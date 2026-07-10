Κόντρα 80s hot-hatch: Peugeot 205 GTI ή Volkswagen Golf GTI Mk2 – Ποιο διαλέγεις;

Το δίλημμα είναι από εκείνα που δεν λύνονται μόνο με αριθμούς. Από τη μία, το Peugeot 205 GTI, ένα από τα πιο ζωηρά και νευρικά hot-hatch της δεκαετίας του ’80. Από την άλλη, το Volkswagen Golf GTI Mk2, ο πιο ώριμος συνεχιστής της σχολής που ουσιαστικά καθιέρωσε την έννοια του γρήγορου οικογενειακού hatchback. Δύο θρύλοι, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες και μία ερώτηση που ακόμη διχάζει: ποιο διαλέγεις;

Το 205 GTI ήταν το μικρό ατίθασο

Το Peugeot 205 GTI δεν προσπάθησε ποτέ να δείξει πιο σοβαρό απ’ όσο ήταν. Ήταν μικρό, ελαφρύ, άμεσο και γεμάτο νεύρο. Ειδικά στην έκδοση 1.9, με τον ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο των 1.905 cc, απέδιδε 130 PS και 161 Nm, ενώ το βάρος του έμενε περίπου στα 910 kg. Οι επιδόσεις, ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα, δεν ήταν καθόλου αδιάφορες, με 0-100 km/h σε περίπου 7,8 sec και τελική κοντά στα 208 km/h. Όμως το θέμα με το 205 GTI δεν ήταν μόνο πόσο γρήγορο ήταν στην ευθεία. Ήταν ο τρόπος που αντιδρούσε. Το τιμόνι, το ελαφρύ αμάξωμα, η ζωηρή ουρά και η αίσθηση ότι το αυτοκίνητο συμμετέχει σε κάθε σου κίνηση το έκαναν μοναδικό. Ήταν ένα αυτοκίνητο που ήθελε σεβασμό. Σε αντάμειβε όταν το οδηγούσες σωστά, αλλά δεν συγχωρούσε αδιαφορία ή υπερβολικό θράσος. Το 205 GTI ήταν, με λίγα λόγια, το hot-hatch για αυτόν που ήθελε ένταση. Δεν είχε την αίσθηση του απόλυτα φιλτραρισμένου μηχανήματος. Είχε παλμό, είχε χαρακτήρα, είχε αυτή την ωμή αμεσότητα που σήμερα ψάχνεις με το μικροσκόπιο.

Το Golf GTI Mk2 ήταν η πιο ώριμη σχολή

Το Volkswagen Golf GTI Mk2 είχε διαφορετικό ρόλο. Δεν ήταν τόσο ελαφρύ, τόσο νευρικό ή τόσο «αλήτικο» όσο το Peugeot. Ήταν όμως πιο στιβαρό, πιο ώριμο και πιο ολοκληρωμένο ως αυτοκίνητο. Η δεύτερη γενιά του Golf GTI εμφανίστηκε στις αρχές του 1984 με ισχύ 112 PS, συνεχίζοντας τη φιλοσοφία του πρώτου GTI, με τα χαρακτηριστικά στοιχεία όπως η κόκκινη λεπτομέρεια στη μάσκα και τα σπορ καθίσματα να γίνονται πλέον μέρος της ταυτότητάς του. Η πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή για μια τέτοια κόντρα είναι φυσικά το Golf GTI Mk2 16V. Η Volkswagen αναφέρει ότι η 16βάλβιδη έκδοση μπήκε στην παραγωγή τον Μάρτιο, με 139 PS χωρίς καταλύτη, αποτελώντας τότε το ισχυρότερο και ταχύτερο Volkswagen. Στην πράξη, το Golf ήταν το πιο σοβαρό από τα δύο. Πιο βαρύ, πιο σταθερό, πιο καθημερινό. Δεν είχε την ίδια σπινθηροβόλα αίσθηση με το 205, αλλά είχε κάτι άλλο: ποιότητα κύλισης, στιβαρότητα και αίσθηση ότι μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα χωρίς να σε κουράζει.

