Η ποιότητα της ασφάλτου στην Ελλάδα: Όσα δεν φαίνονται, αλλά καθορίζουν την ασφάλειά μας

Η ποιότητα ενός δρόμου δεν κρίνεται μόνο από την εμφάνισή του καθώς η σύνθεση της ασφάλτου και η φθορά των πετρωμάτων από την κυκλοφορία μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πρόσφυση των ελαστικών

Ένας δρόμος μπορεί να έχει απολύτως ομαλή επιφάνεια, χωρίς λακκούβες, ρωγμές ή άλλες εμφανείς φθορές, αλλά την κρίσιμη στιγμή να μην προσφέρει την απαραίτητη πρόσφυση για ένα απότομο φρενάρισμα. Κι αυτό γιατί η ποιότητα της ασφάλτου δεν καθορίζεται μόνο από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά και από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της.

Το πρόβλημα είναι ότι η απώλεια της αντιολισθηρότητας δεν γίνεται πάντοτε αντιληπτή από τον οδηγό. Ένας δρόμος μπορεί να φαίνεται άψογος, ενώ η επιφάνειά του έχει υποστεί μια μορφή φθοράς που αποκαλύπτεται κυρίως όταν βρέχει ή όταν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε όλη τη διαθέσιμη πρόσφυση των ελαστικών. Και αυτό, είναι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι διαθέτουμε υλικά υψηλών προδιαγραφών.

Τι κάνει έναν δρόμο να γλιστράει;

Αυτό που αποκαλούμε άσφαλτο είναι στην πραγματικότητα ένα μείγμα θραυστών πετρωμάτων, άμμου και ορυκτής σκόνης, τα οποία συγκρατούνται από ένα ασφαλτικό συνδετικό υλικό, που προέρχεται κυρίως από το πετρέλαιο. Αυτό που ονομάζουμε «πίσσα» δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση, τα αδρανή υλικά αποτελούν περίπου το 93-95% του συνολικού βάρους και λόγω αυτού του γεγονότος, η ποιότητά τους επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα του οδοστρώματος.

Ορισμένα πετρώματα λοιπόν, έχουν την τάση να λειαίνονται από τη συνεχή διέλευση των ελαστικών και από την έκθεση τους στα στοιχεία της φύσης. Η διαδικασία ονομάζεται στίλβωση και μπορεί σταδιακά να μειώσει την αντιολισθηρότητα, ακόμη και όταν η άσφαλτος δεν εμφανίζει ορατές φθορές.

Σημαντικό ρόλο παίζουν δύο χαρακτηριστικά της επιφάνειας: η μικροτραχύτητα, δηλαδή οι μικροσκοπικές ανωμαλίες των πετρωμάτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη τριβής, και η μακροτραχύτητα, δηλαδή τα διάκενα που υπάρχουν ανάμεσα στα «πετραδάκια» που συνιστούν την άσφαλτο και τα οποία, διευκολύνουν την απομάκρυνση του νερού κάτω από το ελαστικό.

Η μείωση της μικροτραχύτητας, περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης πρόσφυσης, ενώ η ανεπαρκής μακροτραχύυητα, μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες στο βρεγμένο, ειδικά σε υψηλότερες ταχύτητες, με το πολύ επικίνδυνο φαινόμενο της υδρολίσθησης.

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται εκτεταμένα ασβεστολιθικά αδρανή, κυρίως λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητάς τους. Ορισμένες κατηγορίες τους, ωστόσο, παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή αντοχή στη στίλβωση και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια γενική διαπίστωση, τουλάχιστον για το δευτερεύων οδικό δίκτυο της Ελλάδας: οι δρόμοι μας, γλιστράνε.

Το ζήτημα δεν είναι άγνωστο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ήδη από το 2013, το Υπουργείο Υποδομών είχε εκδώσει οδηγίες για τη βελτίωση της αντιολισθηρότητας υφιστάμενων τμημάτων του οδικού δικτύου, επισημαίνοντας το πρόβλημα της λείανσης των αδρανών από την κυκλοφορία.

Έχουμε καλύτερα πετρώματα, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε;

Η Ελλάδα διαθέτει και πετρώματα με χαρακτηριστικά που τα καθιστούν κατάλληλα για ασφαλτομείγματα υψηλής αντιολισθηρότητας. Επιστημονική μελέτη του 2007, για παράδειγμα, εξέτασε την αξιοποίηση περιδοτίτη από την περιοχή Παπάδες της Βόρειας Εύβοιας ως εναλλακτικού αδρανούς υλικού, για την οδοποιία.

Υπάρχουν επίσης εγχώρια παραγόμενα σκληρά αδρανή από επεξεργασμένη σκωρία χαλυβουργίας. Η ελληνική εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΟΣ διαθέτει τέτοια υλικά, με υψηλές τιμές αντίστασης στη στίλβωση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αντιολισθητικές ασφαλτικές στρώσεις.

