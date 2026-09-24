Η Skoda έχει γίνει η νέα Porsche μέσα στο Volkswagen Group – Τι σημαίνει αυτό;

Σύμφωνα με αναλυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Skoda έχει γίνει η νέα Porsche μέσα στον όμιλο Volkswagen και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν

Το 2025 η Porsche είδε τη λειτουργική απόδοση επί των πωλήσεων να βυθίζεται από 14,1% το 2024 σε μόλις 1,1%. Αντίθετα, η Skoda διατήρησε σταθερά το 8,3%, ακριβώς όπως και το προηγούμενο έτος. Ο αναλυτής, Matthias Schmidt, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι «η τσεχική μάρκα έχει ουσιαστικά γίνει η νέα Porsche του ομίλου».

Απόδοση επί των πωλήσεων και όχι απλά περιθώρια κέρδους

Και οι δύο εταιρείες δημοσιεύουν τη λειτουργική απόδοση επί των πωλήσεων (operating return on sales), δηλαδή το λειτουργικό κέρδος διαιρεμένο με τα έσοδα από πωλήσεις. Το 8,3% της Skoda με το 1,1% της Porsche είναι λοιπόν απολύτως συγκρίσιμα. Η μεγάλη διαφορά είναι δύσκολο να αγνοηθεί μετά την απότομη πτώση της άλλοτε «μηχανής κερδών», Porsche. Για το 2026 η μάρκα από το Zuffenhausen προβλέπει ανάκαμψη, με λειτουργική απόδοση μεταξύ 5,5% και 7,5%.

Η Porsche πιέζεται από πολλές πλευρές ταυτόχρονα: σημαντική αποδυνάμωση της ζήτησης στην Κίνα, εντονότερος ανταγωνισμός, δασμοί που αυξάνουν το κόστος και μια μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση που δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί. Η εταιρεία απαντά με στρατηγική «αξία αντί για όγκο», εστιάζοντας σε μοντέλα υψηλότερου περιθωρίου κέρδους.

Η Skoda κάνει σωστά τα «βαρετά» πράγματα

Η αντιστροφή των ρόλων είναι ιδιαίτερα άβολη για τον όμιλο, καθώς η Porsche θεωρούνταν ένα από τα κοσμήματά του. Η Skoda, από την άλλη, κάνει ήσυχα και σωστά τη δουλειά της. Μοντέλα όπως το Octavia και η άφιξη πιο προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων συμβάλλουν στα ισχυρά αποτελέσματα.

Στην άμυνα της Porsche πρέπει να σημειωθεί ότι το 1,1% επηρεάστηκε έντονα από «έκτακτες δαπάνες περίπου 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ» το 2025. Το ποσοστό αυτό δεν αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της μάρκας. Αντίθετα, το 8,3% της Skoda δεν προήλθε από κάποιο εφάπαξ κέρδος. Συνοδεύτηκε από ρεκόρ εσόδων, ρεκόρ λειτουργικού κέρδους και πάνω από ένα εκατομμύριο παραδόσεις.

Διαφορετικοί ρόλοι μέσα στον όμιλο

Η Skoda δεν πρόκειται να γίνει premium μάρκα. Ένα Superb δεν είναι Panamera και ένα Kodiaq δεν είναι Cayenne. Κανείς δεν θα μπερδέψει ένα σαλόνι Skoda με ένα της Porsche. Το θέμα, όμως, δεν είναι αυτό. Η σημασία της Porsche για τον όμιλο δεν ήταν μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά τα χρήματα που αυτά έφερναν στον όμιλο. Για χρόνια ήταν η μάρκα που αποδείκνυε τι μπορεί να συνεισφέρει ένα premium brand στο σύνολο.

Τώρα αυτή η φόρμουλα έχει χτυπήσει σε σοβαρό εμπόδιο. Η Porsche ξοδεύει δισεκατομμύρια για να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική προϊόντων, να διορθώσει τα σχέδια ηλεκτροκίνησης, να αντιμετωπίσει τη μειωμένη ζήτηση στην Κίνα και να προστατεύσει τη θέση της σε μια ολοένα πιο ανταγωνιστική αγορά πολυτελείας. Η Skoda, αντίθετα, κάνει κάτι λιγότερο εντυπωσιακό αλλά ιδιαίτερα χρήσιμο: πουλάει πρακτικά αυτοκίνητα σε προσιτές τιμές και παράγει σταθερά υγιή λειτουργική απόδοση.

Αυτό ακριβώς κάνει τη σύγκριση ενδιαφέρουσα. Η Skoda δεν χρειάζεται να γίνει Porsche. Αρκεί να συνεχίσει να κάνει σωστά αυτό που ήδη κάνει, όσο η Porsche προσπαθεί να ξαναχτίσει την κερδοφορία που κάποτε την καθιστούσε το κοσμημα του ομίλου.