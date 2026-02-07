Η παράβαση που κάνουν 5 στους 10 Έλληνες κάθε μέρα – Έχει πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Η έρευνα της Ipsos για το Ίδρυμα VINCI Autoroutes αποκαλύπτει γιατί η κοινή χρήση του οδικού δικτύου παραμένει πεδίο έντασης και ανασφάλειας

Σε έναν δημόσιο χώρο που γίνεται ολοένα και πιο περιορισμένος, η συνύπαρξη διαφορετικών τρόπων μετακίνησης μετατρέπεται σε καθημερινή δοκιμασία. Αυτοκίνητα, δίκυκλα, ποδήλατα και πεζοί καλούνται να μοιραστούν το ίδιο οδικό δίκτυο, συχνά χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό στους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα κλίμα έντασης, αγένειας και αμοιβαίας καχυποψίας, που επηρεάζει άμεσα την οδική ασφάλεια.

Αυτό ακριβώς αποτυπώνει η 5η ευρωπαϊκή έρευνα για την κοινή χρήση του οδικού δικτύου, που διεξήχθη από την Ipsos για λογαριασμό του Ίδρυμα VINCI Autoroutes. Τα ευρήματα βασίζονται στις απαντήσεις 12.403 Ευρωπαίων και σκιαγραφούν ένα περιβάλλον όπου σχεδόν κανείς δεν αισθάνεται πραγματικά ασφαλής.

Όλοι φοβούνται… όλους στον δρόμο

Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών του οδικού δικτύου δηλώνει ότι φοβάται την επικίνδυνη συμπεριφορά των άλλων, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα παραδέχονται ότι συστηματικά αγνοούν βασικούς κανόνες κυκλοφορίας.

Το 93% των χρηστών του οδικού δικτύου δηλώνει ότι φοβάται τη συμπεριφορά των υπολοίπων. Ωστόσο, αυτός ο φόβος δεν λειτουργεί αποτρεπτικά. Αντίθετα, συνοδεύεται από μια γενικευμένη αποδοχή παραβατικών πρακτικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετακίνησης.

Τι κάνουν οι οδηγοί αυτοκινήτων

Οι οδηγοί ΙΧ εμφανίζονται να συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία εντάσεων. Περισσότεροι από τους μισούς (51% των ερωτηθέντων) παραδέχονται ότι δεν χρησιμοποιούν πάντα τα φλας όταν προσπερνούν ή αλλάζουν λωρίδα, μια παράβαση που τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος. Ένα σημαντικό ποσοστό ανοίγει την πόρτα του οχήματος χωρίς να ελέγξει αν πλησιάζει ποδηλάτης, ενώ δε εν είναι λίγοι εκείνοι που καταλαμβάνουν χώρους που προορίζονται για πεζούς και ποδήλατα, όταν σταθμεύουν.

Οι πρακτικές αυτές, αν και συχνά θεωρούνται «μικρές παραβάσεις», δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες, ιδίως σε αστικά περιβάλλοντα με αυξημένη κυκλοφορία.

Η εικόνα των ποδηλατών

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη συμπεριφορά των ποδηλατών. Η έρευνα δείχνει ότι πολλοί κινούνται κατά διαστήματα στα πεζοδρόμια, περνούν με κόκκινο φανάρι ακόμη και όταν αυτό δεν επιτρέπεται, ή προσπερνούν βαρέα οχήματα από δεξιά, εκτιμώντας ότι ελέγχουν επαρκώς τις «νεκρές γωνίες».

Η αντίληψη ασφάλειας δεν συμβαδίζει πάντα με την πραγματικότητα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Δίκυκλα και πεζοί στο ίδιο μοτίβο

Οι οδηγοί μηχανοκίνητων δικύκλων παραδέχονται σε μεγάλο βαθμό ότι σταθμεύουν κατά καιρούς σε πεζοδρόμια ή σταματούν σε ζώνες που προορίζονται για ποδήλατα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιεί ποδηλατοδρόμους, παρά την απαγόρευση.

Από την άλλη πλευρά, οι πεζοί εμφανίζονται επίσης πρόθυμοι να αγνοήσουν κανόνες. Πάνω από τους μισούς παραδέχονται ότι διασχίζουν τον δρόμο με κόκκινο φανάρι, ενώ πολλοί επιλέγουν να περνούν εκτός διαβάσεων, ακόμη και όταν υπάρχει προστατευμένη διάβαση σε μικρή απόσταση. Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά το περπάτημα αποτελεί επίσης συχνή πρακτική.

Όλοι φοβούνται, όλοι συμβάλλουν

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι αντιφατικό αλλά απολύτως ενδεικτικό της κατάστασης: σχεδόν όλοι φοβούνται την επικίνδυνη συμπεριφορά των άλλων, αλλά ταυτόχρονα παραδέχονται ότι με τη δική τους στάση τροφοδοτούν αυτό το κλίμα ανασφάλειας.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση του Ιδρύματος VINCI Autoroutes, η βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας συνύπαρξης στον δρόμο προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας. Η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός των κανόνων και ο περιορισμός της παρορμητικότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση των ατυχημάτων και την προστασία των πιο ευάλωτων χρηστών.