Γαλλική αλητεία ή γερμανική ακρίβεια;

Εδώ είναι όλη η ουσία της σύγκρισης. Το Peugeot 205 GTI παίζει περισσότερο με το συναίσθημα. Είναι πιο μικρό, πιο ελαφρύ και πιο ζωντανό. Σου δίνει την εντύπωση ότι κάθε στροφή είναι μικρό γεγονός. Το Golf GTI Mk2, από την άλλη, είναι πιο συγκροτημένο. Δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει με νεύρο, αλλά με τον τρόπο που τα κάνει όλα σωστά. Αν θες το αυτοκίνητο που σε ξυπνάει κάθε φορά που πιάνεις το τιμόνι, το 205 GTI έχει το πάνω χέρι. Έχει περισσότερη ένταση, περισσότερη αμεσότητα και πιο καθαρή hot-hatch τρέλα. Είναι το αυτοκίνητο που σου θυμίζει ότι τα ’80s δεν ήταν εποχή φίλτρων, προγραμμάτων οδήγησης και ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Αν όμως θες το hot-hatch που μπορείς να κρατήσεις για πάντα, να το χρησιμοποιείς πιο εύκολα και να το βλέπεις ως ένα πιο ολοκληρωμένο κλασικό, τότε το Golf GTI Mk2 βγάζει πολύ νόημα. Δεν είναι τόσο θεατρικό όσο το Peugeot, αλλά έχει μια διαχρονική γερμανική καθαρότητα που το κάνει εξίσου γοητευτικό.

Ποιο είναι πιο συλλεκτικό σήμερα;

Και τα δύο έχουν πλέον ξεφύγει από την εποχή που ήταν απλώς φθηνά παλιά γρήγορα hatchback. Το Peugeot 205 GTI έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική αύρα, ειδικά στις καλές και γνήσιες εκδόσεις 1.9. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η Aventure Peugeot είχε ανακοινώσει πρόγραμμα αποκατάστασης κλασικών μοντέλων ξεκινώντας από το 205 GTi, αναγνωρίζοντας την αξία του ως εμβληματικού μοντέλου για τη μάρκα. Το Golf GTI Mk2 από την άλλη κουβαλά το βάρος ενός ονόματος που έγινε παγκόσμιο σύμβολο. Δεν είναι απλώς ένα γρήγορο Golf. Είναι μέρος της αδιάκοπης αλυσίδας GTI, με πιο ώριμο χαρακτήρα από το Mk1 και περισσότερη αυθεντικότητα από πολλά νεότερα GTI. Γι’ αυτό και παραμένει εξαιρετικά επιθυμητό, ειδικά σε καλή κατάσταση και σε σωστές εργοστασιακές προδιαγραφές.

Η επιλογή

Αν μιλάμε με το χέρι στην καρδιά, το Peugeot 205 GTI είναι αυτό που θα διάλεγε ο οδηγός που θέλει περισσότερο δράμα. Είναι πιο αιχμηρό, πιο παιχνιδιάρικο και πιο ζωντανό. Θέλει προσοχή, αλλά αυτό είναι και μέρος της γοητείας του. Δεν είναι το πιο εύκολο, ούτε το πιο πολιτισμένο. Είναι όμως ίσως το πιο συναρπαστικό. Το Volkswagen Golf GTI Mk2 είναι η πιο λογική επιλογή. Πιο ολοκληρωμένο, πιο στιβαρό, πιο καθημερινό και πιο ώριμο. Δεν έχει το ίδιο νεύρο, αλλά έχει χαρακτήρα με διαφορετικό τρόπο. Είναι το hot-hatch που σε πείθει όχι με την υπερβολή, αλλά με την ισορροπία του. Άρα, ποιο διαλέγεις; Αν θες το αυτοκίνητο που θα σου ανεβάζει παλμούς πριν καν βγεις από την πόλη, Peugeot 205 GTI. Αν θες το κλασικό GTI που συνδυάζει ιστορία, χρηστικότητα και διαχρονική σοβαρότητα, Volkswagen Golf GTI Mk2. Το ένα είναι το πιο άτακτο παιδί της παρέας. Το άλλο είναι ο αρχηγός που ξέρει ακριβώς τι κάνει. Και γι’ αυτό, σχεδόν 40 χρόνια μετά, η κόντρα τους παραμένει τόσο απολαυστική.