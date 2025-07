Η τεχνολογία που εξοικονομεί καύσιμο αλλά εκνευρίζει τους πάντες – Ίσως καταργηθεί

Μία από τις πιο απλές και αποδοτικές τεχνολογίες για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση. Η τεχνολογία Start/Stop, που σβήνει τον κινητήρα όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο και τον επανεκκινεί πριν ξεκινήσει το όχημα να κινείται, βοηθά κάθε χρόνο στην εξοικονόμηση εκατομμυρίων λίτρων βενζίνης. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως προκαλεί τόσο μεγάλη ενόχληση στους οδηγούς, που πλέον μπαίνει στο στόχαστρο όχι μόνο των καταναλωτών, αλλά και των ίδιων των ρυθμιστικών αρχών.

Start/stop technology: where your car dies at every red light so companies get a climate participation trophy. EPA approved it, and everyone hates it, so we’re fixing it. pic.twitter.com/zFhijMyHDe

— Lee Zeldin (@epaleezeldin) May 12, 2025