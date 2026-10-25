«Καιρός να απαλλαγούμε από τις οθόνες»: Ο σχεδιαστής ποιας μάρκας το είπε;

Ακόμα μια γνωστή μάρκα αυτοκινήτου φαίνεται πως ετοιμάζεται να πάει αντίθετα στο ρεύμα των γιγαντιαίων οθονών

Σε μια εποχή που τα ταμπλό των αυτοκινήτων θυμίζουν όλο και περισσότερο… τηλεοράσεις, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους σχεδιαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας αποφάσισε να υψώσει το ανάστημά του. Ο λόγος για τον επικεφαλής σχεδιασμού της Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά ότι είναι καιρός να μπει ένα τέλος στον «πόλεμο των εκατοστών» για το μέγεθος των ψηφιακών οθονών στα εσωτερικά των νέων μοντέλων.

Η αφορμή για αυτή την τοποθέτηση δόθηκε με την αποκάλυψη του πρωτοποριακού concept, Alfa Romeo Cuorerosso, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, το οποίο προλογίζει τη σχεδιαστική κατεύθυνση της επόμενης γενιάς των ιταλικών μοντέλων δίνοντας έμφαση σε μια απλοποιημένη καμπίνα που περιορίζει στο ελάχιστο τις ψηφιακές επιφάνειες.

Ο Alejandro Mesonero-Romanos ήταν απόλυτα σαφής στις δηλώσεις του: «Ας απαλλαγούμε από τις οθόνες. Αναζητούσαμε το κενό. Οι οθόνες είναι ωραίες όταν απλά κάθεσαι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά όταν οδηγείς, δεν είμαι πεπεισμένος. Βρισκόμαστε σε ένα είδος πολέμου εκατοστών για τις οθόνες, και για μένα δεν έχει κανένα νόημα, επειδή γίνονται τεράστιες. Σχεδιάζουν το ταμπλό για εσένα, ουσιαστικά. Πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια, αυτές οι οθόνες θα γίνουν ξεπερασμένες, θα είναι παλιές, θα αρχίσουν να κοστίζουν χρήματα. Ό,τι βάζεις σε μια οθόνη, δεν το βάζεις κάπου αλλού – και εγώ προτιμώ να το βάλω κάπου αλλού».

Η νέα εκδοχή του πίνακα οργάνων «cannocchiale»

Για να το πετύχει αυτό, η Cuorerosso παρουσιάζει μια φρέσκια προσέγγιση στον παραδοσιακό πίνακα οργάνων «cannocchiale» της Alfa Romeo. Στη νέα του μορφή, δύο στρογγυλές οθόνες μπορούν να συγχωνευτούν σε μία, προβάλλοντας μόνο τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες οδήγησης. Αυτή η ευέλικτη προσέγγιση μπορεί να καταστήσει την κλασική κεντρική οθόνη αφής περιττή. Για παράδειγμα, ο ένας από τους δύο στρογγυλούς δείκτες μπορεί να εμφανίζει το σύστημα πλοήγησης και ο άλλος τα όργανα οδήγησης.

«Θέλω να έχω μια οθόνη ψυχαγωγίας, αλλά δεν θέλω να την έχω ανοιχτή όλη την ώρα, θέλω να την κρύβω όποτε θέλω. Γνωρίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού θέλει να έχει μεγάλες οθόνες, τότε μην αγοράσετε μια Alfa, αγοράστε κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που σκέφτονται όπως εμείς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα είναι ευτυχισμένοι με αυτή την εμπειρία».

Η κεντρική κονσόλα «Magma» και τα φυσικά κουμπιά

Μια ακόμα σημαντική εξέλιξη στο εσωτερικό της Cuorerosso είναι η κεντρική κονσόλα «Magma». Αυτή διατηρεί φυσικά κουμπιά, διακόπτες και περιστροφικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες, όπως η ταχύτητα των ανεμιστήρων και η θερμοκρασία. Παράλληλα, μια μικρή προβολή στο πάνω μέρος της κονσόλας εμφανίζει δευτερεύουσες λειτουργίες που επιλέγονται μέσω του επάνω διακόπτη (όπως το τραγούδι ή η πλοήγηση) και ρυθμίζονται με χειριστήρια αφής με αισθητήρια ανάδραση (haptic touch).