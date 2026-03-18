Η Porsche ετοιμάζει κιβώτιο που μπορεί να αλλάζει από αυτόματο σε χειροκίνητο – Ποιος το έκανε πρώτος;

Η Porsche κρατά το χειροκίνητο ζωντανό με ένα σύστημα που αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα κιβώτια ταχυτήτων

Η Porsche δουλεύει πάνω σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιδέα, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα κιβώτια ταχυτήτων. Το νέο σύστημα ουσιαστικά γεφυρώνει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ σε αυτόματο και χειροκίνητο με ένα νέο κιβώτιο που συνδυάζει τα καλύτερα των δύο κόσμων.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία επιχειρεί να διατηρήσει την αίσθηση του χειροκίνητου κιβωτίου χωρίς να θυσιάσει την ευκολία ενός αυτόματου, ωστόσο, η προσέγγιση της Porsche είναι αρκετά διαφορετική.

Το χειροκίνητο αρνείται να «πεθάνει»

Τι κι αν τα χειροκίνητο κιβώτια γίνονται ολοένα και πιο σπάνια, με αρκετές εταιρείες να τα έχουν ήδη αποσύρει; Πάντα θα υπάρχουν οι «ρομαντικοί» που προτιμούν τη μηχανική του αίσθηση και το αίσθημα της πραγματικής σύνδεσης του οδηγού με το αυτοκίνητο. Η Porsche δεν είναι μια από αυτές τις εταιρείες, αφού προσφέρει ακόμα το χειροκίνητο κιβώτιο σε μοντέλα όπως η 911 Carrera T.

Η νέα πατέντα, η οποία υποβλήθηκε το 2024 αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε μέχρι τις αρχές Μαρτίου, δείχνει την ξεκάθαρη διάθεση της εταιρείας να κρατήσει το χειροκίνητο κιβώτιο ζωντανό. Στο μυαλό των πιο μυημένων θα έρχεται πιθανότατα το σύστημα “Light Speed Transmission” της Koenigsegg, ωστόσο, οι ομοιότητες αρχίζουν και τελειώνουν στη φιλοσοφία.

Από αυτόματο σε χειροκίνητο με το πάτημα ενός κουμπιού

Ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημες λεπτομέρειες γύρω από τη λειτουργία του, το νέο σύστημα “shift-by-wire” ουσιαστικά προσφέρει την επιλογή εναλλαγής μεταξύ των δύο διαφορετικών τύπων κιβωτίου μέσω προσομοίωσης, χωρίς κάποια αλλαγή στη μηχανική διάταξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το CarBuzz, το νέο κιβώτιο της Porsche λειτουργεί σαν αυτόματο, με τον επιλογέα ταχυτήτων μπορεί να κινείται εμπρός και πίσω, εναλλάσσοντας μεταξύ Drive, Neutral και Reverse. Ωστόσο, διαθέτει επίσης το κλασσικό “H pattern” των χειροκίνητων, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέγει μόνος του ταχύτητα όπως ακριβώς θα έκανε και σε ένα χειροκίνητο κιβώτιο.

Αισθητήρες παρακολουθούν τις κινήσεις του επιλογέα, με ελατήρια και ηλεκτροκινητήρες να προσομοιώνουν την αίσθηση της αλλαγής ταχυτήτων. Αυτό επιτρέπει στο αυτοκίνητο να προσφέρει μια εμπειρία παρόμοια με αυτή ενός χειροκίνητου, χωρίς όμως να γίνει κάποια αλλαγή στο κιβώτιο ταχυτήτων, είτε αυτό πρόκειται για ένα τυπικό αυτόματο με μετατροπέα ροπής είτε για κιβώτια διπλού συμπλέκτη.

Το μεγάλο στοίχημα της Porsche

Ενώ η νέα πατέντα προκαλεί σίγουρα ενθουσιασμό στις τάξεις των πιο ρομαντικών, μένει να δούμε αν θα καταφέρει βρει τον δρόμο της προς ένα μοντέλο παραγωγής. Πολλές είναι οι πατέντες που προκάλεσαν ενθουσιασμό στο κοινό αλλά τελικά έμειναν στο… ράφι, ωστόσο, η κίνηση δείχνει την ξεκάθαρη επιθυμία της Porsche να κρατήσει ζωντανό το χειροκίνητο κιβώτιο και ταιριάζει απόλυτα με τη “fun-to-drive” φιλοσοφία της γερμανικής μάρκας.

Θα δούμε το νέο σύστημα της Porsche σε μοντέλα παραγωγής; – Άγνωστό, ωστόσο, η Porsche θέλει να δώσει νέα ζωή στο χειροκίνητο, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα κιβώτια ταχυτήτων.

Πηγή: Motor1.com