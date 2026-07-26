Κινητήρας της Χρονιάς: Όλα τα μοτέρ που έχουν κερδίσει τον τίτλο – Έχει το αμάξι σου ένα από αυτά;

Οι κορυφαίοι κινητήρες της τελευταίας 20ετίας: Δες ποιες εταιρείες πανηγύρισαν τον τίτλο «Κινητήρας της Χρονιάς»

Η εξέλιξη των κινητήρων τα τελευταία 25 χρόνια ήταν εντυπωσιακή, με τους κατασκευαστές να περνούν από μικρούς ατμοσφαιρικούς βενζινοκινητήρες σε προηγμένα υβριδικά σύνολα, turbo V8 και τεχνολογίες που άλλαξαν τα δεδομένα στην αυτοκίνηση. Αυτό αποτυπώνεται και στον θεσμό των International Engine of the Year Awards, ο οποίος από το 1999 αναδεικνύει κάθε χρόνο τον κορυφαίο κινητήρα της αγοράς.

Ακολουθεί μια αναδρομή στους συνολικούς νικητές του θεσμού, από το 1999 έως το 2019.

1999 – Toyota τρικύλινδρος 1,0 λίτρου

Ο πρώτος τίτλος στην ιστορία του θεσμού κατέληξε στον τρικύλινδρο κινητήρα 998 κ.εκ. του Toyota Yaris. Με απόδοση 67 ίππων και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση για τα δεδομένα της εποχής, εντυπωσίασε τους κριτές, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν αποδοτικό αλλά και ιδιαίτερα ζωηρό.

2000 – Honda IMA 1,0 λίτρου

Η Honda έφερε την υβριδική τεχνολογία στο προσκήνιο με το Insight και το σύστημα Integrated Motor Assist (IMA). Ο τρικύλινδρος κινητήρας του μοντέλου επικράτησε απέναντι σε πολύ μεγαλύτερα και ισχυρότερα σύνολα, αποδεικνύοντας ότι η οικονομία και η καινοτομία μπορούσαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις.

2001 – BMW εξακύλινδρος σε σειρά 3,2 λίτρων

Ο θρυλικός κινητήρας της BMW M3 E46 χάρισε στη γερμανική εταιρεία την πρώτη της διάκριση. Με 343 ίππους και δυνατότητα στροφαρίσματος έως τις 7.900 σ.α.λ., θεωρείται ακόμη και σήμερα ένας από τους κορυφαίους ατμοσφαιρικούς εξακύλινδρους όλων των εποχών.

2002 – BMW V8 4,4 λίτρων

Η BMW διατήρησε τα σκήπτρα με τον αλουμινένιο V8 των 4,4 λίτρων, ο οποίος εισήγαγε την τεχνολογία Valvetronic και χρησιμοποιήθηκε σε αρκετά μοντέλα της μάρκας.

2003 – Mazda Renesis 1,3 λίτρων

Ο περιστροφικός κινητήρας του Mazda RX-8 απέσπασε το βραβείο χάρη στη μοναδική φιλοσοφία λειτουργίας του. Παρότι αργότερα έγινε γνωστός για την αυξημένη κατανάλωση λαδιού και τις υψηλές απαιτήσεις συντήρησης, οι κριτές αναγνώρισαν το τεχνολογικό του θάρρος.

2004 – Toyota Hybrid 1,5 λίτρων

Το υβριδικό σύστημα του Toyota Prius επιβεβαίωσε την πρωτοπορία της ιαπωνικής εταιρείας στον εξηλεκτρισμό, κατακτώντας τον τίτλο αλλά και αρκετές επιμέρους διακρίσεις.

2005-2006 – BMW V10 5,0 λίτρων

Η εποχή της BMW M5 E60 έφερε έναν από τους πιο εμβληματικούς κινητήρες στην ιστορία. Ο ατμοσφαιρικός V10, εμπνευσμένος από τη Formula 1, απέδιδε έως 500 ίππους και κέρδισε τον τίτλο δύο συνεχόμενες χρονιές.

2007-2008 – BMW Twin Turbo 3,0 λίτρων

Η BMW συνέχισε την κυριαρχία της με τον εξακύλινδρο Twin Turbo, ο οποίος συνδύαζε υψηλές επιδόσεις με καθημερινή πρακτικότητα. Χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων στην BMW 335i και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους turbo βενζινοκινητήρες.

2009-2010 – Volkswagen TSI 1,4 λίτρων

Η Volkswagen κέρδισε δύο διαδοχικούς τίτλους με τον διάσημο κινητήρα 1,4 TSI Twincharger, ο οποίος συνδύαζε μηχανικό υπερσυμπιεστή και turbo. Η τεχνολογία αυτή εξασφάλιζε γραμμική απόδοση ισχύος και χρησιμοποιήθηκε σε μοντέλα των Volkswagen, SEAT και Skoda.

2011 – Fiat TwinAir 875 κ.εκ.

Ο δικύλινδρος turbo κινητήρας της Fiat ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και την υψηλή απόδοση σε σχέση με τον κυβισμό του. Παρότι η πραγματική κατανάλωση συχνά απείχε από τις εργοστασιακές τιμές, αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές προτάσεις της εποχής.

2012-2014 – Ford EcoBoost 1,0 λίτρου

Ο τρικύλινδρος 1,0 EcoBoost της Ford έγραψε ιστορία κατακτώντας τρεις συνεχόμενους τίτλους. Θεωρήθηκε επανάσταση στην κατηγορία των μικρών turbo κινητήρων, αν και αργότερα ορισμένες εκδόσεις του απασχόλησαν λόγω προβλημάτων αξιοπιστίας που σχετίζονταν με υπερθέρμανση.

2015 – BMW TwinPower Turbo 1,5 λίτρων

Η BMW επέστρεψε στην κορυφή με τον τρικύλινδρο υβριδικό κινητήρα της i8, ο οποίος συνδύαζε υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση, αποδεικνύοντας ότι οι μικρού κυβισμού κινητήρες μπορούσαν να προσφέρουν και σπορ χαρακτήρα.

2016-2019 – Ferrari V8 3,9 λίτρων

Η Ferrari έκλεισε τη δεκαετία με τέσσερις συνεχόμενες συνολικές νίκες χάρη στον 3,9 V8 Twin Turbo (F154). Ο κινητήρας της 488 GTB θεωρήθηκε από πολλούς ως ένας από τους κορυφαίους turbo κινητήρες παραγωγής όλων των εποχών, συνδυάζοντας ισχύ έως 661 ίππων, ελάχιστο turbo lag και άμεση απόκριση που θύμιζε ατμοσφαιρικό.

Οι εταιρείες που κυριάρχησαν

Από το 1999 έως το 2019, η BMW ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια του θεσμού, με συνολικά οκτώ συνολικές νίκες. Ακολούθησαν η Ferrari, που έκλεισε τη δεκαετία με τέσσερις συνεχόμενες διακρίσεις, η Ford με τρεις τίτλους χάρη στον EcoBoost, καθώς και οι Toyota, Volkswagen, Honda, Mazda και Fiat, που άφησαν επίσης το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία των βραβείων.

Από τον «λιλιπούτειο» τρικύλινδρο του Toyota Yaris μέχρι τον εκρηκτικό V8 της Ferrari, οι νικητές των International Engine of the Year Awards αποτυπώνουν την εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητήρων τις δύο τελευταίες δεκαετίες, πριν η ηλεκτροκίνηση αρχίσει να αλλάζει ριζικά το τοπίο της αυτοκίνησης.

Πηγή: Autocar.co.uk