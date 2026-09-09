Ηλεκτρικό ή υβριδικό στην ίδια τιμή: Ποιο κοστίζει λιγότερο σε βάθος πενταετίας;

Ηλεκτρικό ή υβριδικό; Με ίδια τιμή αγοράς, ο λογαριασμός της πενταετίας κρίνεται στη φόρτιση, στα χιλιόμετρα και στην αξία που θα κρατήσει κάθε αυτοκίνητο.

Δύο αυτοκίνητα κοστίζουν 30.000 ευρώ. Το ένα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και το άλλο full hybrid. Έχουν αντίστοιχους χώρους και εξοπλισμό, καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες και αγοράζονται μετρητοίς. Ποιο θα έχει κοστίσει λιγότερο όταν έρθει η ώρα να πουληθεί, πέντε χρόνια αργότερα; Η πρώτη σκέψη είναι ότι το ηλεκτρικό θα κερδίσει χάρη στο φθηνότερο ρεύμα και στις μικρότερες ανάγκες συντήρησης. Όμως, άλλο το ρεύμα του σπιτιού και άλλο εκείνο του ταχυφορτιστή. Και το ποσό που θα επιστρέψει στην τσέπη μας κατά τη μεταπώληση μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερο από όσα εξοικονομήσαμε στο συνεργείο. Αυτή είναι και η λογική των συγκρίσεων συνολικού κόστους του ADAC: συνυπολογίζονται αγορά, χρήση, συντήρηση και απώλεια αξίας, με διαφορετικά σενάρια φόρτισης. Το αποτέλεσμα αλλάζει ανάλογα με το μοντέλο και τον τρόπο χρήσης.

Για να απομονώσουμε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο τεχνολογίες, χρησιμοποιούμε ένα υπολογιστικό παράδειγμα, όχι μια δοκιμή δύο συγκεκριμένων μοντέλων. Θεωρούμε ίδια τελική τιμή αγοράς 30.000 ευρώ, μετά από τυχόν εκπτώσεις και επιδοτήσεις, χωρίς να αφαιρούμε κάποια ενίσχυση δεύτερη φορά. Η ετήσια απόσταση είναι 15.000 χιλιόμετρα, επομένως στην πενταετία συμπληρώνονται 75.000 χιλιόμετρα. Το υβριδικό είναι full hybrid χωρίς εξωτερική φόρτιση, με υποθετική μέση κατανάλωση 5 λίτρων/100 χλμ. Το ηλεκτρικό χρεώνεται με 18 kWh/100 χλμ., μαζί με τις απώλειες φόρτισης. Δεν χρησιμοποιούμε απλώς την ένδειξη του υπολογιστή ταξιδιού, καθώς μέρος της ενέργειας που πληρώνουμε χάνεται κατά τη φόρτιση, όπως επιβεβαιώνουν οι σχετικές μετρήσεις του ADAC.

Βασική παραδοχή Full hybrid Ηλεκτρικό Τελική τιμή αγοράς 30.000 € 30.000 € Χιλιόμετρα πενταετίας 75.000 75.000 Κατανάλωση υπολογισμού 5 λίτρα/100 χλμ. 18 kWh/100 χλμ. Συνολική ενέργεια πενταετίας 3.750 λίτρα 13.500 kWh

Για τη βενζίνη ορίζουμε τιμή σεναρίου 2 ευρώ/λίτρο και για την οικιακή φόρτιση 0,20 ευρώ/kWh. Η δεύτερη αντιπροσωπεύει την υποθετική συνολική πρόσθετη χρέωση της κατανάλωσης, μαζί με τις αναλογούσες επιβαρύνσεις, όχι μόνο τη διαφημιζόμενη τιμή προμήθειας. Δεν πρόκειται για πρόβλεψη τιμών μέχρι το 2031. Κρατάμε τις χρεώσεις σταθερές ώστε να δούμε καθαρά πώς λειτουργεί η σύγκριση.

