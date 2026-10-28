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Η Skoda θέλει να εκτυπώνεις αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου στο σπίτι

ΤΕΤΑΡΤΗ | 28.10.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Κατεβάζεις δωρεάν το σχέδιο, βάζεις τον 3D εκτυπωτή να δουλέψει και προσθέτεις στο αυτοκίνητό σου μια ποτηροθήκη, μια βάση κινητού ή μια θήκη οργάνωσης. Η Skoda μεταφέρει τη φιλοσοφία Simply Clever στο σπίτι, με λύσεις ακόμη και για μοντέλα που έχουν σταματήσει να παράγονται.

Μια επιπλέον ποτηροθήκη, ένα σημείο για να μαζεύονται τα καλώδια ή μια θήκη που αξιοποιεί καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα στο αυτοκίνητο λίγο πιο εύκολη. Συνήθως, η αναζήτηση ξεκινά από τον κατάλογο αξεσουάρ ή κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Skoda προτείνει πλέον έναν διαφορετικό τρόπο: να κατεβάσεις το ψηφιακό σχέδιο και να κατασκευάσεις το αξεσουάρ μόνος σου, χρησιμοποιώντας έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Η νέα πρωτοβουλία ονομάζεται Printly Clever και επεκτείνει τη γνωστή φιλοσοφία Simply Clever της τσεχικής μάρκας. Μέσω του επίσημου προφίλ της στην πλατφόρμα Printables.com, η Skoda διαθέτει δωρεάν αρχεία για την εκτύπωση πρακτικών αξεσουάρ, σχεδιασμένων από τις ομάδες καινοτομίας, μηχανικών και σχεδιαστών της. Σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που προσφέρει τέτοια αξεσουάρ μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας.

Τι μπορείς να εκτυπώσεις

Η συλλογή επικεντρώνεται στην οργάνωση και την αξιοποίηση των χώρων της καμπίνας. Περιλαμβάνει ποτηροθήκες, κουτιά για κέρματα, εξαρτήματα τακτοποίησης καλωδίων, βάσεις τηλεφώνου και γαντζάκια για καλώδια USB ή καπέλα, τα οποία τοποθετούνται στις θήκες πίσω από τα καθίσματα. Πολλά από τα αξεσουάρ αξιοποιούν υπάρχουσες αποθηκευτικές θέσεις, χωρίς να απαιτούν μετατροπές στο ίδιο το αυτοκίνητο. Η λογική είναι απλή: αντί να αλλάξει η διαμόρφωση της καμπίνας, προστίθεται ένα εξάρτημα που κάνει έναν ήδη διαθέσιμο χώρο πιο χρήσιμο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το σχέδιο που τον ενδιαφέρει, να κατεβάσει το αρχείο και να το εκτυπώσει στον δικό του 3D εκτυπωτή. Η Skoda δίνει επίσης τη δυνατότητα προσαρμογής των αρχείων στις προσωπικές ανάγκες, προσθέτοντας ένα στοιχείο εξατομίκευσης που δεν υπάρχει πάντα στα έτοιμα αξεσουάρ του εμπορίου. Δωρεάν είναι τα ψηφιακά σχέδια, επομένως η κατασκευή εξακολουθεί να προϋποθέτει πρόσβαση σε κατάλληλο εκτυπωτή και το αντίστοιχο υλικό εκτύπωσης.

Ειδικές λύσεις για Epiq και Peaq

Πέρα από τα αξεσουάρ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα μοντέλα, η συλλογή περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένες λύσεις για τα Skoda Epiq και Peaq. Ανάμεσά τους βρίσκονται καλύμματα για ποτηροθήκες, ένας δίσκος οργάνωσης για τον αποθηκευτικό χώρο Jumbo Box, ειδικά ένθετα και βάσεις, καθώς και ένας οργανωτής για το κάτω τμήμα της κονσόλας. Για το αναδιπλούμενο τραπεζάκι του Peaq υπάρχει επίσης μια πρόσθετη ποτηροθήκη που κουμπώνει επάνω του και μπορεί να φιλοξενήσει τόσο κανονικά όσο και μεγαλύτερα ποτήρια. Σύμφωνα με τη Skoda, οι συγκεκριμένες λύσεις προέκυψαν από αιτήματα της κοινότητας. Τα σχόλια των χρηστών στο Printables βοηθούν την ομάδα να αποφασίζει ποια αξεσουάρ θα αναπτύξει στη συνέχεια, ώστε ο κατάλογος να εμπλουτίζεται με βάση πραγματικές ανάγκες της καθημερινής χρήσης.

Αξεσουάρ και για παλαιότερα Skoda

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της πρωτοβουλίας είναι ότι δεν περιορίζεται στα αυτοκίνητα της σημερινής γκάμας. Η εταιρεία αναφέρει ότι η συλλογή καλύπτει και αρκετά μοντέλα που έχουν σταματήσει να παράγονται, δίνοντας στους ιδιοκτήτες τους πρόσβαση σε νέες πρακτικές προσθήκες. Η ιδέα εξελίχθηκε έπειτα από τη θετική ανταπόκριση στα τρισδιάστατα μοντέλα αυτοκινήτων που είχε διαθέσει προηγουμένως η Skoda για εκτύπωση. Αυτή τη φορά, όμως, το αποτέλεσμα βρίσκει θέση μέσα στο πραγματικό αυτοκίνητο και εξυπηρετεί μια καθημερινή ανάγκη. Για την εταιρεία, η διάθεση ψηφιακών σχεδίων επιτρέπει επίσης την ανάπτυξη νέων λύσεων χωρίς τους χρόνους προετοιμασίας, τον ειδικό εξοπλισμό παραγωγής και τα αποθέματα που απαιτεί η συμβατική κατασκευή αξεσουάρ. Για τον ιδιοκτήτη, η διαδικασία ξεκινά από την επίσημη σελίδα printables.com/@Skoda, όπου μπορεί να αναζητήσει τα διαθέσιμα σχέδια και να επιλέξει όσα ταιριάζουν στο αυτοκίνητό του.

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Tags
#Skoda#Skoda Epiq#Skoda Peaq
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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