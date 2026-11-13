KEI cars: Τα μικροσκοπικά αυτοκίνητα της Ιαπωνίας που μπορεί να ανακαλύψει ξανά η Ευρώπη

Γιατί τα αυτοκίνητα που κυριαρχούν στους ιαπωνικούς δρόμους δεν καθιερώθηκαν ποτέ στην Ευρώπη και πώς η ηλεκτροκίνηση μπορεί να τους ανοίξει την πόρτα

Στους δρόμους της Ιαπωνίας κυκλοφορούν εκατομμύρια αυτοκίνητα που δύσκολα θα συναντήσει κανείς στην Ευρώπη. Είναι μικροσκοπικά, συχνά ασυνήθιστα ψηλά σε σχέση με το μήκος τους, με στενό αμάξωμα και σχεδόν κάθετες επιφάνειες. Μερικά μοιάζουν με μικρά βαν, άλλα με κανονικά οικογενειακά αυτοκίνητα σε σμίκρυνση, ενώ υπάρχουν ακόμη και σπορ διθέσια. Ονομάζονται kei cars (軽自動車 Kei jidōsha, που σημαίνει κυριολεκτικά «ελαφρύ αυτοκίνητο») και αποτελούν μία από τις πιο επιτυχημένες ιδέες στην ιστορία της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η ιστορία τους ξεκινά το 1949, όταν η μεταπολεμική Ιαπωνία αναζητούσε έναν οικονομικό τρόπο ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες της πρόσβαση στην αυτοκίνηση. Το κράτος δημιούργησε μια ιδιαίτερη κατηγορία μικρών οχημάτων, με περιορισμούς στις διαστάσεις και τον κυβισμό, αλλά και ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Αυτό που ξεκίνησε ως ανάγκη, παραμένει και στις μέρες μας ενεργή κυρίαρχη τάση στην ιαπωνική αγορά, για λόγους πρακτικότητας ή απλά λόγω «άποψης».

Σήμερα, για να χαρακτηριστεί ένα αυτοκίνητο kei, το μήκος του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3,40 μέτρα, το πλάτος τα 1,48 μέτρα και το ύψος τα δύο μέτρα. Στις εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυβισμός περιορίζεται στα 660 κ.εκ. Το σημαντικότερο στοιχείο ωστόσο είναι ότι οι Ιάπωνες έχουν εμπειρία δεκαετιών στο να αξιοποιούν σχεδόν κάθε διαθέσιμο εκατοστό, δημιουργώντας αυτοκίνητα που εξωτερικά δείχνουν απίστευτα μικρά, αλλά μπορούν να φιλοξενήσουν τέσσερις ενήλικες με αξιοσημείωτη άνεση. Και αυτό είναι κάτι που έχει αποδώσει και σε άλλα μοντέλα τους, «εξαγώγιμα» προσδίδοντας τους -και όχι άδικα- τον τίτλο της εργονομικής και πρακτικής τελειότητας.

Κάπου εδώ λοιπόν, γεννιέται το ερώτημα: Γιατί μια τόσο επιτυχημένη συνταγή δεν πέρασε ποτέ ουσιαστικά στην Ευρώπη;

Η απάντηση έχει περισσότερο να κάνει με τις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς παρά με κάποια εγγενή αδυναμία αυτών των αυτοκινήτων. Το σημαντικότερο είναι ότι μικροί κινητήρες των 660 κ.εκ., ακόμη και όταν διαθέτουν υπερτροφοδότηση, είναι σχεδιασμένοι με προτεραιότητα την οικονομία και τις καθημερινές μετακινήσεις. Στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους, με υψηλότερες ταχύτητες ταξιδιού και μεγαλύτερες αποστάσεις, τα περιθώριά τους είναι σαφώς πιο περιορισμένα. Παράλληλα, η προσαρμογή στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις έγκρισης τύπου συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για αυτοκίνητα των οποίων το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ακριβώς η προσιτή τιμή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα kei cars είναι αυτομάτως λιγότερο ασφαλή. Σύγχρονα ιαπωνικά μοντέλα διαθέτουν συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος, υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και άλλες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας, ενώ αξιολογούνται με επιτυχία από τον ιαπωνικό οργανισμό JNCAP. Οι δοκιμές τους, ωστόσο, δεν είναι ίδιες με εκείνες του Euro NCAP και τα αποτελέσματα δεν μπορούν να συγκριθούν απευθείας, ενώ η ευρωπαϊκή έγκριση τύπου αποτελεί ξεχωριστή, υποχρεωτική διαδικασία.