Με αυτές τις παραδοχές, το υβριδικό χρειάζεται 10 ευρώ βενζίνης ανά 100 χιλιόμετρα. Το ηλεκτρικό, όταν φορτίζει αποκλειστικά στο σπίτι, χρειάζεται 3,60 ευρώ. Στα 75.000 χιλιόμετρα, η διαφορά φτάνει τα 4.800 ευρώ μόνο από την ενέργεια. Πρόκειται για ουσιαστικό ποσό, ακόμη και αν αφαιρεθεί το κόστος εγκατάστασης ενός οικιακού φορτιστή. Ωστόσο, το αποκλειστικά οικιακό σενάριο δεν περιγράφει όλους τους οδηγούς. Γι’ αυτό εξετάζουμε και φόρτιση με 80% της αγοραζόμενης ενέργειας στο σπίτι και 20% σε ταχυφορτιστές υψηλής ισχύος. Για τη δημόσια ταχυφόρτιση χρησιμοποιούμε τα 0,59 ευρώ/kWh, την αναρτημένη χρέωση μελών της ΔΕΗ blue για HPDC. Στον ίδιο τιμοκατάλογο, η φόρτιση AC κοστίζει 0,40 ευρώ/kWh και η DC 0,52 ευρώ/kWh. Επομένως, η δημόσια φόρτιση δεν έχει μία ενιαία τιμή.

Τρόπος κίνησης και φόρτισης Ενέργεια ανά 100 χλμ. Ενέργεια πενταετίας Full hybrid, βενζίνη 2 €/λίτρο 10,00 € 7.500 € Ηλεκτρικό, μόνο σπίτι 3,60 € 2.700 € Ηλεκτρικό, 80% σπίτι και 20% HPDC 5,00 € 3.753 € Ηλεκτρικό, μόνο δημόσια AC με 0,40 €/kWh 7,20 € 5.400 € Ηλεκτρικό, μόνο HPDC με 0,59 €/kWh 10,62 € 7.965 €

Το αποτέλεσμα είναι αποκαλυπτικό: με αποκλειστική ταχυφόρτιση στα 0,59 ευρώ/kWh, το ηλεκτρικό πληρώνει περισσότερα για ενέργεια από το υβριδικό του παραδείγματος. Το σημείο ισορροπίας βρίσκεται περίπου στα 0,556 ευρώ/kWh. Πάνω από αυτή τη μέση χρέωση, οι 18 kWh κοστίζουν περισσότερο από 5 λίτρα βενζίνης των 2 ευρώ.

Το ηλεκτρικό δεν χρειάζεται αλλαγές λαδιών κινητήρα, φίλτρου λαδιού ή μπουζί. Αυτό συνήθως περιορίζει τη δαπάνη προγραμματισμένης συντήρησης. Έρευνα του ADAC σε συνεργεία πέντε κατασκευαστών βρήκε χαμηλότερες χρεώσεις για τα ηλεκτρικά στις τέσσερις μάρκες, αλλά και μία εξαίρεση. Το φθηνότερο service είναι πλεονέκτημα που χρειάζεται επιβεβαίωση ανά μοντέλο. Στο παράδειγμά μας προϋπολογίζουμε 1.500 ευρώ για το υβριδικό και 900 ευρώ για το ηλεκτρικό στην πενταετία. Είναι παραδοχές, όχι προσφορές ελληνικών αντιπροσωπειών. Ορίζουμε επίσης ίδιο κόστος ασφάλισης 2.500 ευρώ, ελαστικών 800 ευρώ και τεχνικού ελέγχου 60 ευρώ. Στην πραγματική αγορά χρειάζονται προσφορές με ίδιες καλύψεις και σύγκριση αντίστοιχων διαστάσεων ελαστικών. Στα ηλεκτρικά που φορτίζουν στο σπίτι προσθέτουμε προϋπολογισμό 1.000 ευρώ για wallbox και εγκατάσταση, χωρίς να του αποδίδουμε υπολειμματική αξία. Προβλέπουμε μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και στα δύο οχήματα του σεναρίου, επιλέγοντας υβριδικό που δικαιούται απαλλαγή. Η απαλλαγή των καινούργιων αυτοκινήτων έως 122 g CO₂/km περιγράφεται στον σχετικό οδηγό του Επιμελητηρίου Χανίων.

