνει δεδομένα στο κινητό του χρήστη μέσω Bluetooth.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η ReWalk Robotics αναπτύσσουν εξωσκελετικά ρομποτικά συστήματα, μεταξύ αυτών και παπούτσια, που βοηθούν άτομα με κινητικές δυσκολίες να περπατούν.

Προσφορά Black Friday: Το φθηνότερο C-SUV στην Ελλάδα με αυτόματο κιβώτιο – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Στην Ελλάδα το νέο Citroën C5 Aircross: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και τιμές – Πώς θα βρεις την ιδανική για σένα

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα

Tags
#Nike#κινητήρας#παπούτσι
