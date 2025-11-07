Η Porsche έχει βρει ένα τρόπο ώστε να «φτιάχνει» απίστευτα τους οδηγούς στα τούνελ

Το «σήραγγα mode» κάνει αυτόματα όλα όσα ένας ενθουσιώδης «petrolhead» θα έκανε διασχίζοντας ένα τούνελ

Το να τρυπήσεις ένα βουνό και να περάσεις δρόμο μέσα από αυτό, αποτελεί κοινό τόπο σε όλα τα έργα των σύγχρονων οδικών υποδομών. Τα τούνελ μπορεί να είναι εντυπωσιακά ως κατασκευαστικά έργα, για άλλος κλειστοφοβικά και για μερικούς, που έχουν αυτοκίνητα με ωραία «λαλιά», ευκαιρία για να ακούσουν με ηχώ και ένταση το «τραγούδι» των εξατμίσεων.

Το σενάριο είναι απλό, με το που βρεθεί κάποιος μέσα στον εξαιρετικής ακουστικής σωλήνα, κατεβάζει τα παράθυρα, κατεβάζει και μια σχέση και στροφάρει το μοτέρ για να τους σηκωθεί. Η τρίχα.

Η Porsche γνωρίζει ότι τα αυτοκίνητα της προφέρονται ιδανικά για να σηκώνουν τρίχες με τον ήχο τους και επίσης ξέρει ότι πολλοί ιδιοκτήτες επιδίδονται σε αυτή την πρακτική όταν οι συνθήκες προσφέρουν την κατάλληλη ακουστική. Έτσι λοιπόν, σκέφτεται να αυτοματοποιήσει την όλη διαδικασία.

Το Tunnel Mode, είναι μια gadget λειτουργία που έχει πατενταριστεί από την εταιρεία. Αρχικά, χρησιμοποιεί την κάμερα του αυτοκινήτου για να ανιχνεύσει ότι επίκειται διέλευση από σήραγγα. Τότε, κατεβάζει τα παράθυρα αλλά και μια σχέση στο κιβώτιο, ώστε οι στροφές του μοτέρ να «τσιμπήσουν». Παράλληλα, επιλέγεται αυτόματα το Sport Mode και αν το μοντέλο υποστηρίζει active exhaust με κινούμενα κλαπέτα, τα ανοίγει… «τέντα».

Αλλά δεν κάνει μόνο αυτά, καθότι λαμβάνει υπόψη και την θερμοκρασία περιβάλλοντος, ρυθμίζοντας ανάλογα τον κλιματισμό, ώστε να μην κρυώσουν ή ζεσταθούν οι επιβαίνοντες.

Το σύστημα λειτουργεί όμως και αντίστροφα για όσους επιθυμούν χαμηλό προφίλ ή τους πονάει το κεφάλι του και «δεν θέλουν σήμερα.

Σε αυτή την «ξενέρωτη» λειτουργία, το «Tunnel Mode» ανεβάζει τα παράθυρα, επιλέγει ήπιο Drive Mode και μια σχέση πάνω στο κιβώτιο, ενώ κλείνει τα κλαπέτα του active συστήματος εξαγωγής, ώστε ο η διέλευση του αυτοκινήτου από το τούνελ να είναι όσο το δυνατόν πιο «ήσυχη».

Ακόμη δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για το πότε (και αν…) το Tunnel Mode θα διατίθεται ως στοιχείο εξοπλισμού (ή ενημέρωση λογισμικού) στα μοντέλα της Porsche, οπότε οι ιδιοκτήτες θα ζούνε αυτό το απίστευτο μαρτύριο του να τα κάνουν όλα χειροκίνητα, αν θέλουν «τουνελίσια» ηχητική πανδαισιά. Μιλάμε για δράμα, πραγματικά στενάχωρο…