Το ερώτημα είναι γιατί τέτοιες λύσεις δεν χρησιμοποιούνται ευρύτερα. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι το κόστος, ιδιαίτερα της μεταφοράς, καθώς τα αδρανή είναι βαριά υλικά και η απόσταση από το λατομείο ή το σημείο παραγωγής τους, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική βιωσιμότητα ενός έργου.

Υπάρχει επίσης η άποψη (μάλλον η φήμη…) ότι ορισμένα ελληνικά πετρώματα υψηλών προδιαγραφών κατευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού επειδή είναι ακριβότερα για εγχώρια χρήση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι πρόκειται για συστηματική πρακτική.

Το βέβαιο είναι ότι η οικονομικότερη επιλογή κατά την κατασκευή δεν είναι απαραίτητα και η καλύτερη μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής ενός δρόμου.

Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η αντιολισθηρότητα περιλαμβάνεται ρητά στους παράγοντες που εξετάζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 προβλέπει αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση του οδοστρώματος, την πρόσφυση και την αποστράγγιση. Αφορά κυρίως αυτοκινητοδρόμους και άλλους σημαντικούς οδικούς άξονες, ενώ η πρώτη συνολική αξιολόγηση του δικτύου που καλύπτει έπρεπε να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2024.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1097-8 καθορίζει τη μέθοδο μέτρησης της αντίστασης των αδρανών στη στίλβωση, μέσω του δείκτη PSV (Polished Stone Value). Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι γενικά η αντοχή του πετρώματος στη συγκεκριμένη μορφή φθοράς.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίος υποχρεωτικός συντελεστής πρόσφυσης για όλους τους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όρια και οι διαδικασίες ελέγχου εξαρτώνται από τις εθνικές προδιαγραφές και την κατηγορία της οδού.

Πόσο επηρεάζεται το φρενάρισμα;

Η σημασία της πρόσφυσης γίνεται πιο κατανοητή με ένα απλό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι δύο ίδια αυτοκίνητα, με τα ίδια ελαστικά, φρενάρουν από τα 80 χλμ./ώρα σε διαφορετικά οδοστρώματα.

Με έναν υποθετικό αποτελεσματικό συντελεστή τριβής 0,70, η θεωρητική απόσταση ακινητοποίησης είναι περίπου 36 μέτρα. Αν ο συντελεστής μειωθεί στο 0,40, η απόσταση αυξάνεται στα 63 μέτρα.

Μιλάμε δηλαδή για 27 επιπλέον μέτρα, περισσότερο από το μήκος πέντε συνηθισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.

Πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό, όχι για πραγματικές μετρήσεις σε ελληνικούς δρόμους. Δεν περιλαμβάνει τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού και θεωρεί σταθερή την αποτελεσματική τριβή κατά το φρενάρισμα. Αποτυπώνει, ωστόσο, πόσο σημαντική μπορεί να γίνει η κατάσταση του οδοστρώματος.

Μπορεί να αποκατασταθεί η πρόσφυση και τελικά, γίνονται ελέγχοι;

Η απάντηση είναι ναι, χωρίς να απαιτείται πάντοτε πλήρης αντικατάσταση της ασφάλτου. Μια διαθέσιμη μέθοδος είναι η σφαιροδιοβολή (shot blasting), κατά την οποία ειδικά μηχανήματα εκτοξεύουν με πολύ μεγάλη δύναμη κονιορτοποιημένα πετρώματα προς το οδόστρωμα (σκεφτείτε κάτι σαν την αμμοβολή) «αγριεύοντας» την επιφάνεια του δρόμου και αποκαθιστώντας μέρος της τραχύτητάς του.

Η πρόσφυση μπορεί επίσης να ελεγχθεί με ειδικό εξοπλισμό, όπως τα συστήματα Grip Tester και SCRIM. Τέτοιες μετρήσεις πραγματοποιούνται και στην Ελλάδα, χωρίς όμως να υπάρχει δημόσια διαθέσιμη, ενιαία εικόνα της αντιολισθητικής κατάστασης ολόκληρου του οδικού δικτύου.

Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο ζήτημα. Γιατί η ασφάλεια ενός δρόμου δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο όταν εμφανιστούν λακκούβες ή άλλες φθορές. Η συστηματική μέτρηση της αντιολισθηρότητας μπορεί να εντοπίσει προβλήματα προτού γίνουν αντιληπτά από τους οδηγούς.

Όσο σύγχρονο κι αν είναι ένα αυτοκίνητο και όσο καλά ελαστικά κι αν διαθέτει, η πρόσφυση παραμένει αποτέλεσμα της συνεργασίας ελαστικού και οδοστρώματος. Και όταν το δεύτερο δεν προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες, ακόμη και τα αποτελεσματικότερα συστήματα πέδησης έχουν περιορισμένες δυνατότητες.