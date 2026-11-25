Ο άνθρωπος που έφτιαξε την ηλεκτρική Nevera ήταν εκείνος που συγκρούστηκε με τον όμιλο Volkswagen για να κρατήσει ζωντανό τον βενζινοκινητήρα της Bugatti. Και το έκανε προτού καν αναλάβει τη γαλλική μάρκα.

«Δεν θέλω να φτιάξω ηλεκτρική Bugatti». Δύσκολα θα περίμενε κανείς να ακούσει αυτή τη φράση από τον Mate Rimac. Ο Κροάτης επιχειρηματίας ίδρυσε τη Rimac Automobili, την εταιρεία που εξέλιξε το ηλεκτρικό hypercar Nevera, και σήμερα είναι διευθύνων σύμβουλος της Bugatti Rimac. Όπως αφηγήθηκε στο podcast του Classic Driver, αυτή ήταν η απάντησή του όταν στελέχη της Volkswagen και της Porsche του ζήτησαν να εξελίξει μια αμιγώς ηλεκτρική διάδοχο της Chiron. Μέχρι τότε, πάντως, ο γερμανικός όμιλος είχε ήδη εξετάσει μια ακόμη ιδέα.

Γιατί έμεινε στα χαρτιά το ηλεκτρικό SUV της Bugatti

Γύρω στο 2020, ο όμιλος Volkswagen εξέταζε το ενδεχόμενο η επόμενη Bugatti να είναι ένα τετραθέσιο ηλεκτρικό SUV. Η εταιρεία του Rimac είχε ήδη εμπλακεί στην εξέλιξη του συστήματος κίνησης, με σκοπό να αξιοποιήσει τεχνολογία από τη Nevera. Οι ηλεκτροκινητήρες, όμως, έλυναν μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Για το ίδιο το SUV δεν υπήρχε κατάλληλη πλατφόρμα και, σύμφωνα με τον Rimac, η εξέλιξη μιας καινούργιας θα απαιτούσε επένδυση δισεκατομμυρίων. Το σχέδιο δεν πήρε ποτέ έγκριση.

Ο Κροάτης επέστρεψε με μια πρόταση. Η δική του εταιρεία θα αναλάμβανε την εξέλιξη και την κατασκευή του αυτοκινήτου και ο γερμανικός όμιλος τις πωλήσεις. Στη συνάντηση, ένα στέλεχος τον ρώτησε γιατί δεν αναλάμβανε ολόκληρη την Bugatti. Ο Rimac το πήρε για αστείο. Γύρισε σπίτι χωρίς να το πει σε κανέναν, ώσπου, μήνες αργότερα, το ίδιο στέλεχος τον κάλεσε για να μάθει γιατί δεν είχε απαντήσει. Οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν κράτησαν δυόμισι χρόνια.

O Rimac πόνταρε στον υβριδικό V16 έναντι της ηλεκτροκίνησης

Το SUV είχε πλέον φύγει από το τραπέζι, αλλά η Volkswagen και η Porsche εξακολουθούσαν να θέλουν μια αμιγώς ηλεκτρική διάδοχο για τη Chiron. Ο Rimac επέμεινε στην υβριδική λύση. Ακόμη κι όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αυτό, έμενε μια ουσιαστική διαφωνία. Για να συγκρατηθεί το κόστος, ο όμιλος πρότεινε να διατηρηθεί η πλατφόρμα της Chiron. Πού θα χωρούσε όμως η μπαταρία σε ένα αυτοκίνητο που είχε σχεδιαστεί γύρω από έναν W16 με τέσσερα turbo;

Πριν κλείσει η συμφωνία για την Bugatti, η εταιρεία του Rimac χρηματοδότησε με δικά της χρήματα τις πρώτες εργασίες της Cosworth. Οι μηχανικοί κατασκεύασαν έναν τετρακύλινδρο δοκιμαστικό κινητήρα με τον ίδιο σχεδιασμό θαλάμου καύσης και κυλινδροκεφαλής που προόριζαν για τον V16. Δοκιμάζοντας στο δυναμόμετρο το ένα τέταρτο του τελικού κινητήρα, μπορούσαν να αξιολογήσουν την απόδοση και τις εκπομπές του. Ο Rimac είχε πια μετρήσεις για να στηρίξει την πρότασή του.

Η Tourbillon απέκτησε τελικά δική της πλατφόρμα και έναν ατμοσφαιρικό V16 8,3 λίτρων που αποδίδει 1.000 ίππους και φτάνει έως τις 9.000 σ.α.λ. Δύο ηλεκτροκινητήρες μπροστά και ένας πίσω ανεβάζουν τη συνδυαστική ισχύ στους 1.800 ίππους. Όσο για το αν υπήρχε κοινό για μια τέτοια Bugatti, με τιμή εκκίνησης τα 3,8 εκατ. ευρώ προ φόρων, ο Rimac έδωσε και αυτή την απάντηση στη συνέντευξη. Και οι 250 Tourbillon έχουν ήδη βρει αγοραστή.