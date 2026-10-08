Η πόλη όπου απαγορεύεται να έχεις μαύρο αυτοκίνητο

Στην Ασγκαμπάτ, τα λευκά αυτοκίνητα κυριαρχούν για έναν ασυνήθιστο λόγο: οι περιορισμοί στο χρώμα αμαξώματος έφτασαν να αναγκάζουν ιδιοκτήτες να ξαναβάψουν τα οχήματά τους.

Φαντάσου να αγοράζεις το αυτοκίνητο που ήθελες, να το συντηρείς κανονικά και κάποια στιγμή να μαθαίνεις ότι δεν μπορείς να το κυκλοφορήσεις επειδή είναι… μαύρο. Ούτε επειδή ρυπαίνει υπερβολικά ούτε επειδή έχει κάποια επικίνδυνη μετατροπή. Απλώς επειδή το χρώμα του δεν ταιριάζει με εκείνο που θέλουν οι αρχές. Στην Ασγκαμπάτ, την πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, αυτή η παράξενη συνθήκη έχει αποτελέσει πραγματικότητα για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Η εντυπωσιακή παρουσία λευκών οχημάτων στους δρόμους της συνδέεται με περιορισμούς που εφαρμόστηκαν στα σκούρα χρώματα, με αναφορές ακόμη και για απομάκρυνση αυτοκινήτων από την κυκλοφορία και υποχρεωτική αλλαγή βαφής.

Μια πρωτεύουσα ντυμένη στα λευκά

Για να καταλάβει κανείς την ιστορία των αυτοκινήτων, πρέπει πρώτα να κοιτάξει τα κτίρια. Η Ασγκαμπάτ έχει μετατρέψει το λευκό μάρμαρο σε βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της, με ολόκληρα συγκροτήματα και μεγάλες λεωφόρους να ακολουθούν την ίδια αισθητική. Η κλίμακα είναι τέτοια ώστε η πόλη μπήκε στα Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness το 2013, για τη μεγαλύτερη πυκνότητα κτιρίων με επένδυση λευκού μαρμάρου. Η καταγραφή αφορούσε 543 κτίρια σε έκταση 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με τη συνολική επιφάνεια της μαρμάρινης επένδυσης να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για επενδύσεις κτιρίων, όχι για οικοδομήματα κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μάρμαρο. Ακόμη κι έτσι, όμως, οι αριθμοί εξηγούν γιατί το λευκό έχει ταυτιστεί τόσο έντονα με την εικόνα της πρωτεύουσας. Και, όπως αποδείχθηκε, η συγκεκριμένη χρωματική προτίμηση δεν περιορίστηκε στην αρχιτεκτονική.

Από τις εισαγωγές στις υποχρεωτικές βαφές

Η ιστορία των περιορισμών στα αυτοκίνητα άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστή το 2015, όταν εμφανίστηκαν αναφορές για απαγόρευση εισαγωγής μαύρων οχημάτων, αλλά και άλλων χρωμάτων, όπως το σκούρο μπλε και το κόκκινο. Στις αρχές του 2018, το θέμα πήρε διαφορετικές διαστάσεις. Δημοσιεύματα περιέγραφαν περιστατικά στα οποία σκούρα αυτοκίνητα μεταφέρονταν από τις αρχές σε χώρους φύλαξης. Για να τα παραλάβουν, οι ιδιοκτήτες έπρεπε να δεσμευτούν ότι θα τα έβαφαν λευκά ή ασημί. Η επιλογή χρώματος είχε πλέον μετατραπεί σε προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσει κάποιος το όχημά του. Για τον οδηγό, αυτό σήμαινε έξοδα που δεν είχε υπολογίσει, αναμονή και ενδεχομένως απώλεια του μεταφορικού μέσου με το οποίο εργαζόταν. Ρεπορτάζ της ίδιας περιόδου κατέγραφαν αυξήσεις στις τιμές των βαφείων, καθώς περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούσαν ταυτόχρονα την ίδια υπηρεσία. Την άνοιξη του 2018 ακολούθησαν αναφορές για διεύρυνση των περιορισμών και σε άλλα χρώματα. Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η παρουσία του λευκού στους δρόμους, διαμορφώνοντας την εικόνα για την οποία η Ασγκαμπάτ είναι σήμερα γνωστή.

