Κατέρρευσαν οι πωλήσεις του διάσημου μοντέλου – Από τα 3.000 αυτοκίνητα το μήνα στα μόλις 45

Το εντυπωσιακό hyper-sedan πέτυχε τον στόχο πωλήσεων, αλλά η δυναμική του εξαντλήθηκε στο δεύτερο μισό του 2025

Οι πωλήσεις του Xiaomi Auto SU7 Ultra, του ηλεκτρικού μοντέλου υψηλών επιδόσεων, σημείωσαν απότομη κάμψη προς το τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία από την κινεζική αγορά, τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν μόλις 45 ταξινομήσεις, αριθμός που απέχει πολύ από τις επιδόσεις της άνοιξης.

Το SU7 Ultra κορύφωσε την πορεία του τον Μάρτιο, με 3.101 μονάδες. Από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο, οι μηνιαίες πωλήσεις κινούνταν σταθερά μεταξύ 2.000 και 3.000 αυτοκινήτων. Η εικόνα όμως άλλαξε απότομα από τον Σεπτέμβριο, όταν οι ταξινομήσεις περιορίστηκαν στις 488. Τον Οκτώβριο έπεσαν στις 130, τον Νοέμβριο υποχώρησαν κάτω από τις 100 και τον Δεκέμβριο κατέληξαν σε λιγότερες από 50.

Στόχος επετεύχθη αλλά χωρίς συνέχεια…

Το μοντέλο λανσαρίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2025 με τιμή 529.900 γιουάν (περίπου 65.000 ευρώ). Οι τρεις ηλεκτροκινητήρες του αποδίδουν συνολικά 1.548 ίππους, με την επιτάχυνση 0-100 km/h να χρειάζεται το άκρως εντυπωσιακό 1,98″ σε χρόνο. Με την τελική ταχύτητα να ανέρχεται στα 350 km/h, το μοντέλο ανήκει ξεκάθαρα στη σφαίρα των hyper-performance EV.

Σε επίπεδο συνόλου, οι πωλήσεις του SU7 Ultra ξεπέρασαν τις 10.000 μονάδες, επιτυγχάνοντας τον αρχικό στόχο που είχε θέσει ο Lei Jun. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο, με μόλις περίπου 3.000 μονάδες να προστίθενται στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Που οφείλεται αυτό (ίσως…)

Μετά το λανσάρισμα, το SU7 Ultra βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών αντιπαραθέσεων στην Κίνα, που αφορούσαν καταγγελίες για παραπλανητική διαφήμιση, την απαίτηση προκαταβολών από τους αγοραστές και περιστατικά όπου οι πόρτες δεν άνοιγαν μετά από ατυχήματα. Παρότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να ποσοτικοποιούν την επίδρασή τους, εκτιμάται ότι συνέβαλαν στην πτώση της ζήτησης.

Η μεγάλη εικόνα για τη Xiaomi Auto

Σε πλήρη αντίθεση με την πορεία του Ultra, τα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας σημειώνουν ισχυρή ανάπτυξη. Τον Δεκέμβριο του 2025, το βασικό Xiaomi SU7 κατέγραψε 11.123 πωλήσεις, ενώ το SUV YU7 ξεπέρασε τις 39.000. Στις 12 Ιανουαρίου 2026, η China Passenger Car Association ανακοίνωσε ότι η Xiaomi Auto κατέλαβε θέση στην πρώτη δεκάδα των κατασκευαστών νέας ενέργειας για το 2025, με 411.837 μονάδες και εντυπωσιακή αύξηση 200,9% σε ετήσια βάση.

Προοπτικές για το 2026

Ο Lei Jun έχει ήδη θέσει φιλόδοξο στόχο 550.000 πωλήσεων για το 2026. Με δεδομένο ότι η μαζική ζήτηση προέρχεται κυρίως από οικογενειακά και mainstream οχήματα, το SU7 Ultra παραμένει ένα καθαρά niche προϊόν. Η περιορισμένη συνεισφορά του δεν φαίνεται να ανακόπτει τη συνολικά ανοδική τροχιά της Xiaomi Auto, η οποία συνεχίζει να στηρίζεται στον όγκο και όχι στην απόλυτη επίδοση.