Η Ευρώπη είχε τη δική της παράδοση στα πολύ μικρά αυτοκίνητα, από το αρχικό Fiat 500 μέχρι το Smart Fortwo. Σήμερα υπάρχουν προτάσεις όπως το Citroën Ami και το Fiat Topolino, αλλά πρόκειται για ελαφρά τετράκυκλα, με διαφορετικές προδιαγραφές και περιορισμούς από ένα κανονικό επιβατικό αυτοκίνητο. Ένα σύγχρονο kei car, αντίθετα, μπορεί να είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο τετραθέσιο, κατάλληλο και για διαδρομές εκτός πόλης.

Εδώ ακριβώς εμφανίζεται ένας παράγοντας που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα: η ηλεκτροκίνηση.Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των kei cars στην ευρωπαϊκή αγορά, ο πολύ μικρός θερμικός κινητήρας, παύει να αποτελεί ζήτημα όταν την κίνηση αναλαμβάνει ένας ηλεκτροκινητήρας. Η άμεση απόδοση της ροπής ταιριάζει στις συνεχείς επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις της αστικής κυκλοφορίας, ενώ δεν χρειάζεται να καταφύγει κανείς σε έναν μεγαλύτερο κινητήρα για να εξασφαλίσει ικανοποιητική απόκριση.

Το σημαντικότερο, όμως, αφορά την μπαταρία. Ένα μικρό αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται κυρίως για καθημερινές μετακινήσεις δεν χρειάζεται απαραίτητα την αυτονομία ενός μεγάλου οικογενειακού ηλεκτρικού. Μια μπαταρία της τάξης των 20 ή 30 kWh μπορεί να αποδειχθεί επαρκής για πολλές αστικές ανάγκες, περιορίζοντας το κόστος, το βάρος και την κατανάλωση πρώτων υλών. Η μικρή μπαταρία, βέβαια, συνεπάγεται και μικρότερη αυτονομία, ιδιαίτερα στο ταξίδι. Πρόκειται για έναν συμβιβασμό που έχει νόημα όταν το αυτοκίνητο επιλέγεται για συγκεκριμένη χρήση και όχι με την προσδοκία να καλύπτει κάθε πιθανή μετακίνηση.

Έχει ενδιαφέρον μάλιστα το ότι η Ευρώπη αρχίζει πλέον να εξετάζει σοβαρά μια αντίστοιχη κατεύθυνση. Στις 4 Νοεμβρίου 2026, οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν προτάσεις για τη δημιουργία νέας υποκατηγορίας μικρών ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων, με μέγιστο μήκος 4,20 μέτρα και πρόβλεψη για στοχευμένα κίνητρα υπέρ των οχημάτων που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης μηχανισμό ευνοϊκότερου υπολογισμού των συγκεκριμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους στόχους εκπομπών CO₂ των κατασκευαστών, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η παραγωγή και η διάθεσή τους. Δεν πρόκειται ακόμη για οριστικά θεσπισμένο πλαίσιο, καθώς η νομοθετική διαδικασία συνεχίζεται και η σχετική ψηφοφορία στην ολομέλεια αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Φυσικά, τα 4,20 μέτρα απέχουν αρκετά από τα 3,40 μέτρα ενός αυθεντικού ιαπωνικού kei car. Η ευρωπαϊκή πρόταση δεν προβλέπει την αντιγραφή του ιαπωνικού συστήματος, ούτε σημαίνει ότι τα γνωστά μοντέλα της Honda, της Suzuki ή της Nissan θα αρχίσουν ξαφνικά να εισάγονται στην Ευρώπη. Δημιουργεί, όμως, τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον η εξέλιξη μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μια κατηγορία που για χρόνια αντιμετωπιζόταν ως λιγότερο κερδοφόρα σε σχέση με τα μεγαλύτερα SUV.