Γιατί τέτοια επιμονή στο λευκό;

Η πολιτική αυτή συνδέθηκε με τον τότε πρόεδρο Γκουρμπανγκουλί Μπερντιμουχαμέντοφ και την ιδιαίτερη προτίμησή του στο λευκό. Η συγκεκριμένη αισθητική εμφανιζόταν συστηματικά στη δημόσια εικόνα του, από τα ρούχα μέχρι τα λευκά άλογα και το περιβάλλον των επίσημων εμφανίσεών του. Παράλληλα, ως εξήγηση για τους περιορισμούς προβλήθηκε και το θερμό κλίμα: τα σκούρα χρώματα απορροφούν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία και θερμότητα. Ωστόσο, η σύνδεση της επιλογής χρώματος με τις προτιμήσεις της πολιτικής ηγεσίας αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο των σχετικών ρεπορτάζ. Η επιμονή έφτασε μέχρι τις λεπτομέρειες. Το 2021 καταγράφηκαν απαιτήσεις στην περιφέρεια Λεμπάπ για λευκή βαφή ακόμη και σε εξαρτήματα, όπως οι μάσκες και τα πλαίσια των φωτιστικών σωμάτων. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκούσε ένα ανοιχτόχρωμο αμάξωμα.

Είναι πράγματι όλα τα αυτοκίνητα λευκά;

Η φράση «η πόλη όπου επιτρέπονται μόνο λευκά αυτοκίνητα» περιγράφει παραστατικά την κατάσταση, αλλά χρειάζεται προσοχή όταν παρουσιάζεται ως απόλυτος, σημερινός κανόνας. Οι αναφορές διαφέρουν ανά περίοδο ως προς τις αποδεκτές αποχρώσεις και την εφαρμογή των περιορισμών. Στο πρόσφατο δημοσίευμα του ClassicCars.com, επισκέπτης της πόλης περιγράφει κυκλοφορία κυρίως λευκών αυτοκινήτων, αλλά και οχημάτων σε ασημί ή πολύ ανοιχτές χρυσαφί αποχρώσεις. Η ίδια μαρτυρία αναφέρει αυστηρές απαιτήσεις καθαριότητας, με τα σκονισμένα οχήματα που επιστρέφουν από την έρημο να πρέπει να πλυθούν πριν μπουν στην πόλη. Αυτή η περιγραφή αποτυπώνει την εμπειρία του επισκέπτη, χωρίς να αποτελεί από μόνη της πλήρη καταγραφή των ισχυόντων κανονισμών. Άλλωστε, υπάρχουν και δημοσιεύματα που αναφέρουν χαλάρωση ή άρση της παλαιότερης απαγόρευσης, ενώ νεότερες ταξιδιωτικές περιγραφές εξακολουθούν να μιλούν για περιορισμούς. Η κυριαρχία του λευκού είναι σαφής· το ακριβές σημερινό πλαίσιο λιγότερο. Αυτό που κάνει την Ασγκαμπάτ τόσο ιδιαίτερη για έναν φίλο του αυτοκινήτου είναι η ιστορία πίσω από την ομοιομορφία της. Εκεί, η απόχρωση του αμαξώματος έφτασε να καθορίζει αν ένα αυτοκίνητο θα έμενε στον δρόμο ή θα κατέληγε στο βαφείο. Και η συνηθισμένη ερώτηση στην έκθεση, «σε τι χρώμα το θέλετε;», απέκτησε πολύ διαφορετικό νόημα.