Η παγκόσμια υπερδύναμη που έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη: 0,79 ευρώ το λίτρο

Την ώρα που στην Ελλάδα τα 50 ευρώ δεν αρκούν για 23 λίτρα βενζίνη, σε μία από τις ισχυρότερες χώρες του πλανήτη περισσεύουν ακόμη και μετά από ένα γέμισμα 50 λίτρων. Πόσο απέχει η φθηνότερη από την ακριβότερη αντλία της Ευρώπης και τι συμβαίνει με το ντίζελ;

Το κόστος ενός γεμίσματος μπορεί να αλλάξει εντυπωσιακά από τη μία χώρα στην άλλη, ακόμη και για την ίδια ποσότητα καυσίμου. Στην ευρωπαϊκή κατάταξη υπάρχουν αγορές όπου η αμόλυβδη παραμένει κάτω από το ένα ευρώ το λίτρο και άλλες όπου πλησιάζει τα τρία ευρώ. Η διαφορά μεταφράζεται σε δεκάδες ευρώ σε κάθε επίσκεψη στο πρατήριο, επηρεάζοντας καθοριστικά το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.

Σύμφωνα με τον πίνακα του Tolls.eu, η Ρωσία καταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή βενζίνης 95 οκτανίων μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή σύγκριση. Συγκεκριμένα, η τιμή διαμορφώνεται στα 0,79 ευρώ το λίτρο, επίπεδο που απέχει πολύ από όσα πληρώνουν οι οδηγοί στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Σε πρακτικούς όρους, η αγορά 50 λίτρων βενζίνης στη Ρωσία κοστίζει μόλις 39,50 ευρώ. Για την ίδια ποσότητα στην Ελλάδα, όπου η μέση τιμή στον συγκεκριμένο πίνακα φτάνει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ο λογαριασμός ανεβαίνει στα 110 ευρώ. Πρόκειται για διαφορά 70,50 ευρώ σε ένα μόνο γέμισμα, με τη ρωσική τιμή να είναι περίπου 64% χαμηλότερη.

Πολύ κοντά στη Ρωσία βρίσκεται η Λευκορωσία, με την αμόλυβδη στα 0,81 ευρώ το λίτρο. Ακολουθεί η Μάλτα με 1,34 ευρώ, η οποία έχει και τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζονται στον πίνακα. Στη συνέχεια βρίσκονται η Γεωργία με 1,47 ευρώ και η Τουρκία με 1,52 ευρώ. Η πρωτιά της Ρωσίας αφορά, επομένως, τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή σύγκριση και όχι το σύνολο του πλανήτη. Στο αντίθετο άκρο βρίσκεται η Νορβηγία, με τη βενζίνη στα 2,79 ευρώ το λίτρο. Εκεί, τα ίδια 50 λίτρα κοστίζουν 139,50 ευρώ, δηλαδή ακριβώς 100 ευρώ περισσότερα από ό,τι στη Ρωσία. Ακολουθούν η Δανία με 2,66 ευρώ και η Ολλανδία με 2,46 ευρώ, ενώ η Φινλανδία καταγράφει μέση τιμή 2,32 ευρώ.

Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στην ακριβή πλευρά της κατάταξης. Τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο την τοποθετούν μόλις ένα λεπτό χαμηλότερα από τη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου η βενζίνη φτάνει τα 2,21 ευρώ. Αντίθετα, στην Ιταλία η αντίστοιχη τιμή είναι 2,02 ευρώ και στην Ισπανία 1,79 ευρώ.

Στο ντίζελ κίνησης, η χώρα με τη χαμηλότερη τιμή αλλάζει. Την πρώτη θέση παίρνει η Λευκορωσία με 0,81 ευρώ το λίτρο, ενώ η Ρωσία ακολουθεί με 0,86 ευρώ. Η Μάλτα παραμένει η φθηνότερη επιλογή εντός ΕΕ στον συγκεκριμένο πίνακα, με 1,21 ευρώ. Η Νορβηγία έχει και το ακριβότερο ντίζελ, στα 2,65 ευρώ το λίτρο, μπροστά από την Ελβετία με 2,62 ευρώ και το Λιχτενστάιν με 2,58 ευρώ. Για 50 λίτρα πετρελαίου κίνησης, ένας οδηγός στη Λευκορωσία χρειάζεται 40,50 ευρώ, ενώ στη Νορβηγία 132,50 ευρώ. Στην Ελλάδα, με μέση τιμή 2,12 ευρώ, το αντίστοιχο κόστος διαμορφώνεται στα 106 ευρώ. ι παραπάνω τιμές αποτελούν το στιγμιότυπο της συγκεκριμένης ημερομηνίας και όχι ενιαία χρέωση σε όλα τα πρατήρια κάθε χώρας. Όπως επισημαίνει το Tolls.eu, οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν επίσης να επηρεάζουν την εικόνα των τιμών όταν αυτές εκφράζονται σε ευρώ.

Πηγή: Tolls.eu, στοιχεία 12 Οκτωβρίου 2026.