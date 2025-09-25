Κάνοντας 1 εκατ. χιλιόμετρα με το Skoda Octavia

Δεν είναι μόνο τα ταξί της Αθήνας που ‘χει γεμίσει από Skoda Octavia με άπειρα χιλιόμετρα, είναι κι ένας Ισλανδός ιδιοκτήτης που οδήγησε το προσωπικό του Octavia 1ης γενιάς για περισσότερα από ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα.

Ο Ισλανδός κτηνοτρόφος Jómundur Ólason έγραψε τη δική του χιλιομετρική ιστορία οδηγώντας το Skoda Octavia 1ης γενιάς για ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα.

Η ιστορία ξεκίνησε το 2003, όταν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από τη σύζυγό του, και συνεχίστηκε από τον ίδιο το 2007. Από τότε, το Octavia αποτέλεσε αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητάς του, είτε στις μετακινήσεις προς το κοπάδι του στη Borgarfjörður, είτε σε μεγάλες διαδρομές σε όλη την Ισλανδία.

«Έχω βρεθεί σε πολλά μέρη του νησιού και κρατώ πολύ καλές αναμνήσεις. Το μεγαλύτερο ταξίδι με το Octavia ήταν περίπου 1.000 χιλιόμετρα στα Δυτικά Φιορδ», αναφέρει, συστήνοντας σε κάθε ταξιδιώτη μια στάση στον καταρράκτη Dynjandi.

