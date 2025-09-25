quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Κάνοντας 1 εκατ. χιλιόμετρα με το Skoda Octavia

ΠΕΜΠΤΗ | 25.09.2025
Έκτορας Κωνσταντόπουλος
kanontas-1-ekat-chiliometra-me-to-skoda-octavia-776553

Δεν είναι μόνο τα ταξί της Αθήνας που ‘χει γεμίσει από Skoda Octavia με άπειρα χιλιόμετρα, είναι κι ένας Ισλανδός ιδιοκτήτης που οδήγησε το προσωπικό του Octavia 1ης γενιάς για περισσότερα από ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα.

Ο Ισλανδός κτηνοτρόφος Jómundur Ólason έγραψε τη δική του χιλιομετρική ιστορία οδηγώντας το Skoda Octavia 1ης γενιάς για ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα.

Η ιστορία ξεκίνησε το 2003, όταν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από τη σύζυγό του, και συνεχίστηκε από τον ίδιο το 2007. Από τότε, το Octavia αποτέλεσε αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητάς του, είτε στις μετακινήσεις προς το κοπάδι του στη Borgarfjörður, είτε σε μεγάλες διαδρομές σε όλη την Ισλανδία.

«Έχω βρεθεί σε πολλά μέρη του νησιού και κρατώ πολύ καλές αναμνήσεις. Το μεγαλύτερο ταξίδι με το Octavia ήταν περίπου 1.000 χιλιόμετρα στα Δυτικά Φιορδ», αναφέρει, συστήνοντας σε κάθε ταξιδιώτη μια στάση στον καταρράκτη Dynjandi.

Διαβάστε τη συνέχεια στο 4Drivers

Όλες οι ειδήσεις

Οδηγούμε τη νέα Porsche 911 Carrera S στην Ελλάδα: Με 480 ίππους & 0-100 σε 3,3″

Αυτό το ηλεκτρικό από Κίνα, εκτοξεύει την μπαταρία του σε περίπτωση φωτιάς – Πόσο ασφαλές είναι όμως;

Μικρά αυτοκίνητα πόλης με κατανάλωση κάτω από 5 lt/100 km

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#4Drivers#Skoda Octavia
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ta-5-suv-gia-na-kaneis-kalokairi-me-eos-24-000-evro-769825

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

07.08.2025

Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 24.000 ευρώ
rogfast-to-vathytero-ypothalassio-tounel-ston-kosmo-767419

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

14.07.2025

Rogfast: Το βαθύτερο υποθαλάσσιο τούνελ στον κόσμο
etoimo-to-gr-yaris-rally2-h2-concept-pou-kineitai-me-ydrogono-766536

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

08.07.2025

Έτοιμο το GR Yaris Rally2 H2 Concept που κινείται με υδρογόνο
ti-odigise-o-brad-pitt-pou-ton-ekane-na-min-koimatai-gia-36-ores-765385

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

30.06.2025

Τι οδήγησε ο Brad Pitt που τον έκανε να μην κοιμάται για 36 ώρες;
prosochi-skotonei-odigontas-sta-valkania-756987

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

22.04.2025

Προσοχή σκοτώνει: Οδηγώντας στα Βαλκάνια
sti-honda-eginan-kommatia-gia-chari-tou-ayrton-senna-755358

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

02.04.2025

Στη Honda «έγιναν κομμάτια» για χάρη του Ayrton Senna

Πρόσφατες Ειδήσεις