Τι αλλάζει για τα ιαπωνικά αυτοκίνητα μετά την συνεργασία – σταθμό, που στοχεύει στην μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της Ιαπωνίας επιχειρούν να φτιάξουν γέφυρες συνεργασίας βάζοντας στην άκρη τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, σε μια προσπάθεια κοινής τυποποίησης συγκεκριμένων ανταλλακτικών, δομικών υλικών και διαδικασιών διαχείρισης.

Η πρωτοβουλία, ανήκει τόσο στην JAMA (Σύνδεσμος Ιαπώνων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων με 14 μέλη) όσο και στην JAPIA (Σύνδεσμος Προμηθευτών Ανταλλακτικών και Ένωση Ιαπώνων Προμηθευτών Ανταλλακτικών) και περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς σε πρώτη φάση, με προοπτική επέκτασης.

Τι περιλαμβάνει η αρχική συμφωνία

Καλωδιώσεις και πλεξούδες: Μείωση του όγκου των διαφορετικών προδιαγραφών (σήμερα αναφέρονται περίπου 70.000 προδιαγραφές), κοινός χρωματικός κώδικας, ευκολότερη αυτοματοποίηση στην παραγωγή, καθώς και συζητήσεις για αλουμινένιους αγωγούς, ανακύκλωση χαλκού και πιο απλά κυκλώματα.

Χάλυβας και βάρος: Κοινά κριτήρια ποιότητας και αξιολόγησης και στροφή σε ελαφρύτερες λύσεις (όπως μεγαλύτερη χρήση αλουμινίου όπου ταιριάζει).

Πλαστικά και ρητίνες: Ενιαίες προδιαγραφές υλικών με έμφαση στην ανακύκλωση για εσωτερικά και εξωτερικά μέρη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της JAMA, Koji Sato, λάθε ξεχωριστή προδιαγραφή απαιτεί νέα καλούπια, πίνακες καλωδίωσης και φύλλα οδηγιών, κάτι που δυσκολεύει την αυτοματοποίηση στους προμηθευτές και ανεβάζει το κόστος.

Ίδια εξαρτήματα δεν σημαίνει ίδια αυτοκίνητα

Προφανώς μια πλεξούδα και ένα κοινό κράμα χάλυβα δεν σημαίνει «ομογενοποίηση» των ιαπωνικών αυτοκινήτων κα αυτό ισχύει ακόμα και αν η αρχική συμφωνία επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

Όταν ακόμα και μοντέλα τις ίδια κατασκευάστριας που χρησιμοποιούν ίδια πατώματα / πλατφόρμες, ίδιους κινητήρες και έχουν πολλά επί μέρους τμήματα και μέρη κοινά, καταφέρνουν να διαφοροποιούνται, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο φόβος του «όλα θα μοιάζουν μεταξύ τους» είναι εντελώς αβάσιμος.

Οι ιαπωνικές εταιρείες, προφανώς και θα συνεχίσουν να έχουν την δική τους ταυτότητα, προσδίδοντας στα μοντέλα τους τον χαρακτήρα για τον οποίο έχουν γίνει γνωστά. Είναι μάλλον απίθανο ένα τελικός αγοραστής ιαπωνικού αυτοκινήτου που θα έχει δημιουργηθεί μετά από την εφαρμογή της συμφωνίας στην πράξη, να καταλάβει κάτι διαφορετικό.

Τι σημαίνουν όλα αυτό για την αγορά και την Ελλάδα

Στην ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά, η πίεση στις τιμές και η ταχύτητα εξέλιξης των κινεζικών αυτοκινήτων έχουν αναγκάσει τις παραδοσιακές μάρκες να ξαναδούν τον τρόπο που κατασκευάζουν τα μοντέλα τους. Όταν μειώνεται η σπατάλη στα εργοστάσια και απλοποιούνται οι παραγωγικές διαδικασίες, ο κατασκευαστής κερδίζει περιθώριο κόστους χωρίς να αλλάζει την εξωτερική ταυτότητα του αυτοκινήτου.

Για τον οδηγό στην Ελλάδα, η κίνηση αυτή δεν αλλάζει άμεσα την εικόνα στις εκθέσεις, αλλά συνδέεται έμμεσα με την ανταγωνιστικότητα των τιμών στα μελλοντικά μοντέλα και με την αξιοπιστία των ηλεκτρικών και υβριδικών κυκλωμάτων. Η παράλληλη στροφή σε ελαφρύτερα υλικά, ανακύκλωση χαλκού και ταχύτερες επικοινωνίες δείχνει ότι ο ανταγωνισμός πλέον κρίνεται και στην αρχιτεκτονική κάτω από το αμάξωμα.

Η τυποποίηση κρυφών εξαρτημάτων όπως οι καλωδιώσεις είναι από εκείνες τις κινήσεις που δεν φαίνονται στη βιτρίνα, αλλά καθορίζουν ποιος θα αντέξει στον πόλεμο κόστους της επόμενης πενταετίας. Αν οι Ιάπωνες καταφέρουν να κόψουν περιττή πολυπλοκότητα χωρίς να θυσιάσουν την αντοχή, θα κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και χρήμα απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό.