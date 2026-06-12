Η Βόρεια Κορέα έχει ένα πρόβλημα με τα αυτοκίνητα που δεν το περίμενε κανείς!

Ποιος θα περίμενε ότι η συγκεκριμένη χώρα θα παρουσίαζε ένα ξεκάθαρα… «δυτικό – καπιταλιστικό» θέμα στους δρόμους της

Η εικόνα που έχουμε οι περισσότεροι για τους δρόμους της Πιονγιάνγκ είναι αυτή των τεράστιων, άδειων λεωφόρων, όπου ελάχιστα κρατικά οχήματα κυκλοφορούν και η κίνηση ρυθμίζεται από τις διάσημες γυναίκες τροχονόμους.

Όχι ότι έχουμε πολλές καταγραφές από την Βόρεια Κορέα –και αμφιβάλουμε στο ότι τα ελάχιστα που έχουμε δει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα- αλλά δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι τους δρόμους της χώρας με κίνηση.

Γιατί εκτός του ότι ο Κιμ ως υπέρλαμπρος ηγέτης θα το είχε λύσει το θέμα, το ΙΧ όχημα είναι κάτι που σπανίζει στην Βόρεια Κορέα. Σωστά; Όχι κατά πως φαίνεται, αφού η πραγματικότητα στην πρωτεύουσα αλλάζει δραματικά, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που μέχρι πρόσφατα φαινόταν αδιανόητο για τη χώρα: το κυκλοφοριακό κομφούζιο και την έντονη έλλειψη θέσεων στάθμευσης!

Το φαινόμενο αυτό προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Βόρεια Κορέα βρίσκεται υπό αυστηρότατο καθεστώς διεθνών κυρώσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (κυρίως μετά την αποχώρησή της από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων και τις πρώτες δοκιμές της).

Οι κυρώσεις αυτές απαγορεύουν ρητά την εισαγωγή ειδών πολυτελείας —στα οποία περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα— καθώς και τη μεταφορά πετρελαιοειδών. Παρ’ όλα αυτά, η ιδιωτική αυτοκίνηση γνωρίζει πρωτοφανή άνθιση.

Πώς γεμίζουν οι δρόμοι παρά το εμπάργκο;

Η απάντηση κρύβεται στο ανεπίσημο, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό δίκτυο λαθρεμπορίου στα σύνορα με την Κίνα. Έρευνες (όπως του Center for Advanced Defense Studies) έχουν αποκαλύψει ότι τα οχήματα αλλάζουν χέρια πολλές φορές μέσω «γκρίζων» καναλιών στην επαρχία Τζιλίν της Κίνας προτού περάσουν τα σύνορα.

Ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισκεπτών δείχνει ότι στους δρόμους της Πιονγιάνγκ κυκλοφορούν πλέον πάρα πολλά κινεζικά μοντέλα με εταιρείες όπως η Geely, η Changan και η Chery να κυριαρχούν, ενώ παράλληλα καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση στις εισαγωγές κινεζικών ανταλλακτικών, ελαστικών και λιπαντικών.

Σποραδικά εμφανίζονται ακόμη και γερμανικά αυτοκίνητα (όπως Audi και BMW), με τις μητρικές εταιρείες να δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν έχουν καμία εμπορική δραστηριότητα με τη χώρα, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη παράνομων δικτύων μεταπώλησης.

Η «έκρηξη» των πινακίδων και το χάος του πάρκινγκ

Αν και οι επίσημες κινεζικές εξαγωγές δεν καταγράφουν πώληση αυτοκίνητων προς τη Βόρεια Κορέα λόγω των κυρώσεων, η αύξηση είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού. Οι κίτρινες πινακίδες, που αντιστοιχούν σε ιδιωτικά οχήματα, φέρουν πλέον πενταψήφιους αριθμούς (ξεπερνώντας τις 10.000). Αναλυτές από ινστιτούτα της Σεούλ εκτιμούν ότι ο αριθμός των ιδιωτικών αυτοκινήτων στην πρωτεύουσα ενδέχεται σύντομα να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τις 20.000.

Αυτός ο διπλασιασμός των οχημάτων έχει φέρει την ελλιπή υποδομή της Πιονγιάνγκ στα όριά της, με την εύρεση θέσης στάθμευσης έχει μετατραπεί σε καθημερινό Γολγοθά. Στην ανάγκη αυτή έχουν δημιουργηθεί άτυποι χώροι στάθμευσης με «παρκαδόρους» που εισπράττουν αμοιβές για να εξασφαλίσουν μια θέση στο πεζοδρόμιο ή σε αλάνες.

Το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που έφτασε μέχρι την κορυφή της κρατικής ιεραρχίας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να επιθεωρεί έναν από τους ελάχιστους υπόγειους χώρους στάθμευσης της πόλης, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι το καθεστώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα, απρόσμενη πραγματικότητα των… δυτικών κυκλοφοριακών προβλημάτων.