Ο λογαριασμός της πενταετίας

Αρχικά θεωρούμε ότι και τα δύο αυτοκίνητα πωλούνται για 15.000 ευρώ. Αυτή είναι κοινή βάση υπολογισμού, όχι πρόβλεψη μεταπωλητικής αξίας.

Κόστος πενταετίας Full hybrid Ηλεκτρικό σπίτι Ηλεκτρικό 80% σπίτι Ηλεκτρικό μόνο HPDC Αγορά μείον μεταπώληση 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Βενζίνη ή ρεύμα 7.500 € 2.700 € 3.753 € 7.965 € Προγραμματισμένη συντήρηση 1.500 € 900 € 900 € 900 € Ασφάλιση 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € Ελαστικά και τεχνικός έλεγχος 860 € 860 € 860 € 860 € Wallbox και εγκατάσταση 0 € 1.000 € 1.000 € 0 € Σύνολο 27.360 € 22.960 € 24.013 € 27.225 € Όφελος ηλεκτρικού 4.400 € 3.347 € 135 €

Δεν συνυπολογίζονται χρηματοδότηση, έκτακτες βλάβες, ατυχήματα, πρόσθετες χρεώσεις στάθμευσης ή συνδρομές φόρτισης. Η διαφορά των 135 ευρώ στην αποκλειστική ταχυφόρτιση είναι πρακτικά ισοπαλία, την οποία ανατρέπει ακόμη και μια μικρή διαφορά στα ασφάλιστρα.

Αν το υβριδικό πουληθεί για 15.000 ευρώ και το ηλεκτρικό για 12.000 ευρώ, το τελευταίο επιβαρύνεται με 3.000 ευρώ επιπλέον απώλεια αξίας. Τότε το όφελος της αποκλειστικά οικιακής φόρτισης περιορίζεται στα 1.400 ευρώ. Στο μικτό σενάριο απομένουν μόλις 347 ευρώ, ενώ με αποκλειστική ταχυφόρτιση το ηλεκτρικό γίνεται ακριβότερο κατά 2.865 ευρώ. Δεν υποστηρίζουμε ότι αυτή θα είναι η εξέλιξη της αγοράς. Το παράδειγμα δείχνει πόση χαμηλότερη μεταπωλητική αξία μπορεί να απορροφήσει η εξοικονόμηση χρήσης. Ανάλογα λειτουργούν και τα χιλιόμετρα. Με μόνο 8.000 χιλιόμετρα ετησίως, η εξοικονόμηση ενέργειας της οικιακής φόρτισης πέφτει στα 2.560 ευρώ στην πενταετία. Με 25.000 χιλιόμετρα ετησίως, ανεβαίνει στα 8.000 ευρώ, πριν υπολογιστούν οι αντίστοιχες μεταβολές σε συντήρηση και μεταπώληση.

Ποιο συμφέρει τελικά;

Στην ίδια τιμή αγοράς, το ηλεκτρικό έχει ισχυρό οικονομικό προβάδισμα όταν φορτίζει κυρίως στο σπίτι και διανύει αρκετά χιλιόμετρα. Στο παράδειγμά μας εξοικονομεί περίπου 3.350 έως 4.400 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ίδιας μεταπωλητικής αξίας. Για τον οδηγό που εξαρτάται από ακριβή δημόσια ταχυφόρτιση, ένα αποδοτικό full hybrid μπορεί να είναι εξίσου οικονομικό ή φθηνότερο συνολικά, χωρίς η επιλογή να κρίνεται από την τιμή αγοράς. Πριν υπογράψουμε, λοιπόν, χρειαζόμαστε τρεις αριθμούς: πόσο πραγματικά θα πληρώνουμε την κιλοβατώρα, πόσα χιλιόμετρα θα κάνουμε και πόση διαφορά μεταπώλησης αντέχει η εξοικονόμησή μας. Εκεί κρίνεται ο λογαριασμός της πενταετίας.