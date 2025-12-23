quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η πιο σκληροπυρηνική Mercedes-Benz κάνει όλα τα SUV να μοιάζουν “παιδικά”

ΤΡΙΤΗ | 23.12.2025
Autotypos Team
i-pio-skliropyriniki-mercedes-benz-kanei-ola-ta-suv-na-moiazoun-paidika-787472

H Mercedes-Benz γιορτάζει την 80η επέτειο ενός εμβληματικού μοντέλου με ένα πρωτότυπο στέλνει όλα τα SUV να πιούν το… γάλα τους

Η γερμανική μάρκα γιορτάζει τα 80 χρόνια ενός εμβληματικού μοντέλου πολλαπλών χρήσεων με ένα πρωτότυπο που συνδυάζει άνεση και ατελείωτες ικανότητες. Πρόκειται φυσικά για το θρυλικό Unimog, με το επετειακό πρωτότυπο να μοιάζει με ένα όχημα που μπορεί άνετα να σε μεταφέρει από ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην κορυφή ενός βουνού και πίσω.

Και μιας και μιλάμε για βουνά, πρόκειται για το ίδιο μοντέλο με το οποίο η Mercedes-Benz είχε ανέβει στο ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο του κόσμου, διατηρώντας για χρόνια ένα ρεκόρ που έσπασε τελικά η Porsche.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μια δήλωση «καινοτομίας και πάθους»

Έτσι περιγράφει αυτό το Unimog η CEO της Mercedes-Benz Special Trucks, Franziska Cusumano. Αυτό το Unimog μπορεί να «οργώσει» και τα δυσκολότερα μονοπάτια, ωστόσο, τώρα μπορεί να το κάνει με δερμάτινες ταπετσαρίες, ατμοσφαιρικό φωτισμό LED και την άνεση στο φουλ. Με λίγα λόγια, σου επιτρέπει να ξεπεράσεις κάθε εμπόδιο και να κατέβεις από μέσα χωρίς να μοιάζεις με… Σίγμα καλλιγραφικό.

Η επετειακή έκδοση βασίζεται στο Unimog U 4023, ενώ η ισχύς προέρχεται από έναν εξακύλινδρο κινητήρα με απόδοση 300 ίππων.

Πάνω απ’ όλα το στυλ

Μια ματιά σε αυτό το Unimog αρκεί για να καταλάβεις πως δεν πρόκειται για έναν απλό «εργάτη». Αυτό χάρη σε λεπτομέρειες όπως το γκρι ματ φινίρισμα, οι τροχοί αλουμινίου 20 ιντσών και το σύγχρονο σύστημα φωτισμού LED. Οι παραδοσιακοί καθρέπτες έχουν αντικατασταθεί με κάμερες (MirrorCam), κάτι που η Mercedes-Benz λέει πως μπορεί να βοηθήσει τόσο μέσα στην πόλη, όσο και σε off-road διαδρομές.

Η καμπίνα μπορεί να χωρέσει μέχρι και τέσσερα άτομα, τα οποία θα πρέπει να φροντίσουν να τινάξουν καλά τα ρούχα τους για να μην λερώσουν τα δέρματα υψηλής ποιότητας. Δεν γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να καθαρίσεις τις λάσπες από τα δερμάτινα πατάκια

Θα μπει στην παραγωγή;

Αυτό παραμένει άγνωστο, ωστόσο, το όχημα θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες με φόντο την πιθανότητα να μπει σε μια επόμενη φάση ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει πως το πιο «χλιδάτο» Unimog που έχουμε δει ποτέ μπορεί να καταφέρει να κυκλοφορήσει, αν πρώτα αποδείξει την αξία του. Το να το δούμε να κυκλοφορεί στους Ευρωπαϊκούς δρόμους βέβαια φαντάζει σχεδόν αδύνατον, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο για άλλα μέρη του κόσμου, προς… Αραβία μεριά.

Άλλωστε, είναι αρκετά πιο εύκολο να καθαρίσεις τα δερμάτινα πατάκια από λίγη άμμο, παρά από λάσπη.

Τι κρατάμε:

  • Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 80 χρόνια του εμβληματικού Unimog με μια ειδική έκδοση
  • Αυτή μπορεί άνετα να σε μεταφέρει από πεντάστερο ξενοδοχείο σε κορυφή βουνού και πίσω… «ατσαλάκωτο»
  • Το πολυτελές πρωτότυπο Unimog θα δοκιμαστεί, διατηρώντας κάποιες ελπίδες να μπει στην παραγωγή
Tags
#Mercedes
